​Обновили автопарк

Между тем это уже не первое пополнение служебного автотранспорта у полицейских в нынешнем году. Весной они получили еще 100 машин, большая часть из которых «ушла» в районы, и сейчас на них работают участковые инспектора и местные полицейские службы РОВД. А на днях в торжественной обстановке от имени местных властей в распоряжение ДВД Атырауской области были переданы уже 37 служебных авто марки Renault Duster и Nissan Almera. Помимо патрульных машин, стражи правопорядка получили автоподъемник и передвижную криминалистическую лабораторию. Из последней партии подарков десять машин будут патрулировать трассы республиканского значения: Атырау – Астрахань, Атырау – Орал, Атырау – Актау и Атырау – Актобе. Еще десять автомобилей уже переданы в распоряжение местной полицейской службы. Стоит отметить, что патрульные автомашины снабжены необходимым оборудованием – радарами и бортовыми компьютерами.
Еламан Жусанов
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