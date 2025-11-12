По итогам девяти месяцев наблюдается­ положительная динамика в ключевых отраслях: в сфере транс­порта зафиксирован рост на 123,4%, связи – на 106,4, обрабатывающей промышленности – на 101,3, торговле – на 105,9, сельском хозяйстве – на 102,8, привлечении инвестиций – на 103,1%.

По линии жилищного строительства сдано в эксплуатацию 159,9 тыс. кв. м нового жилья. Общий объем привлеченных инвестиций достиг 3,5 трлн тенге, а количество реализуемых инвестиционных проектов выросло с 29 до 97.

Значительная часть инвестиций приходится на строительство железнодорожной линии Аягоз – Бахты, масштабный проект стоимостью 577,5 млрд тенге. Турецкая компания Miryildiz Kz Ltd. инвестирует 480 млн долларов в строительство золотоизвлекательной фабрики. Для развития промышленности и поддержки бизнеса в Семее с 96 до 186 га расширяется индустриальная зона «Өндіріс».

Создание специальной экономичес­кой зоны планируется на территории промзоны Семея, что позволит привлечь еще больше инвестиций и создать новые рабочие места. В соответствии с поручением Президента последовательно развивается туристическая инфраструктура на побережье озера Алаколь. Разрабатывается новый генплан побережья, предусматривающий обустройство зон отдыха и туризма общей площадью более 1 000 га, а также развитие рекреационных, общественно-деловых и жилых территорий.

– Конечно, решить годами копив­шиеся проблемы за один сезон не­реально, – сказал аким области. – Однако на побережье Алаколя уже созданы условия для туристов, приняты меры по развитию инфраструктуры. В этом году из областного бюджета на эти цели выделено около миллиарда тенге.

Основные направления финансирования предусматривают: строительство пожарного депо в селе Кабанбай (141 млн тенге); создание нового общественного пространства (171,6 млн тенге); ремонт Арбата (108,9 млн тенге); средний ремонт улиц побережья (229,5 млн тенге); его благоустройство (107,5 млн тенге); установку пирсов (41,6 млн тенге); содержание и санитарную очистку территории в плавательный сезон (53,5 млн тенге). В перспективе план объединит территорию села Кабанбай и побережья озера, увеличив площадь зоны отдыха до 3 тыс. га.

– Среди основных инвестиционных проектов – строительство лечебно-оздоровительного комплекса «Алаколь» с участием инвесторов из Азербайджана, а также монтаж в туристической зоне ста быстровозводимых гостиничных комплексов (глэмпингов) китайскими компаниями San Bao, «Ванджан» и Juding Group, – сообщил Берик Уали.

Аким области также подробно остановился на вопросах развития агропромышленного комплекса, модернизации коммунальной инфраструктуры, дорожном строительстве и улучшении качества жизни населения.

В рамках исполнения республиканского плана развития водной отрасли планируется строительство шести водохранилищ, реконструкция 10 гидротехнических сооружений и 17 ирригационных систем. Это позволит ввести в оборот 31 тыс. га новых орошаемых земель и увеличить урожайность сельскохозяйственных культур.

В 2026 году в селе Чекоман будет запущен крупный мясокомбинат ТОО «ЕвразияАгроСемей» стоимостью 7,7 млрд тенге. К 2031-му планируется нарастить мощность откормочных площадок до 86,5 тыс. голов. Введены в эксплуатацию предприятия по переработке мас­личных куль­тур. Готовится к запус­ку линия по выпуску рафинированного подсолнечного масла ТОО «Qazaq Astyq Group».

Для решения вопросов с теплоснабжением модернизированы изношенные котельные, выделено 11,8 млрд тенге на обеспечение бесперебойной подачи тепла. В Семее модернизировано 12 источников тепла, заменено 13,6 км теплосетей. Для решения проблемы дефицита тепла в областном центре планируется строительство новой ТЭЦ мощностью 1 000 Гкал тепловой энергии и 360 МВт электричества.

Осуществляются 33 проекта по обеспечению населения качественной питьевой водой. В результате их завершения 38 тыс. человек получат доступ к централизованному водоснабжению. Уровень обеспеченности населения данным ресурсом достигнет 100%.

В регионе системно реализуются проекты по развитию транспортной инфраструктуры. В этом году завершено строительство 184 км республиканской автодороги Қалбатау – Майқапшағай. Данный маршрут улучшит внутренние и внешние транспортные связи региона, позволит укрепить приграничные торгово-экономические отношения области Абай с соседними Восточно-Казахстанской и Павлодарской облас­тями, а также с Китайской Народной Республикой.

