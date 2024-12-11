Обнаружены новые документы о великой откочевке казахов

В рамках конференции состоя­лась презентация сборника стихов «Көш және сағыныш» на казахском и турецком языках. Ее автор – Зейнел Сурмели, который сам был в числе мигрантов той волны.

– В 2022 году в рамках государственной программы «Архив-2025» ученые Национального центра получили в Турции оригиналы рукописей стихов, писем и документов Зейнела Сурмели, написанных арабской графикой в период миграции, – говорит Жандос Болдыков. – Наши специалисты переложили произведения поэта и его письма с арабской графики на современный казахский алфавит. Турецкая версия сборника была издана в Турции при поддержке профессора Университета имени Мимара Синана Абдуакапа Кара.

В результате научных экспедиций ученых Национального центра в Турцию и Индию в 2022 году, а также в Велико­британию в 2024-м были сделаны важные научные открытия. Обнаружены новые архивные документы о миграции казахов, вызванной преступной сталинской политикой. Переселение казахов началось на Алтае и проходило через Индию и Пакистан до Турции. Этот исторический этап требует глубокого изучения, введения в научный оборот новых архивных данных.

На конференции было достигнуто соглашение о проведении совместных международных научных исследований на основе архивных документов, хранящихся в Индии, Казахстане и Турции.

Генеральный секретарь TЮРКСОЙ Султан Раев высоко оценил вклад данных исследований в тюркскую историю и культуру. Он вручил благодарственные письма профессору Абдуакапу Кара и директору Национального центра рукописей и редких книг РК Жандосу Болдыкову.