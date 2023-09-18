Об инфляции в регионах рассказали в Нацбанке

Банки и финансы
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Годовая инфляция замедлилась во всех 20 регионах, сообщили в НБ РК.

Фото: Kazpravda.kz

В августе 2023 года годовая инфляция в стране замедлилась, составив 13,1%, что ниже июльского показателя, который составлял 14,0%. Годовая инфляция замедлилась во всех 20 регионах страны.

При этом, месячная инфляция в стране в отчетный период составила 0,7%. 

Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Акмолинской области, Астане и Северо-Казахстанской области.

Цены на продовольственные товары в августе замедлились до 12,4% г/г (в июле –13,5%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Астане (16,2%), а минимальный – в Шымкенте (9,7%).

Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 13,5% г/г (в июле – 15,0%). Максимальное значение зафиксировано в Астане (16,2%), минимальное – в Улытауской области (9,6%).

Цены на платные услуги в августе выросли до 13,9% г/г (в июле – 13,6%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Актюбинской области (17,4%), значительно ниже – в Астане (9,5%).

Инфографика: nationalbank.kz

 

#цены #регионы #инфляция #Нацбанк

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