Фото ДП СКО

Начав службу в органах внутренних дел, Капез Дау­летбаев проявил себя как высококвалифицированный специалист, обладающий глубоким пониманием всех тонкостей кадровой работы. Благодаря его усилиям была создана эффективная система адаптации молодых сотрудников, их патриотического воспитания и профессионального становления.

Особое внимание Капез Казиевич уделял духовному развитию личного состава. При его непосредственном участии был основан Культурный центр ДП СКО, вокальная группа которого получила признание далеко за пределами области.

Кроме того, он внес значительный вклад в развитие Музея департамента полиции, который в 2021 году был признан лучшим ведомственным музеем в системе МВД.

В феврале 2022 года полковник Даулетбаев вышел на заслуженный отдых, оставив после себя хорошо отлаженный механизм кадровой и воспитательной работы. Ветеран продолжил трудиться в качестве замес­тителя председателя Совета наставников ДП СКО, где его богатый опыт и знания помогают в воспитании нового поколения полицейских.

Он активно участвует в общественной жизни, встречаясь с учащимися класса «Жас сақшы», которые готовятся к службе в правоохранительных органах. Ветеран делится с молодежью своим богатым опытом, рассказывает о трудностях и особеннос­тях службы, подчеркивая важность наставничества и поддержки молодых сотрудников. Жизнь и карье­ра Капеза Даулетбаева являются ярким примером преданности профессии и глубокого понимания важности кадровой работы в правоохранительной системе Казахстана.