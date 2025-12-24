На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрена и утверждена единая программа поддержки малого бизнеса «Іскер аймақ». С докладами по повестке выступили заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, министр финансов Мади Такиев, а также представители НПП «Атамекен» и Союза бухгалтеров.

Открывая заседание, Премьер-министр подчеркнул: Президент придает особое значение развитию предпринимательства, поскольку оно является важным источником доходов населения. Сегодня в рес­публике действует свыше 2,2 млн субъектов малого бизнеса, в которых занято около 4 млн человек. Для дальнейшего развития данной сферы важно совершенствовать правила, делать их более понятными и прозрачными.

– Развитие предпринимательства – основной фактор устойчивого роста экономики. Недавно Глава государства поручил для стимулирования деловой активности оперативно принять единую программу поддержки малого бизнеса. Правительством подготовлен комплексный документ, направленный на адресную поддержку малого и микробизнеса с учетом региональной специфики, – сообщил Премьер-министр.

Программа, как было отмечено, стала своевременным ответом на запросы бизнеса в регионах, особенно в сельской местности и малых городах. Ее цель – не просто обеспечивать кредитование, а соз­давать устойчивые производства и способствовать реальному росту выпуска продукции, переходя от простого распределения субсидий к модели солидарной ответственности регионов, подчеркнул Олжас Бектенов.

Представил единую программу «Іскер аймақ» заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики

Серик Жумангарин.

Программа, по его словам, ориен­тирована на технологичес­ки простые, быстро реализуемые проекты, обеспечивающие оперативный эффект, такие, к примеру, как переработка сельхозсырья, выпуск мебели и стройматериалов. На поддержку малого бизнеса в регионах через БВУ намечено направлять ежегодно 400 млрд тенге. В виде кредита можно будет получить до 200 млн тенге на проект при ставке 8,8% (40% субсидируется государством) сроком до трех лет. Присутствует гарантия «Даму».

По словам Серика Жумангарина, бизнес получит не только деньги – предусматриваются льготная аренда помещений, выделение земельных участков, подведение коммуникаций. В помощь также будут предложены сервисное сопровождение и отраслевое онлайн-обучение. При этом приоритет в получении господдержки закреп­лен за участниками проек­тов «Ауыл аманаты» и «Одно село – один продукт».

Подать заявку можно будет через порталы egov.business и Damu Online. Для отдаленных районов предусмотрен выездной формат.

Для эффективной реализации «Іскер аймақ» Олжас Бектенов дал ряд поручений. Так, финансовое обеспечение программы возьмет на себе Министерство финансов, при этом софинансирование должно быть предусмотрено и местными бюджетами. От акиматов регионов требуется в кратчайшие сроки сформировать перечни приоритетных отраслей с учетом специфики районов для распределения первого уровня субсидий.

Кроме того, Олжас Бектенов отметил важность разработки регио­нальных программ поддержки малого бизнеса, в качестве примера успешной практики приведя опыт Алматы. В этом году из местного бюджета на развитие МСБ было выделено 25,5 млрд тенге, что позволило стимулировать приоритетные направления предпринимательства, не охваченные общими мерами государственной поддержки.

Есть и положительные примеры из регионов – это развитие малых промышленных парков и предоставление льготных кредитов. Качественно масштабировать положительный опыт теперь предстоит на всю страну, подчеркнул Премьер-министр.

Хорошее подспорье: холдингу «Байтерек» совместно с НПП «Атамекен» необходимо будет организовать обучение и сервис­ную поддержку начинающих предпринимателей.

Еще одно распоряжение руководителя Правительства таково: для дальнейшего роста доли обрабатывающего сектора в ВВП следует увеличивать производственную мощность предприятий, стимулировать их модернизацию, в том числе путем переоснащения производств малого и среднего бизнеса.

Министерству промышленности с января следующего года поручено обеспечить запуск лизингового финансирования модернизации производственных мощностей в обрабатывающей промышленности. Микро- и малый бизнес получит возможность модернизировать производство на сумму до 300 млн тенге без предоставления залога. Переоснащение позволит увеличить производительность предприятий и повысить их конкурентоспособность.

