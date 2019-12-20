Образование и здравоохранение: новые горизонты развития

Приоритетные задачи образования

Перед обсуждением основной повестки заседания Премьер-министр Аскар Мамин представил членам Правительства РК нового министра энергетики Нурлана Ногаева, который сменил на этом посту Каната Бозумбаева, назначенного на должность советника Президента РК.

О достигнутых результатах за прошедший период и основных направлениях новой гос­программы доложил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, который сообщил, что за 3 года на осуществление госпрограммы выделено 1 трлн 466 млн тенге. Благодаря этому увеличена сеть дошкольных организаций на 1 728 единиц. Общий уровень охвата детей с 3 до 6 лет дошкольным обучением вырос до 98%. На обновленное содержание перешли учащиеся 1–10-х классов (95,4%). Более 273 тыс. учителей (94%) подготовлены по обновленной программе обучения и получают доплату в размере 30%. Свыше 123 тыс. педагогов, прошедших аттестацию, получают доплаты от 30 до 50%.

– На сегодня 437 государственных и 80 частных школ перешли на подушевое финансирование. В стране построены 372 новые школы. Затраты на опытно-конструкторские разработки увеличились на 1,6%, доля расходов бизнеса на НИОКР – на 6,6%, доля коммерциализированных проектов – на 2,8%, – привел статистику министр.

Асхат Аймагамбетов отметил, что расходы на образование и науку к 2025 году вырастут до 7% от ВВП Казахстана. В проекте Государственной программы развития образования и науки на 2020–2025 годы предусматривается ежегодное, в течение 4 лет, увеличение заработной платы педагогов на 100%.

В рамках программы планируются внедрение новой системы переподготовки и повышения квалификации кадров, проведение аттестации руководителей и педагогов детсадов, школ и колледжей, организация дополнительного образования, внедрение системы нормирования труда педагогов, сертификация выпускников высших учебных заведений и обновление учебных прог­рамм в полном объеме.

– С учетом ежегодного роста рож­даемости предусматривается стопроцентный охват детей детскими садами в возрасте от 3 до 6 лет, что будет осуществляться посредством увеличения стоимости госзаказа с 18 до 30 тысяч тенге. В целях повышения качест­ва оказываемых услуг предполагаются поэтапный возврат лицензирования и внедрение соответствующих программ для улучшения подготовки детей к школе, – сказал глава МОН.

С 2020 года предусматривается возможность дифференцированного повышения оплаты труда за счет доплат за квалификационный уровень. По аналогии со средним образованием будет обновлена система присвоения квалификационных категорий для педагогов технического и профессионального, а также пос­лесреднего образования. Для решения проблемы нехватки мас­теров производственного обу­чения будут приняты меры по стимулированию привлечения специалистов с производства путем организации курсового обу­чения, доплаты за квалификационный разряд, учета производственного стажа при установлении заработной платы. Продолжится работа по организации курсов повышения квалификации по менеджменту для руководителей организаций ТиПО. Также будет сформирован кадровый резерв управленцев из числа лидеров в своей облас­ти путем внедрения проекта «Корпус лидеров ТиПО».

От педагогической общественности с мнениями и предложениями по воп­росам развития системы образования выступила директор IT-школы-лицея Кокшетау Айнагуль Балташева.

Подводя итоги обсуждения воп­роса, глава Правительства Аскар Мамин отметил, что развитие образования – один из ключевых приоритетов стратегического курса Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

– В Послании народу Казах­стана Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание вопросам дальнейшего повышения качества образования, сокращения разрыва между городскими и сельскими школами и повышения статуса педагогов. Казахстан планирует войти в ТОР-40 PISA – мирового рейтинга функциональной грамотности школьников. Все школы страны будут оснащены предметными кабинетами новой модификации, – подчеркнул Премьер-министр.

До 2025 года в стране планируется построить около 800 новых школ, а также 114 интернатов в опорных населенных пунктах. Аскар Мамин отметил важность растущей привлекательности сферы образования для инвес­торов.

