Обеспечить население теплом и защитить леса от пожаров

О готовности к отопительному сезону и необходимости увеличения площади лесного фонда шла речь на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова

фото пресс-службы Премьер-министра РК

Вне повестки

А началось заседание с информации о ходе ликвидации пожара на территории Каркаралинского района Карагандинской области, граничащего с Баянаульским районом области Павлодарской.

Вне повестки министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов доложил, что возгорание сухой растительности произошло 6 октября. Оперативный штаб МЧС принял все меры для ликвидации пожара. Дополнительно были привлечены силы и средства столичного ДЧС, области Абай, Акмолинской области и других. Эвакуировать пришлось 18 жителей.

По данным на 8 октября, в Павлодарской области возгорание локализовано, ситуация находится под контролем. В Карагандинской области работы продолжаются.

Отопление на контроле

Затем министры: энергетики – Алмасадам Саткалиев, промышленности и строительства – Канат Шарлапаев, а также акимы ряда областей доложили о готовности тепло- и энергосис­тем страны к зимнему периоду.

По словам Алмасадама Саткалиева, отопительный сезон уже начат в области Абай, Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и Астане. В западных и южных регионах тепло будет подано в ближайшие дни.

В соответствии с графиком ремонтов на электрических станциях завершены работы на пяти энергоблоках, 32 котлах, 28 турбинах. На разных стадиях находятся ремонтные работы на четырех энергоблоках, 23 котлах и 16 турбинах.

Как пояснил глава Минэнерго, для усиления подготовки к отопительному периоду и повышения надежности энергоснабжения потребителей в предстоящем сезоне ведомством скорректированы предельные тарифы на электрическую энергию, увеличен годовой лимит возвратных инвестиций. Принятые меры в 2024-м позволили увеличить финансирование ремонтных работ на 44% больше уровня прошлого года – до 327 млрд тенге.

На сегодня обеспечена полная готовность автономных котельных, завершены ремонтные работы на 19,9 тыс. км линий электропередачи, 376 подстанциях, 4 046 распределительных пунк­тах и трансформаторах. Модернизировано 535 км теплосетей, что составляет 98,5% от плана, 1 133 км сетей водоснабжения и канализации.

Главе Правительства доложено, что все запланированные мероприятия в преддверии зимы идут в строгом соответствии с графиком. На данный момент полностью подготовлены к отопительному сезону образовательные и медицинские учреждения, а также более 99% жилого фонда.

– По республике к предстоящему отопительному сезону подготовлено более 12 тысяч автономных котельных. Заготовлено 93% от плана угля, 99% мазута и 90% дизельного топлива, – проинформировал Канат Шарлапаев.

Для прохождения текущего отопительного сезона необходимо 8,2 млн тонн угля, из которых уже поставлено около 3 млн тонн.

На сегодня на угольных тупиках страны запасено порядка 577 тыс. тонн угля различных марок, что на 100 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Минэнерго отслеживает процесс обеспечения каменным топливом регионов. «Қазақстан темір жолы» и угледобывающие предприятия готовы к поставкам необходимого объема угля в регионы согласно планам.

Чтобы не допустить вывоза социального угля из страны, Министерством промышленности и строительства принято постановление, преду­сматривающее лицензию на экспорт. Кроме того, для исключения посредников ведется работа по постепенному выводу продажи каменного топлива на биржу.

Подводя итоги, Олжас Бектенов напомнил о важности строгого соблюдения сроков и стандартов всех ремонтных работ. На сегодняшний день продолжается модернизация на резервном оборудовании тепловых источников, идет осуществление плановых проектов.

– Работа проведена большая. Это видно как по суммам финансирования, так и по объемам выполненных работ. Теперь самое главное – провести весь отопительный сезон на должном уровне, выдержать все плановые параметры. Важно обеспечить ремонтные подразделения коммунальных предприятий всем необходимым в плане техники и материалов для их оперативного реагирования на любые ситуации, – подчеркнул Олжас Бектенов, поручив акимам держать вопросы прохождения отопительного сезона на личном контроле.

Премьер-министр также отметил необходимость обеспечения населения доступным углем. Перед акиматами регионов, а также министерствами промышленности и строительства, транспорта поставлена задача по организации поставок каменного топлива.

