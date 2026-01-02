Обширное интервью Президента анонсировали в Акорде
Некоторыми подробностями предстоящего интервью Касым-Жомарта Токаева поделился помощник - пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдiбай, передает Kazpravda.kz
«5 января в газете Turkistan будет опубликовано обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы», - написал помощник - пресс-секретарь Президента Руслан Желдiбай в своем Telegram-канале.
Напомним, 3 января 2025 года Глава государства дал большое интервью газете «Ана тілі», в котором он подвел итоги политического и социально-экономического развития Казахстана в 2024 году.