Обнаружены новые документы о великой откочевке казахов
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В Университете искусств им. Мимара Синана в Стамбуле состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная вопросам миграции казахов из Индии и Пакистана в Турцию в 1930–1950 годах. В ней приняли участие известные ученые из Казахстана, Индии и Турции. Национальный центр рукописей и редких книг РК представляли директор центра Жандос Болдыков, доктор исторических наук Задаш Дукенбаева и кандидат исторических наук Гулсим Бисенова.