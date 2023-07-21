Обращение к истокам

...Белый трескучий дымок щекочет ноздри ароматами праздничных яств. Возле белоснежной юрты черноокая красавица в национальном костюме протягивает воину в доспехах пиалу с прохладным кумысом. Беспокойные кони выяс­няют отношения, разбавляя громким ржанием умиротворяющее звучание домбры. Всюду слышен детский смех. Нет, это не съемки исторического кино. В предгорьях Заилийского Алатау проходит этнофестиваль «Көшпенділер әлемі» («Мир кочевников»).

Возрождать былые традиции в современном обществе – задача трудная и, казалось бы, особо не нужная. Но так можно судить лишь издалека, сидя в современном офисе из стекла и бетона, проводя конференц-колл по видеосвязи, попивая эспрессо. А потом вечерами размышлять о том, куда делись силы, почему так неспокойно на душе и не радуют карьерные показатели. Психологи скажут – надо заземлиться, пройти курс психотерапии или полежать в замысловатой позе йоги.

А может, лучше обратиться к истокам? Прислушаться к заветам предков и прильнуть к родной земле, щедрой рукой дарующей нам силу и душевное равновесие.

На сеанс этнотерапии собрались порядка тысячи человек. Гости с головой окунулись в быт кочевых народов, пробовали приготовленные на костре нацио­нальные блюда, знакомились с ярмаркой ремесленников и нас­лаждались завораживающими мелодиями степи.

Уже четвертый год фестиваль проходит в этноцентре Nomad. Это историко-этнографический комплекс, раскинувшийся под открытым небом в предгорье Ушконыра Алматинской области. Многовековые традиции, культура и быт кочевых племен Великой степи – саков, усуней, кангюев, тюрков легли в основу создания уникального центра. Сама обстановка здесь способствует проведению подобных мероприятий. Удивительно, всего час езды от шумного современного города, и словно попадаешь в портал, ведущий к другому миру – размеренному, справедливому, манящему своей красотой и мудростью.

Спокойную, лирическую мелодию сменяют разгоняющие кровь ритмы. Начинается конная программа «Военное искусство кочевников». Все гости устремляются на основное поле. Привычных нам, горожанам,­ трибун или вип-мест здесь нет. Окунаться в историю, так с головой. Зрители размещают­ся за колоритным деревянным ограждением, на скамейках, на траве. Ребятишки, игнорируя увещевания старших, словно задиристые птички, делят «козырные» места на заборе. Если бы не периодическая трель смарт­фонов, погружение в «Мир кочевников» было бы абсолютным.

Среди зрителей фестиваля было очень много гостей из других стран. Иност­ранные турис­ты не выпускали из рук телефоны, снимая все происходящее и сопровождая это восторженными возгласами. Первым делом устрои­тели мероприятия продемонстрировали доспехи кочевников разных исторических периодов, облачив в них батыров и во­оружив их различными видами оружия.

Воссоздавали исторический арсенал воинов оружейный мастер Нурлан Лахан и научный сот­рудник музея-заповедника «Иссык», писатель, художник Данияр Байдаралин. Они же были и ведущими фестиваля.

Шоу началось с демонстрации самого раннего периода кочевой военной культуры – сакского. Именно в форме сакского воина вел мероприятие Данияр. В этой теме ему нет равных, он может говорить об этом бесконечно.

– У сакских воинов, – рассказывает Данияр, – помимо легкого вооружения были и тяжелые рыцарские доспехи. Вообще рыцарство как явление зародилось в нашей Великой степи. И лишь спус­тя поч­ти полтора тысячелетия дошло до Европы. А оружие наподобие кангюйского одноручного меча появилось в Старом Свете лишь через тысячу лет. Вы также можете увидеть реконструкцию знаменитого чешуйчатого доспеха, найденного на Тянь-Шане и хранящегося сегодня в Метрополитен-музее в США.

Организаторам удалось соб­рать воедино всю историю воен­ной культуры кочевников. Зрители словно смотрели исторический сериал, когда одна эпоха сменяла другую. На смену кангюям пришел Тюркский каганат. Оружие стало более совершенным, дополнилось рядом деталей. Период Тюркского каганата знаменит прогрессом в вооружении и обмундировании в целом. Именно в тот период у кочевников появились жесткие седла со стременами. Кольчуга в степи появилась и распространилась в период Хазарского каганата. Затем следует государство Дешт-и-Кипчак. Тут нам предстояло как следует удивиться. Кипчакского воина продемонстрировал легендарный Станислав Потапов – археолог, учитель истории и один из самых увлеченных энтузиастов сегодняшнего мероприятия. Возрастной воин, разменявший шестой десяток, словно подтверждал казахскую пословицу – «Батыру возраст не помеха».

