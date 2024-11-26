Обнаружена сибирская язва Свежий выпуск 26 ноября 2024 г. 0:30 120 Серик Кабдулов собственный корреспондент по Атырауской области По информации пресс-службы ветеринарной инспекции Атырау, больная корова была завезена в регион из Западно-Казахстанской области. Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов На данный момент рынок, где выявили больное животное, закрыли. С 20 ноября на территории хозяйства «Асыл Агро» начались мероприятия по вакцинации скота, проведена полная дезинфекция объекта. Санитарно-эпидемиологическая служба определяет круг контактных лиц, обследует персонал. Ветеринарная инспекция совместно с департаментом санитарно-эпидемиологического контроля проводит необходимые мероприятия для установления причин заболевания. Специалисты проверяют владельцев павшей от сибирской язвы коровы. В профилактических целях областная ветеринарная лаборатория возьмет пробы на всех пяти мясных рынках. Стоит отметить, что на территорию Атырауской области осуществляется завоз крупного рогатого скота из соседних Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской областей с целью разведения и увеличения поголовья племенного КРС, а также для реализации населению. До этого случай заболевания сибирской язвой в регионе регистрировался более 20 лет назад. #Атырау #скот #вакцинация #сибирская язва