«Фермеры должны получить деньги без всяких проволочек» - Жумангарин

Вопросы выделения льготного финансирования на весенне-полевые работы обсуждены на совещании в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В обсуждении приняли участие министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, руководство АО «Аграрная кредитная корпорация» и холдинга «Байтерек».

Для форвардного закупа «Продкорпорации» выделено 40 млрд тенге, по программе «Кен дала-1» – 140 млрд тенге (поступило заявок на 147,3 млрд тенге, выдано 121,3 млрд тенге). По «Кен дала-2» уже поступило 295 заявок на 22,5 млрд тенге, из которых одобрена 81 на 3,6 млрд тенге.

При этом со стороны сельхозпроизводителей поступают обращения на излишне завышенные требования со стороны АКК при выделении льготных средств по «Кен дала-2». В их числе подтверждение сведений о засеянных площадях и посевах в течение последних трех лет, наличие посевных площадей в собственности либо на праве временного возмездного пользования и трехлетнего опыта сельхоздеятельности, страхование от избытка влаги и другие.

«Деньги, выделяемые на весенне-полевые работы, – это основа продовольственной безопасности страны. Нужно подходить индивидуально к каждому запросу. В ближайшее время из резерва правительства и местных бюджетов будет выделено 100 млрд тенге для субсидирования процентной ставки, что позволит привлечь дополнительно 400 млрд тенге под 5% годовых для сельхозпроизводителей на весенне-полевые работы. И фермеры должны получить эти средства без всяких проволочек», — подчеркнул Серик Жумангарин.

Общий объем финансирования весенне-полевых работ в 2024 году составит 580 млрд тенге. Это в три раза больше, чем в прежние годы.