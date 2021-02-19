Общество неравнодушных

Мир и стабильность, благосостояние и единство народа. Эти слова для нашей страны наполнены особым смыслом, и на реализацию связанных с ними идей ориентированы многие государственные программы, в том числе решающие проблему социального неравенства. Это важный фактор в вопросе солидарности казахстанцев.

А что же касается самих жителей страны? Насколько они вовлечены в эти процессы? В Северо-Казахстанской области 2020-й стал, по сути, лакмусовой бумагой, показавшей, насколько люди обладают эмпатией и готовы помогать друг другу в сложной ситуации, а еще то, какие формы принимает сегодня гражданская активность.

В самом начале карантина неравнодушие к чужой беде прояви­ли жители Уалихановского райо­на. Точнее, молодые люди, которые не смогли пройти мимо и протянули руку помощи пожилой паре Жахиных, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Ермеку и Айсулу около 70 лет, детей они, к несчастью, похоронили, а родственники живут в Западном Казахстане. Помочь пенсионерам некому. Все это время они проживали в ветхом доме, фундамент которого врос в землю, а кровля прогнила, в окна постоянно дует ветер. Районный акимат помогал старикам углем и продуктами. Но жилищный вопрос оставался открытым. Так и жили, не прося никого о помощи, пока группа местных активистов не обратила внимание на их быт. Весь 2019 год они выступали добровольцами и поддерживали нуждающиеся

семьи. После чего решили оформить свою деятельность официально, создали благотворительную организацию «Кзылту комек». Волонтеры открыли даже свою страничку в социальной сети и поначалу объявили сбор денег на ремонт дома Жахиных.

– После того как мы создали страничку в соцсети и выложили видео, где показали условия проживания пожилой пары, получили широкий резонанс в обществе неравнодушных людей, нас даже заметил и поддержал общественный фонд «Asar-ume». Люди начали скидывать по 5–10 тысяч тенге, и всего за 4 часа мы собрали около 300 тысяч тенге, и тогда поняли, что сможем насобирать деньги на покупку нового дома, – рассказывает житель села Кишкенеколь Уалихановского района Арман Ахметов.

Через день после открытия сбора волонтеры приступили к поиску подходящего жилья для Жахиных. Рассматривали все варианты. И вскоре нашли дом с просторной верандой и баней. Находится он в шаговой доступности от важных социальных объектов, что для пенсионеров было важно. За эту жилплощадь хозяева просили 3 млн тенге, но, узнав об истории пожилой пары, пошли на уступки и снизили цену до 2 млн. Эту сумму неравнодушные люди собрали за 6 дней, на 7-й дом купили и сразу переоформили на Ермека Жахина. Для него это стало полной неожиданностью, впрочем, как и для его супруги. Они не могли сдержать слез.

– Большое спасибо всем неравнодушным людям. Желаю всем счастья и благополучия. Отдельное спасибо волонтерам, которые нам помогали. Никогда бы и не подумали, что такое чудо произойдет в нашей жизни, – делится эмоциями Ермек-ага.

Эта история со счастливым концом еще больше вдохновила местных волонтеров. Останавливаться на этом добровольцы района не будут, они и дальше намерены помогать нуждающимся. Признаются, теперь это уже не просто порыв души, а пот­ребность. И такая благая цель, как помочь ближнему, считают они, объединяет людей разных сфер деятельности и вероисповедания. Более того, такая общест­венная работа дарит окружающим веру и надежду на лучшее будущее.

К этой категории людей с большим сердцем относится и Ольга Лапшакова из Кызылжарского района. Она 8 лет занимается благотворительностью. Причем помогает не только людям, но и бездомным животным. Говорит, не помнит, с чего все началось. Просто никогда не могла пройти мимо чужой беды. Ее сердечность тронула и будущего супруга Романа. Теперь и он разделяет ее интересы. Они готовы и пенсию привезти одиноким землякам, и лекарства купить, и больных детей поддержать. А еще открыли приют для собак. Их становилось все больше, и справляться уже не было сил, потому Ольга бросила работу. Сейчас единственный кормилец в семье – Роман. А она посвятила себя заботе об одиноких и брошенных.

– Надо ведь и есть приготовить, и убрать, – признается Ольга. – Спасибо, муж меня поддержал, хотя раньше он был к животным равнодушен. Сейчас, получается, живем на его зарплату.

Во время карантина супруги записались в штаб волонтеров при Молодежном ресурсном цент­ре города Петропавловска, старались поддержать всех нуждающихся – будь это автопомощь, доставка продуктов питания или спасение животных, попавших в беду. Девиз семейной пары: «У доброты и желания помочь нет границ. Не имеет значения, кому помогать – животным, детям или старикам. Главное – помогать».

Сейчас у них есть второй приют в Петропавловске. И приходится постоянно курсировать между селом Вишневка и областным центром. Благо они недалеко друг от друга. Сейчас под их опекой 400 разномастных хвостиков. Помогают по уходу за ними дети семейной пары.

– Дочери тоже втянулись, отлично справляются, – не без гордости рассказывает Ольга.

Приют для собак существует, конечно, благодаря неравнодушным землякам. Сбор средств Ольга ведет через соцсети, там же отчитывается о проделанной работе и ищет новых хозяев для своих подопечных. Судьбы четвероногих друзей отслеживает. Бывает, кто-то из хвостатых возвращается, и это очень огорчает владельцев приюта. Но они не теряют веры в людей. Уверены, что сердечных и отзывчивых больше.