Свежий выпуск Объединяющий фактор Валентина ФИРОНОВА

Лейтмотивом обсуждения стала тема «Светское государство и высокая духовность – платформа Нации Единого Будущего».

Приветствуя участников, вице-министр культуры и спорта Марат Азильханов отметил, что осмысление идей Лидера нации по продвижению светских принципов развития страны и популяризации традиционных духовных ценностей – содержательная константа обсуждения. От этого зависит и эффективность диалоговой площадки, позволяющая объединить интеллектуальный и духовный потенциал страны и выработать механизмы по устранению проблем в религиозной сфере.

Председатель Комитета по делам религий МКС Галым Шойкин обратил внимание на главную цель форума – углубление диалога между представителями государственных органов и научного сообщества по совершенствованию государственно-конфессиональных отношений и религиоведческого образования.

Особый акцент Г. Шойкин сделал на более действенной профилактике религиозного экстремизма и терроризма. По его словам, в нашей стране противодействие этому негативу ведется не только с опорой на правовые рычаги, но и на организаторскую и информационную работу. А это очень важно, поскольку идеологическое влияние носителей религиозно-экстремистских идей становится причиной радикализации взглядов отдельных граждан. Для Казахстана с его многоэтническим и поликонфессиональным составом населения такое явление чрезвычайно опасно и требует от государства адекватных мер по обеспечению национальной безопасности.

Тему консолидации общества в решении религиозных вопросов, направленных на профилактику идей радикальных течений и укрепление духовных ценностей, продолжили в своих выступлениях депутаты Мажилиса Парламента РК Камал Бурханов, Бахытбек Смагул и другие.

Первостепенное внимание участники встречи, а это – религиоведы, теологи, преподаватели факультативного курса «Основы религиоведения», студенты и магистранты, изу­чающие религиоведение, религиозные деятели, уделили преемственности духовных традиций и особенностям преподавания религиоведения. Среди наиболее значимых задач в этой сфере – систематизация образовательного процесса и подготовка кадров. Подчеркивалось, что факультатив «Основы религиоведения» носит светский характер и не дает предпочтения ни одной из религий и ее пропаганде. Главное – сформировать у обучающихся прочную основу духовно-нравственных ценностей.

Форум завершился церемонией награждения лучших преподавателей факультатива «Основы религиоведения», сотрудников управлений по делам религий и центров по изучению проблем религий, режиссеров и сценаристов, отражающих в своих работах антиэкстремистскую тематику.