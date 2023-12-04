Аферистка из Шымкента обманула казахстанцев на 56 млн тенге

Злоумышленница убедила их оформить товарный кредит в филиалах одного из магазинов электроники

Фото: polisia.kz

​​​​​​На уловки 34-летней аферистки повелись 53 жителя Тараза, Туркестанской области и Шымкента, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиа-портал МВД РК.

Злоумышленница убедила их оформить товарный кредит в филиалах одного из магазинов электроники. Она заверяла, что долг можно будет не оплачивать, поскольку данные торговые точки скоро закроются насовсем. Оформленную в кредит электронику аферистка перекупала за полсуммы.

О том, что стали жертвами мошенничества, доверчивые граждане узнали, когда получили сообщения с напоминанием о ежемесячном платеже.