В ближайшие 5 лет в этот сектор будет направлено 11,5 трлн тенге, в том числе привлечено 1,3 трлн частных инвестиций, что позволит дополнительно построить школы на 150 тыс. мест.

С учетом задач, связанных с повышением результативности науки для экономики страны, модернизацией научно-исследовательской деятельности и увеличением финансирования сферы образования в целом, глава Правительства поручил Министерству образования и науки обеспечить с начала года запуск программы и достижение намеченных показателей.

Денсаулық-2025

О достигнутых результатах прежней и основных направлениях новой госпрограммы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2020–2025 годы доложил министр здравоохранения Елжан Биртанов. По словам минист­ра, за 3 года на реализацию гос­программы «Денсаулық» на

2016–2019 годы было выделено около 513 млрд тенге. В результате осуществления комплекса мер, предусмотренных программой, в стране улучшились основные медико-демографические показатели. Средняя продолжительность жизни населения достигла 73 лет. В стране сформирована служба общественного здравоохранения в соответствии с лучшей международной практикой. В результате развития первичной медико-санитарной помощи на 16% снижена нагрузка на врачей общей практики, внедрена программа управления заболеваниями.

– В рамках реализации поручения Главы государства в стране осуществляется регулирование цен на лекарства. В настоящее время проведены все подготовительные работы для внедрения ОСМС с 2020 года, – сказал Елжан Биртанов.

Глава Минздрава РК отметил, что за последние годы введено в строй 469 новых медицинских объектов, во всех медицинских организациях внед­рены информационные системы, что стало основой улучшения показателей здоровья населения. Так, динамика смертности снизилась на 2%, уровень материнской смертности сократился на 13%, младенческой – на 4%. Снижение смертности от туберкулеза дос­тигло 41%. В целом, как отметил министр, цели и задачи, обозначенные в рамках госпрограммы «Денсаулық» на

2016–2019 годы, достигнуты.

Говоря о дальнейших мерах Правительства по улучшению качества отечест­венной медицины, Премьер-министр подчеркнул, что в этой сфере еще нужно решить немало задач. В частности, предстоит работать над повышением качества медицинской помощи, увеличением расходов на первичную медико-санитарную помощь с доведением их до 60%, а также принять меры по профилактике заболеваемости и пропаганде здорового образа жизни, обеспечению шаговой доступности медицинских организаций.

В рамках новой программы будет модернизирована служба общественного здоровья и расширены меры по формированию культуры здорового образа жизни в стране. Завершится работа по созданию Единого цифрового пространства здравоохранения. Для этого будет совершенствоваться сис­тема финансирования поликлиник и больниц с акцентом на стимулирование мер раннего выявления заболеваний.

Премьер-министр отметил, что во всех регионах будет продолжено развитие центров лучших практик первичной медпомощи, где внедряются новые технологии медицинских услуг. В целях повышения статуса медицинских работников будет создана нацио­нальная система кадровых ресурсов здравоохранения. Заработная плата врачей и медсестер повысится в среднем в 2 раза, улучшатся меры их социальной поддержки. В целом нагрузка на одного врача снизится до стандартов ОЭСР (1 врач на 1 500 чел.).

Впервые в эту сферу планируется привлечь до 2,8 трлн тенге, в том числе 2,2 трлн частных инвестиций. За счет этих средств будет построен 431 объект здравоохранения, включая 19 новых многопрофильных больниц международного уровня на 10 тыс. коек через механизмы ГЧП. Это позволит обновить наполовину коечный фонд, снизить износ медицинской инфраструктуры с 56% до 38%.

– Принимаемые меры в этой области позволят улучшить медицинскую инф­раструктуру в целом, снизить уровень заболеваемости и увеличить среднюю продолжительность жизни казахстанцев до 75 лет к 2025 году, – подытожил Аскар Мамин.