Под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой в Правительстве состоялось первое заседание Совета по развитию инноваций (Инновационный штаб).

фото прессслужбы МКИ РК

В его работе приняли участие министр нау­ки и высшего образования Саясат Нурбек, а также представители государственных органов, бизнес-сектора, заместители акимов областей и городов.

Инновационный штаб создан по поручению Премьер-министра, его задача – обеспечить межведомственную координацию сферы инновационной деятельности и выработку технологических приоритетов.

Рассмотрены концептуальные вопросы появления инноваций в Казахстане, где предусмотрены меры по развитию инструментов государственной поддержки, региональных инновационных систем и кадрового потенциала.

В результате формируется управляемая система, обеспечивающая повышение инновационной активности, укрепление позиций Казахстана в Глобальном инновационном индексе, а также развитие новых отраслей, создание высокотехнологичных рабочих мест и увеличение экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

Ключевая идеологическая рамка новой модели – переход от подхода «Инновации через науку» к подходу «Наука через инновации», суть которой осваивать и адаптировать готовые передовые технологии и на этой базе развивать собственную

науку, то есть государство финансирует результат, а не процесс.

По итогам заседания штаба одобрены подходы Концепции развития инноваций и даны соответствующие поручения госорганам, акиматам и представителям бизнес-сектора представить конкретные предложения к проекту концепции для последующего утверждения. Также поручено утвердить график проведения научно-технологических сессий по всем регионам с участием всех стейкхолдеров для выработки технологических запросов бизнеса.