Обращать различия в силу

Модель общественного согласия, выстроенная в Казахстане, свои достижения проявляет в ключевых признаках: этническое разнообразие служит источником созидания, а гражданское единение – ресурсом для стабильного развития страны. Концепция «Единство в многообразии» конструирует дальнейший путь консолидации вокруг общих для казахстанцев духовных и общественных ценностей.

– Все этносы, а их в Казахстане более 100, смогли сохранить свои корни, язык, традиции, и при этом каждый из нас чувствует себя частью единого народа Казахстана, – утверждает заместитель председателя общественного объединения «Республиканский этнокультурный центр дунган Казахстана» Римма Масырова. – Народное единство строится не на стирании различий, а на уважении к ним. И эта философия реализуется через конкретные дела и живые события. В моей педагогической работе я вижу, как студенты разных этносов взаимодействуют: вместе учатся, дружат, поддерживают друг друга, обмениваются языковыми знаниями, интересуются традициями и культурой.

На поддержании межэтнического диа­лога и укреплении взаимопонимания, по словам нашей собеседницы, фокусируется сейчас актуальная деятельность этнокультурных объединений и Ассамб­леи народа Казахстана.

– Я участвую в проектах и общественных мероприятиях, направленных на сохранение дунганского языка, культуры и традиций. При этом отмечаю, что их с удовольствием посещают представители разных этносов, потому что есть интерес и взаимное уважение, – считает Римма Масырова.

Полиэтничность – уникальная ценность, которой Казахстан распорядился прагматично и со здравым расчетом. Римма Рамазановна перечисляет преимущества, которыми обеспечило страну разнообразие состава ее населения.

Богатство культур формирует широкий кругозор и эрудицию, в первую очередь у молодежи. В мультикультурной среде быстрее учатся умению слышать друг друга и находить компромиссы. Этнические группы вносят большой вклад в укрепление межгосударственного диалога и сотрудничества. В толерантном обществе умеют использовать разнообра­зие как ресурс развития. Это сильная основа для воспитания открытых и конкурентоспособных молодых поколений.

– Очень важно, что в нашем обществе культурное многообразие не исчезает, а, наоборот, развивается – молодежь проявляет неподдельный интерес к своим корням, и вместе с тем сохраняется стабильность и высокий уровень доверия между людьми, – говорит эксперт.

Казахстанская модель общественного согласия становится примером для других стран не случайно. Она демонстрирует то, как приоритеты государства в деле укрепления межкультурного и межрелигиозного диалога становятся основой его прогресса и конкурентными преимуществами в современном мире.

– «Единство в многообразии» в Казахстане – это не лозунг, а живая практика, в которой культура каждого этноса становится частью общенационального богатства, – заключает представитель дунганской диаспоры.

Большой плюс полиэтнического государства в том, что оно обеспечено более широким и свободным коллективным мышлением.

– Полиэтнический состав населения – это доступ к разному историческому опыту, различным деловым практикам и культурным кодам, – утверждает председатель корейского этнокультурного центра Астаны Евгений Цой. – Что, в свою очередь, дает большую гибкость, адаптивность и способность быстрее находить нестандартные решения. В современном мире это не просто особенность – это конкурентное преимущество.

В практическом формате устойчивое государство, по мнению Евгения Цоя, строится на том, что люди разных культур не конкурируют между собой, а усиливают потенциал друг друга, соз­давая синергию.

– Казахстан – яркий пример того, как эта модель работает в реальности. В нашей стране исторически сформировалось общество, где уважение, взаимная поддержка и диалог стали нормой. И это произошло не случайно, а в результате доброй воли людей и системной работы государства и институтов гражданского общества, – добавляет эксперт.

В числе таких институтов он называет Ассамблею народа Казахстана, которая служит площадкой для открытого диалога, позволяющего находить решения для любых общественно значимых проблем.

– В мире, где страны по-прежнему сталкиваются с конфликтами на этнической почве, Казахстан показывает альтернативный путь. Он ориентирован на простые ценности: стабильность, доверие в обществе и равные возможности для каждого, – продолжает Евгений Цой.

Именно из такой заинтересованнос­ти друг в друге формируется опыт межэтни­ческого взаимодействия. А выражается он в обыденном: уважении к культуре соседа, интересе к традициям, совместных проектах и инициативах.

– На опыте работы Ассоциации корейцев мы видим, как это проявляется через образование, культурные мероприятия, молодежные и социальные проекты. Люди не просто сохраняют свою идентичность, они делятся ею, благодаря чему становятся ближе. И свою задачу как руководителя корейского этнообъединения вижу в том, чтобы не только беречь культурное наследие, но и интегрировать его в общее развитие страны. Потому что сила Казахстана – именно в этом балансе: сохранять этнические корни и при этом двигаться вперед и вместе, – подчеркивает он.

Корни единения народа Казахстана несложно найти и в древней, и в новейшей истории страны. Руководитель филиала общественного объединения «Казахстанский русский культурный центр» в Алматы Всеволод Лукашев считает, что принципы общественного согласия, миролюбия и братства формировались веками и стали частью общенационального культурного кода.

– Земля Казахстана приняла миллионы людей разного этнического происхождения. Кто-то оказался на его территории не по своей воле и по историческим меркам недавно. Чья-то «степная» летопись исчисляется сотнями лет. Представители других народов обосновывались здесь тысячелетия назад. В любом случае, какую из этих историй ни возьми, Казахстан стал для прибывших сюда Родиной, – говорит Всеволод Анатольевич.

В качестве яркой и красноречивой иллюстрации взаимопроникновения и обогащения культур Всеволод Лукашев обычно приводит типичный казахстанский дастархан, где соседствуют баурсаки, блины, учпучмак, беляши, чак-чак, бешбармак и корейские панчаны, узбекский плов и кавказский шашлык...

– Мы живем бок о бок, доверяем друг другу и уважаем даже то, что нас различает. Потому что понимаем: вместе мы строим настоящее и будущее своей страны, – заключает наш собеседник.