Статьи Обитель искусства 23 июня 2022 г. 0:44 Михаил Тё, Жамбылская область В городской детской художественной школе учат не только рисовать, но и ценить красоту. Есть чем гордиться Школа открылась в 2013 году и была рассчитана на 300 учащихся. Со временем желающих становилось все больше, и сейчас здесь в две смены занимаются более 670 местных ребятишек. – В городе работает масса кружков и студий изобразительного искусства, но комплексно, к тому же на бесплатной основе, обучение организовано только у нас. Школа является единственной в городе, поэтому желающих заниматься много. Мы принимаем детей в возрасте от 5 до 15 лет. Для самых юных воспитанников предусмотрены подготовительные классы, – рассказала директор Таразской детской художественной школы Гаухар Салыбекова. Занятия проходят четыре раза в неделю на казахском и русском языках. Дети изучают 7 дисциплин: графику, живопись, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, которое делится на станковое и композиционное… Осваивают новые техники. На это специально нацелены педагоги, у которых для поиска идей и саморазвития предусмотрен даже творческий день. – Взять хотя бы скульптуру. Обычно она ассоциируется только с пластилином и глиной. Мы же стараемся работать с разными материалами. Учим управляться с гипсом, а также с бумагой в технике папье-маше, применяем термопластичный полимер – поливинилхлорид. Все это используется в смешанных техниках при создании картин, фотозон, макетов, статуй и различных конструкций, – продолжает глава учреждения. Ребята получают навыки работы с кожей, ковроткачества, валяния шерсти, создания головных уборов и даже конструирования одежды и шитья. Здесь также дают основы ювелирного мастерства. Дети занимаются бисероплетением и чеканкой, работая с фольгой и жестью. Примечательно, что наряду с традиционными видами искусствами преподают компьютерную графику. С этой целью в школе оснащен компьютерный класс. Детей обучают базовым навыкам работы в графических редакторах, есть программы для анимации. – В весенний и осенний периоды школа устраивает пленэры. На них у нас выделяется 22 часа. Дети очень любят их. Обычно они с педагогами ездят к дворцовому комплексу Акыртас, мавзолею Тектурмас, в Туркестан, Каратауские горы… Поездки организовывается за счет родителей. А в июне по традиции проходят мастер-классы от учителей. В следующем году планируем организовать выставку работ не только наших учащихся, но и педагогов. Хочется, чтобы они чаще участвовали в творческих конкурсах республиканского и международного масштабов. Это мотивирует, вдохновляет и одновременно показывает нашу общую работу, – отметила Гаухар Салыбекова. Ориентир на будущее Радует, что многие дети после завершения обучения в художественной школе определяются с будущей профессией. Есть и те, кто продолжил учебу в зарубежных вузах. Так, выпускник Темирлан Сейсенбай хочет стать архитектором. В своей дипломной работе «Потерянный караван» он сделал акцент на горы, которые, по его видению, являются своего рода естественными небоскребами. – Сколько себя помню, все время рисовал. В четыре года родители записали меня в Клуб любителей искусства, где я занимался живописью до 6 класса. Затем параллельно стал посещать Центр внешкольной работы и детского творчества. А после завершения трехлетнего обучения в центре по совету моего учителя в клубе Гульнары Коспаковой я продолжил учиться здесь. Мне нравится: в художественной школе хорошее оснащение, к тому же в ней занимаются ребята старшего возраста, которые могут поделиться опытом. Здесь больше возможностей раскрыть себя, поскольку занятия ведут опытные педагоги. Есть возможность принимать участие в выставках. Темирлан в этом году окончил и Назарбаев Интеллектуальную школу в Таразе. – У меня технический склад ума, но при этом мне очень нравится рисовать, поэтому решил, что архитектура идеально подходит для меня, – признался юноша. – Хотелось бы получить знания за границей и, вернувшись домой, применить их в нашей стране. Ученица гимназии № 49 Айым Усен, также завершившая обучение в художественной школе, хочет стать графическим веб-дизайнером или