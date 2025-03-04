За год объем услуг в сфере рекламы составил 760,5 млрд тенге

Госуслуги
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Венера Баталова
корреспондент

За период январь-декабрь 2024 года объем услуг в области рекламной деятельности и исследования конъюнктуры рынка составил 760,5 млрд тенге, что на 50% больше в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Рекламные агентства оказали услуги на  642,8 млрд тенге, что на 43,8% больше, чем годом ранее.

Средства массовой информации разместили рекламу на сумму 51,5 млрд тенге, что в 4,6 раза больше по сравнению с тем же периодом 2023 года (в январе-декабре 2023 года - 11,1 млрд тенге).

По исследованию конъюнктуры рынка и изучению общественного мнения оказано услуг на  66,1 млрд тенге, что на 35,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В региональном разрезе наибольший объем услуг оказан в Алматы - 663,3 млрд тенге, это свыше 87% от общего объема рынка.

#услуги #реклама #агенства

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