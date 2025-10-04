В Алматы в рамках Мемориала Дениса Тена по фигурному катанию определились лучшие спортсменки в женском одиночном катанию, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Золотую медаль завоевала Ли Хэ Ин из Южной Кореи. Спортсменка в сумме набрала 196.84 балла. Отметим, что в 2023 году фигуристка стала второй на чемпионате мира.

Второе место в Алматы заняла Юн Асун (Южная Корея) - 174.37. С бронзовой наградой завершила турнир Маделин Щижас (Канада) - 164.39.

Амира Ирматова стала шестой (137.15), Нурия Сулеймен - седьмой (124.40), София Фарафонова - девятой (104.50), Вероника Коваленко - десятой (86.12), Русалина Шакрова - 11-й (74.71).