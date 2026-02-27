Образование – ключевая ценность

Образование
Кадиша Ныгмет

В Астане состоялось расширенное заседание коллегии Министерства просвещения РК. В нем приняли участие заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева, глава профильного ведомства Жулдыз Сулейменова, депутаты Парламента РК, вице-президент Национальной академии наук Аскар Жумадилдаев, а также руководители общественных организаций отрасли, региональных управлений образования, директора школ и педагоги.

Открывая заседание коллегии, Аида Балаева подчеркнула, что образование – это крайне важное направление для любого человека и общества, отметив, что в проекте новой Конституции четко отражены значение и роль образования как ключевой ценности.

Так, зампремьера обозначила, что по поручению Главы государства принята концепция «Дети Казахстана», рассчитанная до 2030 года. Этот документ охватывает каждого ребенка и объединяет в единую систему ключевые государственные меры, касающие­ся безопасности, качественного образования, здоровья, семьи и социальной защиты.

В ходе коллегии отмечены достижения в сфере образования: Казахстан входит в число 10 стран мира с наибольшим количеством учащихся на душу населения. Вместе с тем рассмотрели и актуальные проблемы отрасли.

В первую очередь зампремьера поставила задачу пересмотреть стратегию дошкольного и начального обучения, которая является основой всей системы образования, отметив, что важно пересмотреть и адаптировать школьные программы под особенности подрастающего поколения и требования времени, а также уделить особое внимание качеству педагогических кадров.

Акцент, по мнению Аиды Балаевой, необходимо сделать на индивидуальном подходе, развивать у детей критическое мышление и навыки практичес­кого применения знаний.

Аида Балаева также добавила, что сегодня важно актуализировать подготовку педагогов в сфере технологий ИИ и обеспечить сис­темную переподготовку действующих педагогов. В этой связи поручено открыть факультеты искусственного интеллекта во всех профильных педагогичес­ких вузах.

Также зампремьера сообщила, что пересмотра требует система технического и профессионального образования. В частности, необходимы усовершенствование механизмов финансирования, системное изучение рынка труда и активное применение дуального обучения.

Особое внимание на заседании Аида Балаева уделила инклюзивному образованию. Зампремье­ра поставила задачу создать все необходимые условия для обучения детей с особенными потребностями, а для решения вопроса дефицита кадров – открыть профильные кафедры, внедрить обязательные дисцип­лины по инклюзии, разработать программы переподготовки педагогов.

Кроме того, Министерству просвещения заместителем Премьер-министра поручено в срочном порядке пересмотреть действующие подходы к отбору учебников, повысить качество их разработки и экспертизы.

Также Аида Балаева отдельно остановилась на усилении воспитательной и идеологической работы, в основу которой должны быть заложены принципы Концепции внутренней политики, утвержденной Президентом.

В ходе заседания также был заслушан доклад Жулдыз Сулейменовой. Глава Министерства просвещения подробно остановилась на итогах деятельности ведомства за 2025 год, а также представила ключевые задачи и приоритеты на предстоящий период.

