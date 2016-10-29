​Обеспечена эффективность

Участники встречи обсудили ход реализации положений Договора о зоне свободной торговли, Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в области правового просвещения потребителей и реализацию Плана совместных действий по решению актуальных вопросов в финансово-экономической сфере.

Б. Сагинтаев отметил, что совместный курс на улучшение делового климата, привлечение инвесторов, обеспечение экономического роста, укрепление финансовых рынков и взаимной торговли, принятый в рамках Содружества Независимых Государств, доказал свою эффективность. По итогам заседания подписан ряд многосторонних документов.

Напомним, Премьер-Министр РК Б. Сагинтаев находится с рабочей поездкой в Минске, где накануне принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета, а также встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.