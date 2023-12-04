Аферистка из Шымкента обманула казахстанцев на 56 млн тенге

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Аменова Дана
Корреспондент

Злоумышленница убедила их оформить товарный кредит в филиалах одного из магазинов электроники

Фото: polisia.kz

​​​​​​На уловки 34-летней аферистки повелись 53 жителя Тараза, Туркестанской области и Шымкента, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиа-портал МВД РК.

Злоумышленница убедила их оформить товарный кредит в филиалах одного из магазинов электроники. Она заверяла, что долг можно будет не оплачивать, поскольку данные торговые точки скоро закроются насовсем. Оформленную в кредит электронику аферистка перекупала за полсуммы.

О том, что стали жертвами мошенничества, доверчивые граждане узнали, когда получили сообщения с напоминанием о ежемесячном платеже.

«По данному факту проведено досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Собрав все доказательства вины горожанки, следователи направили уголовное дело в суд. По приговору суда женщине назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы», — сообщили в департаменте полиции.

 

#суд #мошенничество #афера

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