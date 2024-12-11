Обнаружены новые документы о великой откочевке казахов

Статьи
93
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В Университете искусств им. Мимара Синана в Стамбуле состоялась меж­дународная научно-практичес­кая конференция, посвященная вопросам миграции казахов из Индии и Пакистана в Турцию в 1930–1950 годах. В ней приняли участие известные ученые из Казахстана, Индии и Турции. Национальный центр рукописей и редких книг РК представляли директор центра Жандос Болдыков, доктор исторических наук Задаш Дукенбаева и кандидат исторических наук Гулсим Бисенова.

фото автора

В рамках конференции состоя­лась презентация сборника стихов «Көш және сағыныш» на казахском и турецком языках. Ее автор – Зейнел Сурмели, который сам был в числе мигрантов той волны.

– В 2022 году в рамках государственной программы «Архив-2025» ученые Национального центра получили в Турции оригиналы рукописей стихов, писем и документов Зейнела Сурмели, написанных арабской графикой в период миграции, – говорит Жандос Болдыков. – Наши специалисты переложили произведения поэта и его письма с арабской графики на современный казахский алфавит. Турецкая версия сборника была издана в Турции при поддержке профессора Университета имени Мимара Синана Абдуакапа Кара.

В результате научных экспедиций ученых Национального центра в Турцию и Индию в 2022 году, а также в Велико­британию в 2024-м были сделаны важные научные открытия. Обнаружены новые архивные документы о миграции казахов, вызванной преступной сталинской политикой. Переселение казахов началось на Алтае и проходило через Индию и Пакистан до Турции. Этот исторический этап требует глубокого изучения, введения в научный оборот новых архивных данных.

На конференции было достигнуто соглашение о проведении совместных международных научных исследований на основе архивных документов, хранящихся в Индии, Казахстане и Турции.

Генеральный секретарь TЮРКСОЙ Султан Раев высоко оценил вклад данных исследований в тюркскую историю и культуру. Он вручил благодарственные письма профессору Абдуакапу Кара и директору Национального центра рукописей и редких книг РК Жандосу Болдыкову.

#история #миграция #конференция #рукописи #Стамбул

Популярное

Все
«Больше всех народом любим тот, кто в битве неколебим...»
На принципах верховенства права
Родительство с большой буквы
«Здоровый образ жизни» для тенге
Предупреждать, а не устранять
В КазАТИУ состоялась встреча с участием членов Комиссии по правам человека
Для эффективных решений важен диалог
1991-й: о чем свидетельствуют газетные архивы
Завершился международный тур VII олимпиады FEMO International
Как стать городом креативных идей
Игра объединила конфессии
Обнаружены новые документы о великой откочевке казахов
Врачи на вес золота
Гарантия качественной медпомощи
Воздушная «скорая» спешит на помощь
О трендах, кадрах и науке госуправления
Чтить Родину и закон
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Лица старого Уральска
Отечественный производитель пожаловался на Magnum
Деликатесы по скромной цене
Казашка впервые покорила воды Антарктиды
Производство шоколада может прекратиться
Каким декларантам налоговики блокируют счета
Где купить соғым в Астане
Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии
Токаев поговорил по телефону с Трампом
Казахский свадебный обряд внесли в список ЮНЕСКО
Коммунальная перезагрузка
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Торговые ограничения в отношении Казахстана не имеют смысла – Даррен Спинк
Вдохновлять собственным примером
«Незаконная концентрация ресурсов узким кругом лиц препятствовала развитию экономики» – генпрокурор
Токаев утвердил закон о республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы
Гибридную электростанцию построят в Мангистау
Камеры начали фиксировать среднюю скорость на дорогах Казахстана
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Токаев прибыл в Баку

Читайте также

Воздушная «скорая» спешит на помощь
Врачи на вес золота
Гарантия качественной медпомощи
Завершился международный тур VII олимпиады FEMO Internation…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]