Уверенность в завтрашнем дне

Творчество
4
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В эти праздничные дни на фасаде одного из многоэтажных домов в микрорайоне Талдыкоргана появился мурал «Ата заңым – айбыным», ставший примером гармонии между традициями нашего народа и технологиями будущего. Мурал, посвященный Основному закону страны, был торжественно открыт при участии молодежи, общественных активистов и представителей творческой интеллигенции.

фото автора

Инициатором проекта выступило КГУ «Jetisu jastary». Здесь считают, что объект должен не только украшать городское пространство, но и служить инструментом формирования гражданской культуры.

– Символично, что мы открываем­ этот объект в дни Наурыза. Это время, когда мы закладываем фундамент для будущих свершений. В нашей композиции отражены идеи единства, справедливости и уверенности в завтрашнем дне – те самые ценности, на которых строится наш Основной закон, – подчеркнул директор организации Шамиль Ванкеев.

Особенностью проекта стал метод его реализации. Эскиз мурала «Ата заңым – айбыным» был разработан с использованием возможностей ИИ. Этот технологичный подход позволил значительно ускорить работу.

Автор мурала художник Ернур Бакберген, за плечами которого шесть лет в стрит-арте, признается, что сочетание творчества и алгоритмов открывает новые гори­зонты.

– Проект показывает,­ как технологии могут служить искусству. Благодаря ИИ мы смогли передать сложные идеи через современные образы. Вместе с творческой группой реализовали задумку в рекордные сроки, чтобы успеть порадовать горожан к празднику, – поделился он.

Жители Талдыкоргана с одобрением восприняли появление нового арт-объекта, отмечая, что такие инициативы меняют не только облик улиц, но и настроение людей.

– Наурыз всегда ассоциируется с чистотой и обновлением. Здорово, что вместо серых бетонных стен мы теперь видим такие масштабные картины, – отметила студентка Айгерим Даулетова. – Для молодежи важно, что город становится современным. Использование нейросетей в эскизе – отдельный повод для гордости, свидетельствующий, что мы идем в ногу со временем. Теперь это одно из самых инстаграмных мест в нашем районе!

По словам пенсионера Бахытжана Смагулова, живущего в городе уже много лет, такое преображение – нас­тоящий подарок к празднику. Это красиво, несет глубокий смысл. Он вспомнил, что в дни его молодости в аулах была традиция вместе белить стены, наводить порядок к весне.

Ранее по инициативе молодежи подобные объекты появились в Каратальском, Коксуском и Сарканском районах. Все они посвящены ключевым общественным концепциям – «Таза Қазақстан», «Адал Азамат», «Заң мен Тәртіп».

#Наурыз #Талдыкорган #муралы

