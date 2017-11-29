​Обновили автопарк

Между тем это уже не первое пополнение служебного автотранспорта у полицейских в нынешнем году. Весной они получили еще 100 машин, большая часть из которых «ушла» в районы, и сейчас на них работают участковые инспектора и местные полицейские службы РОВД. А на днях в торжественной обстановке от имени местных властей в распоряжение ДВД Атырауской области были переданы уже 37 служебных авто марки Renault Duster и Nissan Almera. Помимо патрульных машин, стражи правопорядка получили автоподъемник и передвижную криминалистичес­кую лабораторию. Из последней партии подарков десять машин будут патрулировать трассы рес­публиканского значения: Атырау – Астрахань, Атырау – Орал, Атырау – Актау и Атырау – Актобе. Еще десять автомобилей уже переданы в распоряжение местной полицейской службы. Стоит отметить, что патрульные автомашины снабжены необходимым оборудованием – радарами и бортовыми компьютерами.