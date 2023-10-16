Образование и наука не имеют границ

Перед началом работы форума «Четвертая промышленная революция: интеграция индустрии и образования», приуроченного к 10-летию инициативы «Один пояс – один путь», делегации ознакомились с историей университета, выставкой научных достижений, посетили музей аль-Фараби, офис глобального хаба Программы ООН по устойчивому развитию «Академическое влияние», побывали в цифровой библиотеке вуза.

Для участия в работе форума в Алматы прибыли делегации университетов из КНР, ряда центральноазиатских стран и представители дипломатических миссий. Организаторами мероприятия на паритетных началах выступили КазНУ и Сианьский университет Цзяотун.

Обращение Президента Касым-Жомарта Токаева к участникам форума зачитал советник Главы государства Малик Отарбаев.

«Форум «Четвертая промышленная революция: интеграция промышленности и образования» становится мостом между академическим миром и производством, позволяя обмениваться знаниями и опытом. Хочу поблагодарить вас за ваш интерес к инновациям и стремление к развитию. КазНУ является главной движущей силой страны, которая ведет общество к эпохе Четвертой промышленной революции», – отмечено в обращении Президента.

Выступая перед участниками форума, председатель правления – ректор КазНУ Жансеит Туймебаев отметил значимость встречи, которая служит укреплению сотрудничества в сфере высшего образования стран Центральной Азии и Китая. В этом контексте он напомнил о стратегии экономического развития «Один пояс – один путь», которая направлена на созда­ние инфраструктуры и налаживание мостов между странами Европы и Азии. Она реализуется по трем основным направлениям – это политическая координация, взаимосвязь инфраструктуры, укрепление связей между народами.

Идея стратегии «Один пояс – один путь», перенявшей наследие Великого шелкового пути, создает уникальные возможности для доступа на международные рынки. И Казахстан в этом партнерстве играет ключевую роль, является мостом, соединяющим Азию и Европу.

Однако при укреплении и расширении экономических отношений нельзя забывать об одном из главных приоритетов глобальной инициативы, а именно о необходимости развития человеческого капитала, укрепления культурного обмена. Данную задачу выполняют как раз таки образовательные и научные учреждения наших стран, активно поддерживая осуществление совместных научно-исследовательских программ и проектов, сотрудничество в подготовке кадров, обмене студентами, учеными и специалистами.

Накануне форума на базе КазНУ прошла церемония открытия филиала Северо-Западного политехнического университета Сианя. На 16 факультетах вуза обучается более 25 тыс. студентов. Реализуется 561 образовательная программа, в том числе 68 – двойного диплома с вузами Азии, Европы, РФ, США. КазНУ имеет статус исследовательского университета. Здесь выполняется около 400 научных проектов на сумму порядка 8 млрд тенге.

Международное взаимодействие развивается ускоренными темпами. Университет имеет более 600 соглашений о сотрудничестве с ведущими университетами КНР, стран Центральной Азии, Великобритании, Японии, Франции, Турции, США. Количество обучающихся иностранных студентов достигло 2,6 тыс. из 53 стран мира.

Университет тесно взаи­модействует с вузами Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана.­ КазНУ сотрудничает с более чем пятьюдесятью высшими учебными заведениями и организациями Китая.

В рамках реализации глобальных международных идей и стратегий КазНУ, являясь членом Координационного комитета Альянса университетов Нового шелкового пути, реализует ряд проектов. В этом отношении сотрудничество служит платформой в сфере высшего образования для поддерж­ки стратегии Китая «Один пояс – один путь».

Президент Сианьского университета Цзяотун Ван Шугуо в своем выступлении говорил о влиянии технологической революции на развитие человеческого общества.

– Отрасли науки меняются с каждым днем, появляются новые технологии. И мы должны адаптироваться к изменениям. Мир перестраи­вается, усиливается конкуренция между крупными державами, – подчеркнул он. – Инновации – это главный ресурс в развитии стран, мы вместе должны следить за изменениями, своевременно реагировать на вызовы времени. У нас всех одна цель, высшие учебные заведения Китая и Центральной Азии должны совместно быстро осваивать происходящие изменения и идти в ногу со временем.

Также в ходе форума выступила генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй. Она отметила важность площадки в популяризации инициативы «Один пояс – один путь». В этом году ей исполняется 10 лет. Казахстан и страны Центральной Азии стали первыми, кто поддержал и принял участие в ее совместной реализации.

О высокой значимости инициативы и роли КазНУ в своих докладах говорили генеральный консул Таджикистана Равшан Бобохонзода, генеральный консул Узбекистана Абдурахим Каюмов, ректор Академии управления при Президенте Кыргызстана и бывший выпускник КазГУ Алмазбек Акматалиев.

Работа форума продолжилась в рамках заседаний панельных сессий, на которых участники обсудили стратегические вопросы и направления развития высшего образования стран Центральной Азии и Китая. В завершение работы форума состоялись подписание Консенсуса и выборы следующего председательствующего вуза.