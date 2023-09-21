«Обновки» для Тополевки

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Дина Боранбаева, область Жетысу

В Сарканском районе в небольшом селе, где проживают около пятисот человек, сдали в эксплуатацию новую современную школу

с мини-центром.

фото Дмитрия Ерофеева

Строительство учебного корпуса на 80 мест с пришкольным мини-центром для 25 детей стартовало в декабре 2021 года. Открытия школы ждали всем селом, ведь многие десятки лет ученикам приходилось заниматься в устаревшем приспособленном здании, где не было столовой, а спортзал не отвечал необходимым требованиям.

Теперь же все эти проблемы позади: в трехэтажном строении есть даже лифт и подъемник для людей с особыми потребностями, а все 18 учебных классов оснащены по последнему слову техники. Совсем как в больших городских школах, сельские ребята тоже будут заниматься в IT-кабинете, специализированных классах химии, физики и информатики, обедать в уютной столовой, рассчитанной на 30 мест, и укреплять здоровье в светлом просторном спортзале.

В нынешнем учебном году за новые парты Теректинской средней школы сели 62 ученика, а в мини-центр уже приняли 15 дошколят. Районные меценаты подарили ребятам музыкальное оборудование на общую сумму 1,5 млн тенге, пожелали им отличной учебы и успехов в творчестве.

Кстати, на этом хорошие новости для Тополевки не заканчиваются. По словам акима Сарканского района Галымжана Маманбаева, в селе уже выделен земельный участок под строи­тельство республиканского детского лагеря на 300 мест, открытие которого позволит трудоустроить не менее 70 местных жителей. Кроме того, в районе в ближайшее время будет сдана в эксплуатацию еще одна школа – в селе Бирлик. В целом же к новому ученому году в Сарканском районе был проведен ремонт семи общеобразовательных учреждений на общую сумму в 236 млн тенге, бесплатным горячим питанием обеспечены 2 650 учащихся начальных классов, а для перевозки школьников из сел Каргалы и Бакалы выделено два новых автобуса.

#школа #Тополевка #новая школа

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