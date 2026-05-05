В ОАЭ все учебные заведения перешли на онлайн-обучение

Срок - до конца недели, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Ранее в понедельник минобороны страны сообщило, что военные отражают атаки ракет и дронов из Ирана. При этом ранее высокопоставленный иранский военный источник заявил иранской гостелерадиокомпании, что у Ирана не было и нет планов атаковать ОАЭ.

«Министерство образования объявило о начале дистанционного образования со вторника, 5 мая, до пятницы, 8 мая», - говорится в заявлении министерства образования.

Решение принято из соображений безопасности, уточнили в минобразования.

«Ситуация будет пересмотрена в пятницу, дистанционное обучение может быть продлено при необходимости», - сообщило министерство.

Ранее сегодня власти ОАЭ обвинили исламскую республику в атаках на нефтяную зону в Фуджейре, подчеркнув, что оставляют за собой право ответить на нападение. Минобороны страны заявило о перехвате 12 баллистических и трех крылатых ракет, а также четырех беспилотников.