Премьер-министр также затронул вопрос обеспокоенности бизнеса запретом на вычет расходов при взаимодействии с пос­тавщиками, работающими в режиме упрощенной декларации, а это порядка 400 тыс. (по итогам 2024 года – 397 тыс.) представителей малого и микробизнеса.

– Данная категория предпринимателей не должна волноваться за свое будущее, – предупредил Олжас Бектенов, дав поручение Министерству финансов обеспечить полное их сопровождение, внедрив сервисную модель налогового администрирования с проведением соответствующей разъяснительной работы.

Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами поручено предусмотреть дополнительные неналоговые меры поддержки МСБ, работающего в общеустановленном режиме налогообложения. Одним из действенных механизмов станет расширение критериев финансирования в рамках программы «Өрлеу».

Еще одно важное направление: по поручению Главы государства будет проведено налоговое администрирование «с чистого листа». Поручено оперативно провести все организационные мероприятия с принятием нормативных правовых актов и обеспечением готовности информационных систем.

Программа преимущественно нацелена на поддержку предпринимателей в моно-, малых городах и на селе. У малого бизнеса появляется возможность пополнения оборотных средств и снижения долговой нагрузки. Чтобы разъяс­нить нововведения, поручено выпустить соответствующие методические рекомендации с широким тиражированием их в СМИ и социальных медиа.

Свою помощь в осуществлении программы предложил Союз бухгалтеров – на безвозмездной основе запустить программу обучения и консультаций. Всю необходимую поддержку и содействие этому процессу будут оказывать госорганы, отметил глава Правительства.

Со стороны Министерства финансов требуется сделать акцент на профилактику и упреждение нарушений. Фискальные органы должны стать партнерами налого­плательщиков.

– Всем вместе нужно создать такие условия, при которых бизнесу будет выгодно работать честно и платить налоги, нежели уклоняться от их выплаты. Вся работа в данном направлении должна быть комплексной и скоординированной. Правительство будет и далее развивать цифровые платформы, упрощать административные процедуры, поддерживать инклюзивность и обеспечивать малый бизнес необходимыми инструментами для устойчивого роста, – подчерк­нул Олжас Бектенов.

О том, что уже сделано, в том числе для успешной имплементации программы, участников заседания проинформировали главы профильных ведомств.

Заместитель Премьер-минист­ра – министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил о новых инструментах, позволяющих решить главную проблему бизнеса – нехватку залогового обеспечения. Так, в рамках поручений Главы государства по вовлечению банковских средств в реальный сектор экономики на базе фонда «Даму» созданы два специализированных гарантийных фонда.

Первый фонд (для МСБ) уже охватил более 2,4 тыс. проектов, предоставляя гарантии до 85% от суммы займа, что позволило предпринимателям получить кредиты на общую сумму 424 млрд тенге. Второй фонд ориентирован на займы свыше 7 млрд тенге, в его «копилке» уже два проекта на сумму 24 млрд тенге. Государство покрывает до 30% стоимости проекта на срок до 15 лет, что стимулирует банки направлять ликвидность в долгосрочные индустриальные и инфраструктурные проекты.

– Наша цель – трансформировать структуру экономики через технологическое обновление. Гарантийные фонды уже стали действенным инструментом, открывая доступ к капиталу даже при дефиците собственного обеспечения у бизнеса, – подчеркнул Серик Жумангарин.

По расчетам Министерства национальной экономики, за период с 2026 по 2028 год программа позволит поддержать около 23 тыс. проектов; обеспечить выпуск продукции на 1,4 трлн тенге; создать 7 тыс. новых и сохранить 136 тыс. действующих рабочих мест; принести в бюджет 157 млрд тенге в виде налогов.

О проводимой работе по переходу на сервисную модель налогового администрирования в ходе заседания доложил министр финансов Мади Такиев. Новый подход, по его словам, будет обеспечен развитием электронных сервисов и интеграций на платформах Комитета государственных доходов, банков второго уровня и других цифровых каналов. Например, будет доступно предзаполнение деклараций и автоматическое декларирование; получение push-уведомлений по важным событиям. Какие-то процессы и вовсе будут происходить в «беззаявительном» формате, к примеру, автозачет налогов. После регистрации в качестве плательщика НДС предприниматель будет проходить базовое обучение на платформе КГД (в ИС ЭСФ) по ключевым вопросам. Дополнительно будет запущен онлайн-помощник.

