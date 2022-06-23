Обитель искусства

В городской детской художественной школе учат не только рисовать, но и ценить красоту.

Есть чем гордиться

Школа открылась в 2013 году и была рассчитана на 300 учащихся. Со временем желающих становилось все больше, и сейчас здесь в две смены занимаются более 670 местных ребятишек.

– В городе работает масса кружков и студий изобразительного искусства, но комплексно, к тому же на бесплатной основе, обучение организовано только у нас. Школа является единственной в городе, поэтому желающих заниматься много. Мы принимаем детей в возрасте от 5 до 15 лет. Для самых юных воспитанников предусмотрены подготовительные классы, – рассказала директор Таразской детской художественной школы Гаухар Салыбекова.

Занятия проходят четыре раза в неделю на казахском и русском языках. Дети изучают 7 дисцип­лин: графику, живопись, скульп­туру, декоративно-прикладное искусство, которое делится на станковое и композиционное… Осваивают новые техники. На это специально нацелены педагоги, у которых для поиска идей и саморазвития предусмотрен даже творческий день.

– Взять хотя бы скульптуру. Обыч­но она ассоциируется только с пластилином и глиной. Мы же стараемся работать с разными материалами. Учим управляться с гипсом, а также с бумагой в технике папье-маше, применяем термопластичный полимер – поливинилхлорид. Все это используется в смешанных техниках при создании картин, фотозон, макетов, статуй и различных конструкций, – продолжает глава учреждения.

Ребята получают навыки работы с кожей, ковроткачества, валяния шерсти, создания головных уборов и даже конструирования одежды и шитья. Здесь также дают основы ювелирного мастерства. Дети занимаются бисероплетением и чеканкой, работая с фольгой и жестью.

Примечательно, что наряду с традиционными видами искусствами преподают компьютерную графику. С этой целью в школе оснащен компьютерный класс. Детей обучают базовым навыкам работы в графических редакторах, есть программы для анимации.

– В весенний и осенний периоды школа устраивает пленэры. На них у нас выделяется 22 часа. Дети очень любят их. Обычно они с педагогами ездят к дворцовому комплексу Акыртас, мавзолею Тектурмас, в Туркестан, Каратауские горы… Поездки организовывается за счет родителей. А в июне по традиции проходят мастер-классы от учителей. В следующем году планируем организовать выставку работ не только наших учащихся, но и педагогов. Хочется, чтобы они чаще участвовали в творческих конкурсах республиканского и международного масштабов. Это мотивирует, вдохновляет и одновременно показывает нашу общую работу, – отметила Гаухар Салыбекова.

Ориентир на будущее

Радует, что многие дети после завершения обучения в художественной школе определяются с будущей профессией. Есть и те, кто продолжил учебу в зарубежных вузах.

Так, выпускник Темирлан Сейсенбай хочет стать архитектором. В своей дипломной работе «Потерянный караван» он сделал акцент на горы, которые, по его видению, являются своего рода естественными небоскребами.

– Сколько себя помню, все время рисовал. В четыре года родители записали меня в Клуб любителей искусства, где я занимался живописью до 6 класса. Затем параллельно стал посещать Центр внешкольной работы и детского творчества. А после завершения трехлетнего обучения в центре по совету моего учителя в клубе Гульнары Коспаковой я продолжил учиться здесь. Мне нравится: в художественной школе хорошее оснащение, к тому же в ней занимаются ребята старшего возраста, которые могут поделиться опытом. Здесь больше возможностей раскрыть себя, поскольку занятия ведут опытные педагоги. Есть возможность принимать участие в выставках.

Темирлан в этом году окончил и Назарбаев Интеллектуальную школу в Таразе.

– У меня технический склад ума, но при этом мне очень нравится рисовать, поэтому решил, что архитектура идеально подходит для меня, – признался юноша. – Хотелось бы получить знания за границей и, вернувшись домой, применить их в нашей стране.

