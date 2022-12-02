Общее литературное пространство

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Дина Устиненко

Целую неделю в Алматы проходили мероприятия, посвященные Его Величеству Книге.

Проводить книжные мероприя­тия становится уже хорошей культурной традицией нашего города. Всего пару месяцев назад на Конгресс детской книги в Алматы съезжались писатели, поэты, ученые и библиотекари со всего СНГ. А на днях казахстанская международная книжная и полиграфическая выставка «По Великому шелковому пути» собрала весь цвет современных литературных деятелей.

Целую неделю по всему городу проходили тематические мероприятия: встречи с писателями, философский клуб, выставки, «круглые столы» и лекции литературоведов. Под сводами главного читательского храма – Национальной библиотеки РК, в один из дней прошло шесть мероприятий с книгой в главной роли. Самым ожидаемым событием из них стала встреча с популярной современной писательницей Гузель Яхиной, автором бестсселеров «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои». В 2021 году Гузель Яхина порадовала своих читателей выходом нового романа «Эшелон на Самарканд», который вмиг возглавил литературные рейтинги. В Доме книги – старейшем книжном магазине Алматы – прошла презентация перевода этого романа на казахский язык. Также Гузель встретилась со студентами и провела для них своеобразный мастер-класс «Как написать исторический роман».

В литературных мероприятиях принял участие и исполнительный директор Московского института перевода Евгений Резниченко:

– Институт перевода – организация, которая продвигает русскую литературу за рубеж. Мы занимаемся переводом русской литературы на казахский язык. В Казахстане активно сотрудничаем с академией детской книги ALTAIR, так как очень заинтересованы в том, чтобы детская литература наших лучших писателей была переведена на казахский язык и стала еще доступнее для соседей. Мы очень тесно сотрудничаем с российской организацией «Гильдия мастеров подстрочного перевода», которая вот уже много лет издает журнал «Иностранная литература». Вокруг этого издания сосредоточены лучшие переводческие силы России, и наша задумка – посвятить целый номер этого журнала переводам казахской литературы на русский язык. Сегодня здесь присутствует Максим Замшев, поэт, прозаик, главный редактор «Литературной газеты». Он уже переводил казахских авторов для российских изданий. Хотелось бы объединить в одном номере и казахскую прозу, и драму, и поэ­зию. Конечно, для этого нужны финансовые вложения и с казах­станской, и с российской стороны.

Сам Максим Замшев с каждым своим приездом в Казахстан отмечает высокий интеллектуальный уровень нашего читателя:

– Впечатления от каждого посещения вашей страны только хорошие. Сегодня, например, был приятно удивлен большими книжными магазинами, с прекрас­ным ассортиментом, в которых много посетителей. На встрече со студентами, которая прошла накануне, они порадовали меня знанием современной и классической литературы и истории.

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