Глава Минфина проинформировал также о сокращении налоговой отчетности для предпринимателей. По данным министерства, ее количество и так неуклонно уменьшается: с 2009 года произошло сокращение с 70 до 28 форм. С 1 января 2026-го для тех, у кого сумма обязательств не превышает 1 млн тенге, отменяются ежеквартальные расчеты текущих платежей по налогам на имущество, транспорт и землю. Предприниматель будет сдавать одну декларацию по итогам года и платить по итогам года.

Важное новшество от Минфина – отход от практики «штрафов» за непредставление отчетности: если декларация не представлена, будет считаться, что она подана с нулевыми показателями, при этом сохраняется право подать дополнительную отчетность и корректно уточнить данные.

Также на заседании было отмечено, что существенно меняются подходы к принудительному взыс­канию налоговой задолженности, чтобы меры были соразмерными и не «давили» на микро- и малый бизнес из-за небольших сумм. Главное изменение – повышение порогов, с которых начинаются меры реагирования. Если раньше налоговая задолженность начинала взыскиваться с порядка 26 тыс. тенге, или 6 МРП, а по социальным отчислениям фактически порога не было, то теперь по налоговой задолженности порог повышается до 87 тыс. тенге, или 20 МРП, по социальным платежам – до порядка 26 тыс. тенге, или 6 МРП.

Из-за отсутствия порога по социальным платежам в меры взыскания часто попадает именно малый бизнес – около 72% должников имеют долги до 6 МРП. Теперь при наличии задолженности до 87 тыс. тенге, или 20 МРП, в адрес должника будет направлено извещение, начисляется только пеня без иных мер. Чем выше долг, тем жестче меры, вплоть до описи и реализации имущества, взыскания за счет дебиторов.

Новый Налоговый кодекс предус­матривает еще одну важную поддержку бизнеса: для налогоплательщиков с задолженностью до 1,5 тыс. МРП будет доступна отсрочка⁄рассрочка до одного года без залога имущества и банковской гарантии. Это поможет избежать излишней бюрократии, отменить необходимость оценки и страхования залога, сократить сроки оформления рассрочки. Также для производителей предусмотрена возможность отсрочки уплаты НДС на импорт по товарам для производства продукции сроком до одного года.

Со стороны Министерства финансов предпринимателей ждет еще одно полезное новшество – акция «Народный бухгалтер». Индивидуальным предпринимателям и субъектам малого бизнеса будет оказываться консультативная помощь при подготовке и сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности. Консультацию можно будет получить удаленно, в том числе через отдельный telegram-канал. А еще будут проводиться офлайн- и онлайн-вебинары, тематические консультационные сессии в отчетные периоды. Встречи будут вести профессиональные бухгалтеры и аудиторы.

О перспективах «Іскер аймақ» высказался на заседании Правительства и исполняющий обязанности председателя правления НПП «Атамекен» Нурсултан Шоканов. По его мнению, программа обеспечит качественное масштабирование малого бизнеса в регионах: новые подходы позволят превратить микропроекты в устойчивые производства через систему «предпринимательского лифта».

Поддержка будет оказываться адресно, приоритетные отрасли будут определены на основе рейтинга потенциала каждого района и опроса самих бизнесменов. А еще программа свяжет воедино действующие проекты: если «Ауыл аманаты» помогает запустить бизнес с нуля, то «Іскер аймақ» обеспечит его масштабирование и выход на новые рынки.

Также в каждом селе и моногородах планируется создание малых индустриальных зон и готовых производственных площадок с подведенными коммуникациями. Как отметил Нурсултан Шоканов, новая программа – это переход от обучения с «нуля» к акселерации устойчивого бизнеса.

Больше о деятельности своих ведомств члены Правительства рассказали на пресс-конференции после завершения заседания.

В частности, Серик Жумангарин привел аналитические данные: казахстанский бюджет социально ориентирован, расходы на социальную сферу составляют около 53%. Увеличение трат предусмот­рено на строительство школ и поликлиник, увеличение штата учителей и врачей.