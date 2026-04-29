ОАЭ выходят из ОПЕК и альянса ОПЕК+

ОАЭ входили в Организацию стран – экспортёров нефти более пятидесяти лет

Объединённые Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и альянса ОПЕК+ с 1 мая. На это повлияла геополитическая нестабильность, в том числе ситуации в Персидском заливе и Ормузском проливе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Власти страны объясняют этот шаг пересмотром энергетической стратегии и необходимостью гибко реагировать на изменения мирового рынка. Речь идёт о планах увеличить добычу нефти и больше вкладывать в развитие собственного энергетического сектора.

При этом в Абу-Даби подчёркивают, что намерены и дальше играть роль надёжного поставщика чёрного золота и продолжат сотрудничество с международными партнёрами.

ОАЭ входили в Организацию стран – экспортёров нефти более пятидесяти лет и участвовали в регулировании мирового рынка сырья.