В приоритетном порядке нужно обеспечить транспортировку вагонами. Олжас Бектенов подчеркнул, что у населения не должно быть проблем с приоб­ретением угля по стабильным ценам.

Также руководитель Правительства поручил министерствам энергетики и национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами актуализировать меры контроля и провести мониторинг исполнения инвестиционных обязательств субъектами естественных монополий в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» по тепло- и электроэнергетике.

Лесу – заботу и внимание!

О работе, проводимой для сох­ранения и увеличения лес­ных территорий в стране, членам Правительства доложил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

В Казахстане, по его словам, увеличено финансирование технического оснащения лесоохранных учреждений, улучшена социальная поддержка работников лесного хозяйства.

– В текущем году впервые за всю историю казахстанского лесного хозяйства выделено 52 миллиарда тенге на приобретение 1 384 единиц противопожарной техники и 921 единицы прицепного и навесного оборудования, в том числе за счет лизинга – 40 миллиардов тенге. Данные меры позволят довести оснащенность лесоохранных учреждений в наиболее подверженных пожарам регионах страны до 100%, – отметил Ерлан Нысанбаев.

Системами раннего обнаружения лесных пожаров охвачено 900 тыс. га государственного лесного фонда. В результате удалось значительно сократить площади лесных пожаров.

Работы по воспроизводству лесов за последние четыре года были осуществлены на площади 651 тыс. га, в том числе на 413 тыс. га осушенного дна Аральского моря. В населенных пунктах за это же время произведена посадка около 12 млн саженцев.

В республике с 2021 года посажено до 970 млн сеянцев. При этом за последние пять лет покрытая лесом площадь республики увеличилась на 267 тыс. га.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу по посадке двух миллиардов деревьев. Это позволит увеличить территорию лесного фонда страны до 14,5 миллиона гектаров. Расширение площадей лесов и парков, сохранение биологического разнообразия для будущих поколений являются одним из важных приоритетов в сфере улучшения экологической ситуации. Это очень сложная и долгосрочная работа, поэтому важно уделять ей постоянное внимание. Нужно прилагать все усилия как для увеличения лесного фонда, так и для сохранения имеющегося леса, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Всего в Казахстане до конца 2027 года необходимо посадить и вырастить еще свыше миллиарда сеянцев. Осуществление этой задачи зависит от качественной работы акиматов и четкой координации со стороны министерства. В связи с этим поручено улучшать методы проведения посадочных мероприятий с применением комплексного научного подхода и повышать эффективность планирования подготовительных работ.

Премьер-министр подчерк­нул, что внимание должно уделяться и вопросу приживаемости высаженных деревьев. Кроме того, нужно пресекать факты предоставления акиматами недостоверной информации о количестве сеянцев и наказывать за подобное.

Министерству экологии совместно с акиматами и заинтересованными госорганами поручено до 1 декабря 2024 года выработать план по обеспечению регионов посадочным материалом на следующие годы.

Особый акцент сделан также на мерах по защите лесов от пожаров и незаконной вырубки. Крупные пожары прошлых лет показали неготовность лесных организаций в противодействии им. В связи с этим в Казахстане проводится большая работа по оборудованию леспромхозов, парков и резерватов специальными противопожарными системами, техникой и снаряжением.

Эффективность систем раннего обнаружения лесных пожаров доказана в национальном парке «Бурабай», где средняя площадь лесных пожаров сократилась в 50 раз. В следующем году аналогичная система на 3,1 млрд тенге будет внедрена в резервате «Семей орманы».

Для недопущения распространения болезней и вредителей обозначена важность проведения санитарных работ на поврежденных участках: горельниках, сухостое и «больном» лесу. На сегодня заготавливается только один процент древесины от общей поврежденной площади. Вмес­те с тем в стране имеется большая сырьевая база для переработки такого древесного материала.

Премьер-министр поручил активизировать работу по прив­лечению потенциальных инвесторов в сферу лесной промышленности.

– В работе по увеличению лес­ного фонда важно обеспечить жесткий контроль и долж­ную координацию, – подчерк­нул Олжас Бектенов.

В связи с этим министерствам экологии и минеральных ресурсов, по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами регионов поручено продолжить финансирование закупа необходимого оборудования и техники для лес­ных учреждений, особенно с привлечением внебюджетных средств. Премьер-министр напомнил и о необходимости вести постоянный мониторинг за лесными массивами, в том числе космический.