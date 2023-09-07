Обнадеживающие перспективы

В Астане стартовала международная научно-практическая конференция онкологов, организованная Национальным научным онкологическим центром, ОО «Общество онкологов-хирургов» при поддержке Министерства здравоохранения РК. В ней принимают участие ведущие специалисты Казахстана, Узбекистана, Турции, России, Беларуси, Великобритании, Германии, США и Южной Кореи.

Как уточнили участники форума, ежегодно в стране регистрируется более 37 тыс. новых случаев онкологических заболеваний. От них умирает порядка 13 тыс. человек. На учете сейчас состоят свыше 205 тыс. казахстанцев с онкопатологией.

При этом смертность от онкологии в нашей стране занимает второе место в структуре общей смерт­ности. Актуальным остается ряд проблемных вопросов, требующих кардинальных мер для улучшения доступности и качества онкологической помощи. В связи с этим в целях модернизации онкологической помощи населению в соответствии с передовыми международными практиками Министерством здравоохранения разработан проект Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023–2027 годы. Он направлен на снижение бремени от злокачественных новообразований.

В разрезе регионов самый высокий уровень данного показателя отмечен в областях Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Абай. В структуре смертности первое место стабильно занимает рак легкого (16,3%), второе – рак желудка (12,0%), третье – колоректальный рак (10,6%) и четвертое – рак молочной железы (8,1%). При этом в возрастной структуре заболевших 55,8% составляют лица трудоспособного возраста от 18 до 64 лет.

По словам представителей ННОЦ, в 2022 году были зарегистрированы значительные изменения и улучшения на всех трех уровнях оказания онкологической помощи: ПМСП, онкологические диспансеры и онкоотделения областных многопрофильных больниц, высокотехнологические центры радиационной онкологии.

Кроме того, по словам председателя правления ННОЦ Санжара Шалекенова, на сегодняшний день, согласно «дорожной карте», утвержденной Министерством здравоохранения, продолжается строительство нового корпуса Национального научного онкологического центра в Астане. Он станет передовым в области онкологии, в нем сконцентрируют уникальные мировые технологии диагностики и лечения злокачественных новообразований, а также будут проводить научные исследования, реализовывать научно-технические программы.

На конференции планируется обсуждение широкого круга вопросов современной онкологии, таких ,как персонализированные подходы в лечении онкологических заболеваний, радиационная онкология и ядерная медицина, паллиативная помощь и многое другое.