Несколько лет назад Станислав Потапов открыл в Алматы клуб исторической реконструкции «Грифон». Энтузиаст обучает детей и подростков военному искусству кочевой цивилизации. В доспехах Станислав Александрович чувствует себя как рыба в воде, ведь со всем этим обмундированием современный «кипчакский воин» сталкивается каждый день. В арсенале учителя легкая кольчуга, кривая сабля, лук со стрелами и все остальное необходимое вооружение.

В историческом строю и батыр Казахского ханства, вооруженный легендарной казахской саблей. Это холодное оружие считается верхом оружейного искусства Великой степи.

Что интересно, среди батыров нет профессио­нальных актеров. Все они любители – местные жители, участники клубов реконструкции и представители этноцентра Nomad. Еще один гвоздь программы Абзал Арыкбаев – известный музыкант.

Но больше всех запомнилась и удивила семья Данияра и Асыл­гуль Байдаралиных. Родители вместе с тремя детьми участвовали в демонстрации и так вжились в образ, что, казалось, увидеть их в обычном современном обличии просто невозможно. Самый юный член семьи Тайлак, которому исполнилось шесть лет, был не просто в теме, а профессионально демонстрировал фланкировку – вращение клинками. Старшие дети Таймас и Кунгей показали зрителям шоу, достойное голливудского блокбастера.

– На подобном мероприятии я впервые, – говорит гость фестиваля из Грузии Арслан Дауов. – На самом деле у меня «совпали карты», я со школы интересовался древними боевыми искусствами, и военная культура кочевников как раз то, с чем мне хотелось познакомиться больше всего. В Казах­стан приехал на несколько дней, можно сказать, транзитом, а тут такое мероприя­тие! Пропустить его, конечно, не мог. Однозначно вернусь сюда на длительный срок. Мне интересна культура Казахстана в целом. Да и у нас много схожего. Красивые горы, гостеприимные люди, и вкусно поесть грузины тоже очень любят. Мне кажется, наследие кочевой цивилизации, преподнесенное таким образом, – отличная туристическая фишка. У нас половина страны живет туризмом, и развиваем его с гораздо меньшим исходным потенциалом. У Казахстана большое будущее в этой сфере.

А тем временем перед зрителями разворачивается следую­щее зрелище, предвещает которое топот лошадиных копыт. Некоторые присутствующие разуваются и босыми ступнями впитывают дрожь земли. Понять городскому жителю это непросто. Лишь тот, кто в детстве, прильнув к земле, мог определить за сколько километров находится табун и когда аташка вернется домой, принимал степной вибромассаж с благодарностью и сакральным смыслом. Начинались скачки: джигитовка, теңге ілу, аударыспақ, көкпар, жамбы ату.

Организаторы, вероятно, договорившись с небесами, словно поставили изнуряющую июльскую жару на паузу, и обед прошел в приятной горной прохладе. После трапезы мероприятие потекло уже в более спокойном русле, и фестиваль продолжился мастер-классом Станислава Потапова. Вместе со своими воспитанниками учитель рассказал обо всех видах холодного оружия кочевников и продемонстрировал боевые приемы.

Во второй половине дня можно было примерить на себя роль батыра – принять участие в сражениях на саблях, посоревноваться в стрельбе из лука и даже облачиться в настоящую кольчугу.

Что вообще мы знаем о традициях кочевников? Чаще всего знания молодежи заканчиваются на примитивных бытовых вопросах – жили в юртах, скакали на конях, пили кумыс. Но кочевая цивилизация – это огромный пласт в истории всего мира!

Основатель и руководитель этноцентра Nomad Жандос Нурбеков работу над своим детищем начал более двадцати лет назад. Уж очень хотелось не ударить в грязь лицом перед предками и создать что-то действительно стоящее.

– Цели фестиваля и деятельности нашего этноцентра практи­чески едины. Мы хотим через осязаемые вещи – предметы быта, воинские доспехи, оружие – познакомить людей с реальной историей и культурой казахского народа, которая очень богата, – отметил Жандос Нурбеков. – Кочевая цивилизация не менее древняя, чем история развития Китайской империи. Нельзя забывать, что всем миром владели кочевники. Они практически правили всей Евразией… И когда мы научимся уважать свою историю, мы также научимся уважать и свой народ, и свою страну, и свой язык.