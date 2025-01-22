Славные работники сферы образования Сейт­бек Мырзахметулы и его жена Нуриша Баймырзакызы начали свой трудовой путь в 50-е годы прошлого века и проработали в школах Панфиловского района до заслуженной пенсии. Говорят, что их выпускники живут по всему земному шару. И это так, ведь воспитанников у этой красивой четы – тысячи.

фото из архива семьи Умбетовых

Находясь на заслуженном отдыхе, добрым советом помогают Сейтбек Мырзахметулы­ и Нуриша Баймырзакызы своим детям и внукам, решившим пойти по учительской стезе. В этой дружной семье 11 педагогов: восемь математиков, два учителя начальных классов и один преподаватель физики.

Глава семейства Сейтбек Мырзахметулы за 41 год преподавательской деятельности прошел путь от учителя математики до директора школ в селах Лес­новка и Соц­жол. Затем он еще 20 лет был заместителем директора по учебной части в средней школе села Коныролен, оттуда и проводили аксакала на пенсию. Его супруга – обладательница подвески «Алтын алқа» Нуриша Баймырзакызы – преподавала в начальных классах сел Басши, Лесновка, Соцжол и Коныролен. Эта женщина – образец того, как можно быть хорошим учителем и замечательной матерью, рачительной хозяйкой.

Следуя примеру родителей, дочери четы – Ардак, Нургул, Бакытгул – и сын Марат поступили в университеты на педагогические факультеты и стали учителями математики. Сейчас Ардак и ее супруг Баймухан Нурмухамедов – уже ветераны образования.

Нургул 25 лет преподавала математику в коныроленской средней школе, а нынче работает в алматинском лицее № 92 им. М. Ганди. Бакытгул трудится в гимназии им. Б. Момышулы. Кстати, 41 год отдала педагогике и супруга старшего сына – Жаныл Утегенова, а их дочь Макпал окончила Казахский педагогический университет им. Абая. Марат и его жена Гулназира Оспанбекова 30 лет преподают математику в средней школе села Коныролен.

– Мои родители вдохновенно, не уставая, радуясь каждому достижению учеников, трудились в школе, – рассказывает Марат. – И мы ими очень гордимся. Много работая, они никогда не забывали о своих детях, воспитав нас в лучших традициях казахского народа.

Марат ни разу не пожалел, что пошел по стопам отца, преподает математику.

– С каждым днем все больше убеждаюсь в том, что быть учителем – это мое призвание, – подчеркивает он. – Мне важно не только учить детей, но и самому постоянно учиться новым формам и методикам, находиться в поиске, шагать в ногу со временем.

А скоро в династии замечательных учителей из Панфиловского района ожидается пополнение. Дочь Марата Сейтбекулы Амина, окончив школу с «Алтын белгі», стала обладательницей государственного гранта на обучение в КазНУ им. аль-Фараби по специальности «математика». И это несказанная радость для ее бабушки и дедушки, ведь они уверены, что педагогика, как и остальные сферы деятельности, держится на преемственности поколений, честном труде и гордости за профессию.