Близится к завершению строительство автострады Талдыкорган – Қалбатау – Усть-Каменогорск. В настоящее время на основной части трассы уложен асфальт, проводятся финальные работы по благоустройству. Помимо этого, подписано соглашение с китайской компанией China Railway Asia-Europe Construction Investment Co. LTD о реализации проек­та строительства объездной автодороги вокруг города Семея. Проект будет осуществлен в рамках совместного консорциума казахстанских и китайских предприятий до 2028 года.

На ремонт местных дорог в нынешнем году выделено 21,4 млрд тенге, на эти средства будет отремонтировано 358,8 км дорог. В частности, в Семее проведен средний ремонт на 52 улицах, выполнено асфальтирование территорий в 40 дворах, благоустроено 35 дворовых территорий.

В областном центре введена в эксплуа­тацию новая улица, соединяющая мик­рорайоны Карагайлы и Энергетик с трассой Омск – Майқапшағай. Построены пешеходные и велосипедные дорожки, установлены опоры освещения. Осуществляется строительство нового четырехполосного моста. Проект будет завершен при поддержке Главы государства в рамках сотрудничества с Китайской Народной Республикой за счет безвозмездного финансирования.

Что касается подвесного моста, то в текущем году здесь полностью заменено асфальтовое покрытие, ведется разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта. Асфальтовую «обновку» нынче получил и автогужевой мост.

Одним из драйверов экономики области остается сельское хозяйство. За девять месяцев года объем валовой продукции отрасли составил 339,5 млрд тенге, превысив прошлогодние показатели на 2,8%. Особенно впечатляет рост в животноводстве – на 5%. Власти оказывают значительную поддержку местным производителям, выделяя миллиарды тенге на субсидии, в том числе на развитие растениеводства, животноводства и перерабатывающей отрасли.

Большое внимание уделяется диверсификации посевных площадей, внедрению современных технологий. Сокращается площадь зерновых культур в пользу более рентабельных мас­личных. Расширяется использование водосберегающих технологий.

В ближайшие годы в области будет осуществлен ряд крупных инвестицион­ных проектов в АПК. В их числе – строи­тельство крупного мясокомбината, расширение мощностей откормочных площадок, создание мясного кластера с полным производственным циклом. Это позволит увеличить экспорт мяс­ной продукции и создать новые рабочие места.

В городах и населенных пунктах области реализуются проекты по модернизации систем теплоснабжения. Обновляются котельные, заменяются изношенные тепловые сети. В Семее планируется строительство новой ТЭЦ, которая позволит полностью решить проблему дефицита тепла.

В регионе ведется системная работа по развитию технологий искусственного интеллекта, их внедрению в различные сферы и совершенствованию цифровой инфраструктуры. В рамках «дорожной карты» по исполнению программы «Умный город» в Семее планируется реализовать 27 проектов с целью повышения качества жизни граждан и автоматизации городских процессов.

Совместно с Министерством по цифровому развитию и искусственному интеллекту разрабатывается ряд проектов с применением новых технологий. Среди них – система онлайн-управления очередями для Центра мобильности труда, голограммы священных мест области Абай, CРM-система, бот-посредник «Делдал-бот», проект AssylAI, портал Jidek.kz для поиска вакансий и трудоустройства, а также впервые запущенный на республиканском уровне автоматизированный портал sanminimum.kz.

Одним из ключевых условий эффективного внедрения искусственного интеллекта является обеспечение качественного доступа к Интернету. Во исполнение этой цели до конца года к Всемирной паутине будут подключены 10 сельских населенных пунктов. С 2026 года планируется протянуть волоконно-оптические линии связи к 179 селам и 343 социальным объектам области.

Кроме того, акционерное общество Jusan Mobile намерено обеспечить Интернетом 26 отдаленных сел с использованием спутниковой технологии OneWeb. В результате ожидается, что к 2026 году уровень доступности Интернета в сельских населенных пунктах области Абай достигнет 96%. Строительство антенно-мачтовых сооружений вдоль республиканских и областных автодорог планируется полностью завершить к 2027-му.

В области продолжается республиканская акция «Абайға құрмет», инициированная Главой государства. В ее рамках 14 регионов приступили к строительству новых объектов в Семее. Большая их часть будет размещена в новом жилом районе, где наряду с административными и культурными зданиями на площади 300 га будут построены многоэтажные жилые дома, школы, детские сады и современные медицинские учреждения.

Когда проект будет воплощен в жизнь, район станет новым административно-деловым центром Семея.