мультипликатором. Для этого она планирует поступить в Казахскую национальную академию искусств им. Т. Жургенова. По ее мнению, эти направления сегодня с учетом быстрого развития Интернета и рекламы перспективны и востребованы на рынке труда. – Нас научили многому: витражной технике, живописи, графике, искусству ваяния… Но лично мне нравится больше черно-белая графика и холодный батик. Уверена, все, что узнала и чему научилась в школе, пригодится мне в дальнейшем обучении, – сказала девушка. Полоса препятствий Наряду с достижениями есть и некоторые трудности. Из-за отсутствия финансовых возможностей нередко педагогический коллектив пытается обойтись своими силами. Так, были сконструированы самодельные планшеты, мольберты и станки для создания ковров, которые заменили необходимые дорогостоящие заводские аналоги. – Нашей глобальной проблемой является отсутствие материалов, – сетует Гаухар Салыбекова. – Для подготовки и оформления работ, а также организации выставок нам постоянно нужны холсты, подрамники и рамки. Сейчас все это очень дорого. И не каждая семья может осилить такие расходы для ребенка, и у нас нет средств, поэтому стараемся обойтись самым дешевым вариантом. Но даже он порой бьет по карману. Школе нужен профессиональный гончарный круг, который бы позволил ребятам научиться азам создания керамических изделий. – Печь для обжига у нас есть, но вот с гончарным кругом дела сложнее. Мы подали заявку в городской отдел образования. Пока неизвестно, одобрят ее или нет, – сказала Гаухар Салыбекова. Как выяснилось, родители некоторых учеников жалуются, что трудно добираться из отдаленных районов, таких как Кумшагал и Шайкорык. – Они не раз просили открыть филиалы, потому что для отдельных семей даже проезд на общественном транспорте оплачивать сложно. Да и автобусы ходят не очень хорошо, – отметила директор школы. В связи с тем, что среди детей с ограниченными возможностями тоже есть желающие заниматься в школе, возникла необходимость в строительстве специализированного санузла, а также пандуса или установке специального подъемника для инвалидов-колясочников. – Вот уже третий год у нас занимается девочка с нарушением опорно-двигательного аппарата. Каждый раз педагогам приходится на руках поднимать и спускать ее по лестнице. Прежние руководители уже просили об этом, но, как говорится, воз и ныне там. У нас занимались бы и другие дети с инвалидностью, они уже приходили к нам, но для них, к сожалению, у нас нет нужных условий, – разводит руками Гаухар Салыбекова. Воспитательная составляющая Каждый год в школе традиционно проходит защита дипломных работ. Ребята демонстрируют свои произведения и объясняют, какой смысл заложен в них, какими техникой и материалами пользовались, что вдохновило их. Этим летом завершили обучение 40 учащихся. Все получили дипломы. Всего же за всю историю школы педагоги обучили более 500 детей. – Безусловно, за четыре года учебы в школе в детях развиваются и образное мышление, и воображение. Яркий пример – наши выпускники, продемонстрировавшие отличные работы. Они все очень разные, не найти двух похожих картин. Каждый раз удивляешься, насколько у каждого из авторов уникальное видение мира и богатая фантазия, – подчеркивает директор школы. По мнению Гаухар Салыбековой, именно дополнительное образование открывает в детях скрытые таланты, помогает развить их, закладывает основу при выборе будущей профессии и оказывает большое влияние на воспитание подростков. Для кого-то изобразительное искусство останется лишь хобби, но в любом случае полученные знания и творческие навыки никогда не будут лишними. Ведь в школе ребята учатся не только рисованию в техническом плане, но и «грамотности» в искусстве в целом. Им прививают художественный вкус, они вырабатывают свой стиль, учатся видеть красоту и чувствовать окружающий их мир. Педагоги и родители считают, что после обучения в школе дети становятся совсем другими. Они более утонченные, возвышенные, вежливые, знающие цену труду, особенно творческому, понимающие красоту и уважающие друг друга и педагогов. Это ли не результат воспитательной составляющей дополнительного образования?