Выбор пал на столичного журналис­та не случайно. Организаторы литературной гостиной давно хотели видеть в гостях Илью Пащенко, но у него из-за плотного рабочего графика никак не получалось приехать в Сарань.

– Мы познакомились с Ильей Вячеславовичем весной, когда устраивали в Астане презентацию нашего альманаха «Летят по небу журавли Победы», – рассказывает руководитель литературной гостиной «Поэтические кружева» Юлия Селиванова. – Он оказался умным, интеллигент­ным, начитанным молодым человеком. Мы пригласили его к себе, и вот он приехал. Наша встреча прошла в творческой атмосфере.

На встречу с журналистом пришли поэты из Караганды, Темиртау и Сарани, среди которых были Татьяна Стрельчук, Ольга Воротынская, Николай Федоров, Александр Ткаченко, Леонид Тян, Ольга Баксаляр-Рыбакова и Татьяна Ромашихина-Кравцова. Они общались с Ильей Пащенко как со своим верным читателем и критиком, интересовались мнением гостя об их произведениях. И он им поделился. Ведь журналист читал не только тот сборник стихов, что вышел ко Дню Победы, но и другие произведения, которые карагандинские авторы отправляли ему в электронном виде.

– Поэты, с которыми я встретился в литературной гостиной, – это люди старшего поколения, – отмечает Илья Пащенко. – В возрасте, когда многие творческие люди прекращают писать, они, наоборот, только начинают свою карьеру и достигают успехов. И это достойно восхищения. В их стихах чувствуется душевная молодость. Мне кажется, их произведения будут близки читателям разных поколений, в первую очередь из-за их внут­ренней динамики и объема вложенных чувств.

На память о встрече поэты подарили журналисту сборники своих стихов и книгу об истории Сарани.