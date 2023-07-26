Обещанную прибавку получили не все

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Флора Левина, область Абай

Буквально неделю назад сообщалось, что работникам лесного хозяйства «Семей орманы» повышена заработная плата. Да, зарплату действительно повысили, но, как оказалось, не всем.

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Без повышения остались 1 318 сотрудников природного резервата «Семей орманы». Обе­щанную надбавку здесь получат лишь 500 сотрудников.

В составе резервата десять лесничеств. На встречу с руководством в Семей смогли приехать работники лишь четырех из них. И то не все, многие остались на рабочем посту, ведь в регионе стоит сильная жара и каждый день случаются возгорания. Только в субботу, 22 июля, их было зафиксировано 26.

Как выяснилось на встрече, заработную плату подняли лишь лесникам и мастерам, которые относятся к так называемой 111-й специфике экономической классификации расходов бюджета РК. Водители, тракторис­ты и химбойцы не относятся к гражданским служащим, их включают в 131-ю специфику, хотя именно эти люди находятся на передовой во время тушения пожаров. Не совсем понятен и тот факт, что сотрудники по этой самой 111-й специфике получают также сельскую надбавку в размере 25% от должностного оклада и оздоровительные к отпускным.

Как рассказала на встрече исполняющая обязанности генерального директора резервата Асемгуль Нсамбекова, для решения проблем и защиты прав работников в резервате в прошлом году создан профсоюзный комитет. Вопросы низкой заработной платы обсуждаются еще с 2018 года, но дело не двигается с мертвой точки. Средняя зарплата в резервате составляет от 85 до 100 тыс. тенге. Зимой в лесу работы поменьше, тут же снижается и зарплата – у некоторых она составляет 65 тыс. тенге. Всех сотрудников резервата Асемгуль Нсамбекова называет «лесным братством». Но по наст­роению людей видно, что в коллективе произошел раскол. Им досадно, что государство так несправедливо их разделило.

С прошлого года профсоюзный комитет направляет письма в Министерство экологии и Комитет лесного хозяйства с просьбами о рассмотрении возможности повышения оплаты труда работникам 131-й спецификации. Но в ответ лишь отписки, мол, «вопрос находится на рассмотрении». Не так давно на месте пожара побывали депутаты Парламента, но, по словам сотрудников резервата, ни один из них не удосужился поинтересоваться, как и чем живут обычные трактористы и водители, работницы питомника, ухаживающие за рассадой хвойных.

Надежда на справедливость еще теплится – сотрудники резервата отправили письмо на имя Главы государства. Не так давно им пообещали 70-процентную надбавку. Но и этого не случилось.

– Недавно приезжал исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства, он давал интервью, в котором сказал, что будет подниматься зарплата на 100% всем сотрудникам. Я подошла к нему и спросила, почему вы говорите всем, ведь вы повысили только лесникам государственной лесной охраны. Он сказал, что 131-я спецификация рассматривается. Что на основании отраслевого соглашения будет увеличена зарплата за… счет экономии бюджетных средств резервата, – сообщила председатель профсоюзного комитета резервата Гульсара Баймагамбетова.

«Сэкономить» посоветовали ни много ни мало – 702 млн тенге. Главный бухгалтер резервата схватился за голову: каким образом? Один за другим лесные пожары, отсутствие запчастей, простаивающая техника – где найти средства?

Все точки над «i», пусть и горькие, расставила юрист резервата Татьяна Калькаева.

– С начала года нам обещают по 131-й специфике повышение. И председатель комитета, и его заместитель, и министр... Но с прошлого месяца мы поняли, что повышение будет только специалистам по 111-й специфике, и только госинспекторам. 131-я специфика не относится к гражданским служащим, эти работники – простые специалисты. Правовая защита 131-й специфики ни в одном законодательным актом не определена. Получат надбавку только гражданские служащие, то есть 111-я специфика. В статье 139 Трудового кодекса описывается положение относительно только гражданских служащих. 131-я специфика здесь также не определена, поэтому и пособие на оздоровление не выплачивается и зарплату им не поднимут. Наша организация финансируется из республиканского бюджета. Мы можем повышать зарплату или выплачивать оздоровительные только на основании какого-то законодательного акта. Пока не будет конкретного постановления Правительства, ни о каком повышении речи быть не может. Я не могу зря кого-то обнадеживать и обещать повышения, – сказала Татьяна Калькаева.

По словам исполняющей обязанности гендиректора Асемгуль Нсамбековой, в Комитете лесного хозяйства пообещали найти средства и выплатить 70-процентную надбавку до 10 августа текущего года.

Помимо постоянных работников в резервате есть и временные рабочие. В основном это места в питомнике и работают здесь одни женщины. Ежедневно под палящими лучами солнца, на семи ветрах они ухаживают за сеянцами сосны. Чтобы в будущем дерево стало крепким, оно два года растет в питомнике и требует ухода, как малое дитя. Лесокультурные работницы, именно так их называют, попросили включить их в постоянный штат, так как после завершения сезона они остаются без средств к существованию на полгода.

Говорилось на встрече и о нехватке кадров в резервате. Водители и трактористы попросту не идут работать за столь мизерную зарплату. По их словам, лучше отработать сезон в крестьянском хозяйстве. Там в месяц можно заработать от 200 до 300 тыс. тенге. Вглядываясь в загорелые, уставшие лица работников леса, понимаешь, что люди с душой относятся к своим обязанностям, но и с несправедливостью мириться не хотят. И может возникнуть такая ситуация, что не останется тех, которые в лесу знает каждую тропку, вовремя потушит пожар и сохранит реликтовый бор.

В завершение встречи было принято решение направить делегацию от резервата в столицу с тем, чтобы встретиться с представителями профильного министерства и аппарата Президента, и ходатайствовать не только о повышении зарплат, но и о пересмотре пенсионного возраста для тех, кто работает в лесу.

#зарплата #повышение #Семей орманы #лесники #прибавка

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