Обнаружена сибирская язва

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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

По информации пресс-службы ветеринарной инспекции Атырау, больная корова была завезена в регион из Западно-Казахстанской области.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На данный момент рынок, где выявили больное животное, закры­ли. С 20 ноября на территории хозяйства «Асыл Агро» начались мероприятия по вакцинации скота, проведена полная дезинфекция объекта. Санитарно-эпидемиологическая служба определяет круг контактных лиц, обследует персонал.

Ветеринарная инспекция совместно с департаментом санитарно-эпидемиологического контроля проводит необходимые мероприятия для установления причин заболевания. Специалис­ты проверяют владельцев павшей от сибирской язвы коровы. В профилактических целях областная ветеринарная лаборатория возьмет пробы на всех пяти мясных рынках.

Стоит отметить, что на территорию Атырауской области осуществляется завоз крупного рогатого скота из соседних Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской областей с целью разведения и увеличения пого­ловья племенного КРС, а также для реализации населению.

До этого случай заболевания сибирской язвой в регионе регист­рировался более 20 лет назад.

#Атырау #скот #вакцинация #сибирская язва

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