В 2017 году он стал первым казахстанцем, побывавшим во всех 193 государствах мира, признанных ООН. И даже сейчас, в свои 63 года, известный журналист и предприниматель все так же неравнодушен к дальним странствиям.

– Булат Тулегенович, с чего началось ваше увлечение путешествиями?

– Путешествовать я начал еще школьником, лет с десяти. В советское время родителям на работе давали путевки, и мама отдавала их мне. Мы в составе групп ездили по городам Советского Союза. Мне это очень понравилось: получал новые впечатления и эмоции.

Позже, когда уже работал журналистом в областной газете «Ленинский путь», поез­док стало еще больше. Это были 1984–1989 годы. По работе много ездил по Кустанайской области, там было 200 совхозов и колхозов. И я поставил себе цель – объехать все. Это было удобно: если хорошо знаешь хозяйство, можно было оперативно написать материал, даже не выезжая из редакции, просто созвонившись с директором совхоза.

После переезда в Астану начались поездки уже по всей республике, я побывал во всех областях. Когда Советский Союз распался и границы немножко приоткрылись, появилась возможность ездить за рубеж.

Первой страной дальнего зарубежья для меня стала Япония. Это был 1998 год. Тогда я работал в «Казахстанской правде». Газета печатала рекламу одного туроператора, и за нее фирма рассчиталась пятью путевками на Олимпийские игры в Нагано. Я тут же загорелся, и мы поехали с главным редактором, а писать пришлось мне как самому молодому (улыбается). Помню, казахстанские спортсмены выступали хорошо, особенно блистал Владимир Смирнов. Поэтому писать было о чем.

– Когда появилось понимание, что вы можете объехать весь мир?

– Это произошло довольно неожиданно. В 2015 году, когда у меня набралось уже около сотни стран – где-то командировки, туристические поездки, я случайно прочитал в российской прессе, что известный дизайнер Артемий Лебедев стал первым граж­данином России, посетившим все страны ООН. И я подумал: а почему бы не попробовать сделать это первым в Казахстане? Ведь в спорте, культуре, искусстве всегда есть лидеры. А здесь путешествия.

На тот момент в мире таких людей-рекордсменов, посетивших все страны ООН, было не больше сотни. В основном европейцы и американцы, у которых были прекрасные условия: безвизовый режим почти со всем миром. А у нас попробуй получи визу. Но цель я поставил и в 2016–2017 годах очень активно ездил, за два года посетил более ста стран и закрыл список из 193 государств.

– За время этого путешествия какие страны вам запомнились особенно ярко?

– Если говорить о культуре и достопримечательностях, то это, конечно, Европа: Италия, Франция, Испания. По сути, это музеи под открытым небом. В таких странах я бывал по десять раз и больше. Уже после того, как зак­рыл список ООН, мировые клубы путешественников, в которых я состою, поощряли не просто посещение стран, но и территории, провинции внутри них. К примеру, объехать все провинции во Франции или Италии, и я стремился уже к тому, чтобы изучать страны глубже.

Очень понравилась Канада своей природой и отношением людей к отдыху. Там почти у каждого есть домик у воды, а еще масса турбаз и отелей. В выходные дороги забиты машинами с прицепами, лодками, палатками. Приезжай и отдыхай.

А если говорить об экзотике, то это африканские страны. Мне там, признаюсь, было непросто. Например, Гвинея, Того и Бенин – небольшие страны и находятся по соседству. Но самолеты между ними не летают по политичес­ким причинам. И добираться к ним мне приходилось через Марокко, а это полторы-две тысячи километров на север, пересадка, потом обратно. И даже попав в эти страны, приходилось ехать на машине по разбитым дорогам, через джунгли, ночевать где придется. Помню, как на границе Гвинеи мы не успели до закрытия и ночевали в деревенском «отеле», где вместо душа был тазик с водой. Или другой случай, когда ночью на границе увидели шлагбаум в виде веревки и пограничника, который требовал «мани» за проезд. Таких историй было много.

– Не все страны безопасные для туристов, есть такие, где идут военные действия. Как вам удалось посещать горячие точки?

