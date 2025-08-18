Фото: пресс-служба правительства

По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Правительством ведется комплексная работа по созданию прочного промышленного фундамента страны. Особое внимание уделяется поддержке отечественных товаропроизводителей и развитию обрабатывающего сектора.



Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев отметил, что результаты индустриализации демонстрируют устойчивый рост обрабатывающей промышленности.

«По итогам 7 месяцев текущего года, обрабатывающая промышленность уже выросла на 6,1%, а объем производства продукции достиг более 16 трлн тенге. Здесь хотелось бы отметить, что доля обрабатывающей промышленности в экономике увеличилась до 13,9%», — сказал министр.

В целях стимулирования роста отечественного производства используются инструменты финансовой поддержки.

«Мы ведем активную работу в целях стимулирования роста наших местных, отечественных производителей: 500 млрд тенге на поддержку 115 проектов обрабатывающей промышленности. Это осуществлялось через институты развития, такие как холдинг «Байтерек», — подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

Кроме того, приоритет в государственных закупках предоставлен казахстанским производителям: за 7 месяцев 2025 года объем закупок вырос в 1,5 раза и превысил 1,2 трлн тенге.



Еще один важный инструмент поддержки – единый Реестр казахстанских товаропроизводителей, который повысит прозрачность закупок и позволит исключить лжепроизводителей. Его запуск запланирован на осень текущего года.