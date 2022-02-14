Образцовое добрососедство

Прошедшие в Кремле переговоры президентов Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина завершились подписанием внушительного пакета соглашений. При этом стороны особо акцентировали внимание на том, что Нур-Султан и Москва и дальше будут оказывать всестороннюю поддержку друг другу, в особенности в вопросах обеспечения безопасности.

Как и ожидалось, сторонам удалось договориться о расширении сети филиалов ведущих российских вузов в Казахстане. Речь идет о заключении меморандумов между казахстанским центром международных прог­рамм и Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСиС», Нацио­нальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ», Мос­ковским физико-техни­ческим институтом, Российским государственным университетом нефти и газа имени И. М. Губкина и Национальным исследовательским университетом ИТМО.

Министерство образования и науки РК намерено тес­но ­сотрудничать с Министерст­вом науки и высшего образования РФ в воп­росах подготовки высококвалифицированных специалис­тов, в том числе и в рамках программы «Болашак».

Нужно отметить, что благодаря проведенным консультациям Москва и Нур-Султан расширили сотрудничество на треке цифровой трансформации. Казахстан заинтересован в изучении российского опыта по внедрению платформенных моделей цифровой архитектуры, в особенности с применением практик по анализу Big Data и искусствен­ного интеллекта.

Вопросы цифровизации сис­тем государственного управления являются приоритетом нацио­нальной повестки дня. Более того, данное направление находится в фокусе особого внимания ЕАЭС. В подобных условиях заключение ­соглашения по обмену опытом в области цифровизации выводит парт­нерские отношения двух стран на качественно новый уровень.

Среди подписанных соглашений значится меморандум о сотрудничестве по подготовке кадров в области мирного использования атомной энергии. Расширение возможностей казахстанской атомной отрасли отвечает интересам национальной экономики.

Являясь мировым лидером по добыче урана, Казахстан обладает значительным потенциалом для того, чтобы и дальше развивать атомную промышленность. По сути, речь идет о возможности расширения производства топлива для АЭС. Так как по решению Европейской комиссии атомная энергетика вошла список «зеленых» источников энергии, спрос на ядерное топливо будет только повышаться, что открывает перед РК дополнительные ­перспективы.

Тот факт, что стороны смог­ли достичь конкретных результатов, говорит о сохранении вектора на углубление союзнических отношений. Россия выразила готовность поддержать усилия казахстанского руководства по проведению масштабных реформ, оставаясь при этом важнейшим стратегическим парт­нером РК.

Прошедшие переговоры на высшем уровне затронули практически все аспекты сотрудничества между двумя странами, включая связи в экономике.

Так, положительная динамика товарооборота между Казахстаном и Россией доказывает перспективность расширения совместной произ­водственной кооперации. Не случайно каждое третье предприятие с иностранным капиталом в Казахстане соз­дано именно при участии российских компаний.

В настоящее время совместное казахстанско-российское производство осуществляется в рамках 13 крупных проектов. Как было отмечено в ходе переговоров, на стадии реализации находится 8 проек­тов на сумму более $2,5 млрд. В перспективе возможен запуск еще 11 проектов с общим объемом инвестиций в 1,5 млрд долларов.

Очевидно, что расширение торгово-экономических связей, в особенности в рамках приграничного сотрудничест­ва, будет продолжаться и дальше. Так, стороны договорились, что Касым-­Жомарт Токаев станет одним из ключевых участников на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года. Можно ожидать, что в рамках ПЭФ будут заключены новые двусторонние инвестиционные соглашения.

В целом прошедшая встреча продемонстрировала, что казахстанско-российские отношения остаются устойчивы к внешним потрясениям. Нур-Султан и Моск­ва не утратили политическую волю к диалогу, что напрямую отражается на уровне торгово-экономического взаимодействия.