– Самые опасные страны я оставил напоследок: Сомали, Афганистан, Ливию. Надеялся, что ситуация там стабилизируется. В Сомали условием въезда была вооруженная охрана, то есть туристу нужно нанять пять человек сопровождения, трое из которых с автоматами. И я с такой «делегацией» ездил по Могадишо, где мне показывали местные достопримечательности. При мне ничего не случилось, но ощущение опасности витало в воздухе.

И в Ливии, куда я прибыл, шли боевые действия. Хотел посетить объекты ЮНЕСКО, но они находились за пределами Триполи, куда выехать было невозможно. А на улицах я увидел разруху, мусор и подавленное настроение у людей.

Афганистан стал последней, 193-й страной в моем списке. Там я жил в отеле, обнесенном высокой стеной и колючей проволокой. Рядом дежурили автоматчики. И буквально через неделю после моего отъезда этот отель атаковали боевики, погибли люди, в том числе казахстанский бизнесмен. Вот такая была ситуация.

– После достижения цели куда стремились дальше?

– Есть еще список «ООН плюс» – это непризнанные государства и территории. Например, Тайвань, Палестина, Новая Каледония и другие. Всего там 265 стран. После 2017 года я начал работать по этому спис­ку, и сейчас у меня 251 страна. Оставалось 14, в основном это острова в Тихом и Атлантичес­ком океанах.

Я планировал закрыть их в 2020 году. Успел слетать в Антарк­тиду, затем в марте отправился в морской тур из Южной Америки в Южную Африку, чтобы попасть на эти небольшие, но труднодоступные острова, которые считаются странами: Трис­тан-да-Кунья, Гоф, Фолклендские острова и другие. Плыли три недели. Когда прибыли в Кейптаун, уже объявили пандемию, и нас сутки продержали на корабле. Все мои билеты домой сгорели. А когда выпустили, тут же полетел в Дубай, откуда шальным рейсом попал в Астану.

– Планируете когда-нибудь посетить оставшиеся 14 стран?

– Сейчас у меня такой цели нет, потому что я езжу по миру с детьми. Эти оставшиеся 14 стран в плане путешествия очень сложные. Например, есть остров Питкэрн, который находится в юго-восточной части Тихого океана, но туда не летают самолеты, ходят только корабли и очень редко. Вместе с перелетами и круизом понадобится минимум две недели, чтобы до него добраться. Такой же непрос­той путь предстоит и до острова Святой Елены, где Наполеон отбывал ссылку. В общем, я как представлю, что детям предстоят такие перелеты... Может, когда они вырастут и сами захотят, мы отправимся в эти далекие страны.

Сейчас дочери 12 лет, сыну – 10. К слову, у них уже на счету по 63 страны, и в своей возрастной категории они чемпионы Казахстана. В мире они находятся в первой тридцатке среди детей. Им нравится путешествовать. Я прошу их писать заметки о своих поездках, и потом выпускаем небольшие книги. Это расширяет их кругозор, мышление, любознательность.

– Как вы планируете свои поездки с детьми?

– Когда ездил один, мне было интересно смотреть, как за рубежом устроен бизнес: отели, рестораны, типографии, редакции. Это все потом пригодилось мне дома. Сейчас, путешествуя с детьми, учитываю их интересы: Диснейленды, музеи, современные объекты. Да и дети сами готовятся, предлагают свои маршруты.

– Путешествие – это часто долгие перелеты. Какие мысли приходят в пути?

– Верно, долгие перелеты и ожидание в аэропорту дают возможность и время подумать. Я много читаю, в ридере сотни книг, а также обдумываю бизнес-идеи, решения. Такие поездки очень продуктивны: даже лежа на пляже, ты думаешь, анализируешь. Меня это не утомляет, а наоборот, заряжает.

– Булат Тулегенович, как вы оцениваете туристический потенциал Казахстана?

– У нас огромные возможнос­ти без больших затрат сделать Казахстан привлекательным для туристов. Первое – визы. Их нужно упрощать, вводить электронные. Второе – дать бизнесу свободу строить инфраструктуру в туристических местах. К примеру, почему нет прямых рейсов в Байконыр? Туриста можно привести на смотровую площадку, где он увидит запуск ракеты с космодрома Байконур и будет счастлив. Посмотрите на Гренландию: лед и ничего больше, но все организовано: отели, экскурсии, развлечения. Нам нужно просто создать условия, и предприниматели все сделают сами.

– Булат Тулегенович, благодарю вас за интересное и познавательное интервью!