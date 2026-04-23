Общие подходы повышают эффективность

Восьмая Центрально-Азиатская конференция по воп­росам изменения клима­та (ЦАКИК) стала одним из важных мероприятий высокого уровня в рамках программы прошедшего в Астане Регионального экологического саммита. Проводимые с 2018 года, такие встречи направлены на координацию и выработку совместных решений по вопросам климатической политики и финансирования, адаптации и смягчения последствий вызовов и угроз.

Как отметил, выступая на ЦАКИК, министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, изменение климата в Центральной Азии напрямую влияет на очень многие аспекты, в том числе на устойчивость моделей развития стран региона. Поэтому для ЦА климатическая повестка не может рассматриваться как исключительно экологическое направление – она уже стала фактором экономической устойчивости, региональной безопасности, качества государственного планирования.

При этом проблемы у стран региона общие, взаимосвязанные, и решить их исключительно на национальном уровне ни у одного из государств не получится. Встреча в казахстанской столице показала, что страны ЦА понимают острую необходимость в активизации сотрудничества и реализации конкретных дейст­вий для достижения прак­тических результатов в борьбе с последствиями изменения клима­та и адаптации к ним. Как неоднократно подчеркивали спикеры ЦАКИК: на нынешнем этапе стоит задача перейти от деклараций и стратегических документов к реализации необходимых мер, мобилизации климатического финансирования, конкретным проектам и системным решениям.

Исполнительный директор Регионального экологического цент­ра Центральной Азии (РЭЦЦА)­ Батыр Мамедов озвучил три принципа, на которых должна строиться климатическая повестка ЦА, – это прак­тичность, партнерство (что подразумевает обеспечение взаимо­действия с международными финансовыми институтами, научным сообщест­вом, граж­данским сектором, местными сообществами, бизнесом) и региональный подход, включаю­щий согласованные решения и долгосрочную координацию государств в решении вопросов, имеющих трансграничный характер.

– Центральная Азия уже не является периферией глобальной климатической повестки, – подчеркнул Батыр Мамедов. – Наша общая задача – сделать так, чтобы она была признана не только регионом с высокой климатической уязвимостью, но и регионом сильных решений, эффективных партнерств и уверенного климатического лидерства.

По мнению директора по воп­росам окружающей среды Всемирного банка (ВБ) Валери Хики, государства региона не только взяли правильный курс, но и демонстрируют уверенные результаты. Выступая на сессии открытия ЦАКИК-2026, посвященной реализации обновленных ОНУВ, она подчеркнула: Центральная Азия является глобальным лидером не только во взятых обязательствах, но и в том, как они исполняются.

– Регион показывает, что инвестиции в энергетику, воду, природу – это повестка возможностей. И страны активно используют эти возможности для создания рабочих мест, стимулирования экономического роста и повышения уровня жизни при одновременном обеспечении экологической устойчивости. Центральная Азия – пример того, как экономическое развитие и защита окружающей среды могут взаимно дополнять друг друга. Страны ЦА также входят в число тех немногих государств, которые эффективно используют свой природный потенциал как инструмент для повышения устойчивости и достижения целей устойчивого развития, – отметила представитель ВБ.

Президент СОР29 (Баку, 2024 год), представитель Президента Азербайджана по воп­росам климата Мухтар Бабаев подчеркнул важность таких платформ, как RES и ЦАКИК: именно здесь глобальные обязательства переводятся в регио­нальные реалии, а реализация климатических мер начинает обретать форму через сотрудничество, координацию и общие приоритеты.

– Регион уже испытывает на себе прямые последствия изменения климата. Происходит таяние ледников, дефицит воды становится все более всеобъем­лющим. Ландшафты, в том числе горные, попадают под повышающееся давление. Это уже реальность сегодняшнего дня, которая оказывает влияние на сельхозпроизводителей и на благосостояние многих людей. Все эти вызовы трансграничны по своей природе и требуют сопряжения, согласования политики государств в регионе, – отметил Мухтар Бабаев.

В этой связи он подчеркнул, что СОР31, которая пройдет в Турции в этом году, имеет критически важное значение, поскольку станет платформой, способной продемонстрировать, насколько успешно страны мира могут перейти от заявлений и обязательств к конкретным действиям.

ЦАКИК-2026 в Астане в свою очередь стал ключевым для стран региона мероприятием в плане совместной подготовки к большому глобальному событию в Анталье, на которое Центральная Азия должна выйти с консолидированной позицией и общей повесткой, отражающей риски, возможности и потребности.

Об этом, в частности, говорили специальные спикеры конференции, лауреаты Нобелевской премии мира Рэ Квон Чунг (бывший советник Генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата, политический советник МИД Республики Корея) и Алексей Кокорин (представитель фонда «Природа и люди», климатолог, работал в Межправительственной группе экспертов по изменению клима­та). Отдельно оба спикера подчеркнули, что государствам при реализации климатических действий критически важно выстраи­вать взаимодействие не только на межстрановом уровне, но и вовлекать в процессы бизнес и гражданское общество.

– Правительство не может работать используя только подход «сверху – вниз». Нужен также подход «снизу – вверх». Важно задействовать бизнес и потребителей. Лично я считаю, что ОНУВ невозможно осуществить, если люди, такие как мы с вами, не внесут свой вклад, – убежден Рэ Квон Чунг.

– Скоординированное участие в СОР как стран региона, так и трех целевых аудиторий – государства, бизнеса, гражданского общества – ключевой фактор развития международного сот­рудничества, – добавил в свою очередь Алексей Кокорин.

Итогом восьмой Центрально-Азиатской конференции по вопросам изменения климата стала утвержденная участниками резолюция, отражающая ключевые политические, институциональные и инвестиционные результаты встречи. Особое внимание было уделено вопросам региональной координации, мобилизации климатического финансирования и продвижения совместных инициатив в области устойчивого развития.