Ученица гимназии № 49 Айым Усен, также завершившая обучение в художественной школе, хочет стать графическим веб-дизайнером или мультипликатором. Для этого она планирует поступить в Казахскую национальную академию искусств им. Т. Жургенова. По ее мнению, эти направления сегодня с учетом быстрого развития Интернета и рекламы перспективны и востребованы на рынке труда.

– Нас научили многому: вит­ражной технике, живописи, графике, искусству ваяния… Но лично мне нравится больше черно-белая графика и холодный батик. Уверена, все, что узнала и чему научилась в школе, пригодится мне в дальнейшем обучении, – сказала девушка.

Полоса препятствий

Наряду с достижениями есть и некоторые трудности. Из-за отсутствия финансовых возможностей нередко педагогический коллектив пытается обойтись своими силами. Так, были сконструированы самодельные планшеты, мольберты и станки для создания ковров, которые заменили необходимые дорогостоящие заводские аналоги.

– Нашей глобальной проблемой является отсутствие материалов, – сетует Гаухар Салыбекова. – Для подготовки и оформления работ, а также организации выставок нам постоянно нужны холсты, подрамники и рамки. Сейчас все это очень дорого. И не каждая семья может осилить такие расходы для ребенка, и у нас нет средств, поэтому стараемся обойтись самым дешевым вариантом. Но даже он порой бьет по карману.

Школе нужен профессиональный гончарный круг, который бы позволил ребятам научиться азам создания керамических изделий.

– Печь для обжига у нас есть, но вот с гончарным кругом дела сложнее. Мы подали заявку в городской отдел образования. Пока неизвестно, одобрят ее или нет, – сказала Гаухар Салыбекова.

Как выяснилось, родители некоторых учеников жалуются, что трудно добираться из отдаленных районов, таких как Кумшагал и Шайкорык.

– Они не раз просили открыть филиалы, потому что для отдельных семей даже проезд на общественном транспорте оплачивать сложно. Да и автобусы ходят не очень хорошо, – отметила директор школы.

В связи с тем, что среди детей с ограниченными возможностями тоже есть желающие заниматься в школе, возникла необходимость в строительстве специализированного санузла, а также пандуса или установке специального подъемника для инвалидов-колясочников.

– Вот уже третий год у нас занимается девочка с нарушением опорно-двигательного аппарата. Каждый раз педагогам приходится на руках поднимать и спус­кать ее по лестнице. Прежние руководители уже просили об этом, но, как говорится, воз и ныне там. У нас занимались бы и другие дети с инвалидностью, они уже приходили к нам, но для них, к сожалению, у нас нет нужных условий, – разводит руками Гау­хар Салыбекова.

Воспитательная составляющая

Каждый год в школе традиционно проходит защита диплом­ных работ. Ребята демонстрируют свои произведения и объясняют, какой смысл заложен в них, какими техникой и материалами пользовались, что вдохновило их. Этим летом завершили обучение 40 учащихся. Все получили дипломы. Всего же за всю историю школы педагоги обучили более 500 детей.

– Безусловно, за четыре года учебы в школе в детях развиваются и образное мышление, и воображение. Яркий пример – наши выпускники, продемонстрировавшие отличные работы. Они все очень разные, не найти двух похожих картин. Каждый раз удивляешься, насколько у каждого из авторов уникальное видение мира и богатая фантазия, – подчеркивает директор школы.

По мнению Гаухар Салыбековой, именно дополнительное образование открывает в детях скрытые таланты, помогает развить их, закладывает основу при выборе будущей профессии и оказывает большое влияние на воспитание подростков. Для кого-то изобразительное искусство останется лишь хобби, но в любом случае полученные знания и творческие навыки никогда не будут лишними. Ведь в школе ребята учатся не только рисованию в техническом плане, но и «грамотности» в искусстве в целом. Им прививают художественный вкус, они вырабатывают свой стиль, учатся видеть красоту и чувствовать окружающий их мир.

Педагоги и родители считают, что после обучения в школе дети становятся совсем другими. Они более утонченные, возвышенные, вежливые, знающие цену труду, особенно творческому, понимающие красоту и уважающие друг друга и педагогов. Это ли не результат воспитательной составляющей дополнительного образования?