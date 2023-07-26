Обещанную прибавку получили не все Свежий выпуск 26 июля 2023 г. 2:30 69 Флора Левина, область Абай Буквально неделю назад сообщалось, что работникам лесного хозяйства «Семей орманы» повышена заработная плата. Да, зарплату действительно повысили, но, как оказалось, не всем. фото автора Без повышения остались 1 318 сотрудников природного резервата «Семей орманы». Обещанную надбавку здесь получат лишь 500 сотрудников. В составе резервата десять лесничеств. На встречу с руководством в Семей смогли приехать работники лишь четырех из них. И то не все, многие остались на рабочем посту, ведь в регионе стоит сильная жара и каждый день случаются возгорания. Только в субботу, 22 июля, их было зафиксировано 26. Как выяснилось на встрече, заработную плату подняли лишь лесникам и мастерам, которые относятся к так называемой 111-й специфике экономической классификации расходов бюджета РК. Водители, трактористы и химбойцы не относятся к гражданским служащим, их включают в 131-ю специфику, хотя именно эти люди находятся на передовой во время тушения пожаров. Не совсем понятен и тот факт, что сотрудники по этой самой 111-й специфике получают также сельскую надбавку в размере 25% от должностного оклада и оздоровительные к отпускным. Как рассказала на встрече исполняющая обязанности генерального директора резервата Асемгуль Нсамбекова, для решения проблем и защиты прав работников в резервате в прошлом году создан профсоюзный комитет. Вопросы низкой заработной платы обсуждаются еще с 2018 года, но дело не двигается с мертвой точки. Средняя зарплата в резервате составляет от 85 до 100 тыс. тенге. Зимой в лесу работы поменьше, тут же снижается и зарплата – у некоторых она составляет 65 тыс. тенге. Всех сотрудников резервата Асемгуль Нсамбекова называет «лесным братством». Но по настроению людей видно, что в коллективе произошел раскол. Им досадно, что государство так несправедливо их разделило. С прошлого года профсоюзный комитет направляет письма в Министерство экологии и Комитет лесного хозяйства с просьбами о рассмотрении возможности повышения оплаты труда работникам 131-й спецификации. Но в ответ лишь отписки, мол, «вопрос находится на рассмотрении». Не так давно на месте пожара побывали депутаты Парламента, но, по словам сотрудников резервата, ни один из них не удосужился поинтересоваться, как и чем живут обычные трактористы и водители, работницы питомника, ухаживающие за рассадой хвойных. Надежда на справедливость еще теплится – сотрудники резервата отправили письмо на имя Главы государства. Не так давно им пообещали 70-процентную надбавку. Но и этого не случилось. – Недавно приезжал исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства, он давал интервью, в котором сказал, что будет подниматься зарплата на 100% всем сотрудникам. Я подошла к нему и спросила, почему вы говорите всем, ведь вы повысили только лесникам государственной лесной охраны. Он сказал, что 131-я спецификация рассматривается. Что на основании отраслевого соглашения будет увеличена зарплата за… счет экономии бюджетных средств резервата, – сообщила председатель профсоюзного комитета резервата Гульсара Баймагамбетова. «Сэкономить» посоветовали ни много ни мало – 702 млн тенге. Главный бухгалтер резервата схватился за голову: каким образом? Один за другим лесные пожары, отсутствие запчастей, простаивающая техника – где найти средства? Все точки над «i», пусть и горькие, расставила юрист резервата Татьяна Калькаева. – С начала года нам обещают по 131-й специфике повышение. И председатель комитета, и его заместитель, и министр... Но с прошлого месяца мы поняли, что повышение будет только специалистам по 111-й специфике, и только госинспекторам. 131-я специфика не относится к гражданским служащим, эти работники – простые специалисты. Правовая защита 131-й специфики ни в одном законодательным актом не определена. Получат надбавку только гражданские служащие, то есть 111-я специфика. В статье 139 Трудового кодекса описывается положение относительно только гражданских служащих. 131-я специфика здесь также не определена, поэтому и пособие на оздоровление не выплачивается и зарплату им не поднимут. Наша организация финансируется из республиканского бюджета. Мы можем повышать зарплату или выплачивать оздоровительные только на основании какого-то законодательного акта. Пока не будет конкретного постановления Правительства, ни о каком повышении речи быть не может. Я не могу зря кого-то обнадеживать и обещать повышения, – сказала Татьяна Калькаева. По словам исполняющей обязанности гендиректора Асемгуль Нсамбековой, в Комитете лесного хозяйства пообещали найти средства и выплатить 70-процентную надбавку до 10 августа текущего года. Помимо постоянных работников в резервате есть и временные рабочие. В основном это места в питомнике и работают здесь одни женщины. Ежедневно под палящими лучами солнца, на семи ветрах они ухаживают за сеянцами сосны. Чтобы в будущем дерево стало крепким, оно два года растет в питомнике и требует ухода, как малое дитя. Лесокультурные работницы, именно так их называют, попросили включить их в постоянный штат, так как после завершения сезона они остаются без средств к существованию на полгода. Говорилось на встрече и о нехватке кадров в резервате. Водители и трактористы попросту не идут работать за столь мизерную зарплату. По их словам, лучше отработать сезон в крестьянском хозяйстве. Там в месяц можно заработать от 200 до 300 тыс. тенге. Вглядываясь в загорелые, уставшие лица работников леса, понимаешь, что люди с душой относятся к своим обязанностям, но и с несправедливостью мириться не хотят. И может возникнуть такая ситуация, что не останется тех, которые в лесу знает каждую тропку, вовремя потушит пожар и сохранит реликтовый бор. В завершение встречи было принято решение направить делегацию от резервата в столицу с тем, чтобы встретиться с представителями профильного министерства и аппарата Президента, и ходатайствовать не только о повышении зарплат, но и о пересмотре пенсионного возраста для тех, кто работает в лесу. #зарплата #повышение #Семей орманы #лесники #прибавка