Обсудили приоритеты интеграции

Сотрудничество
3
Марина Демченко
специальный корреспондент

Премьер-министр Респуб­лики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком формате, проведенном в городе Чолпон-Ате (Кыргызстан).

фото пресс-службы Премьер-министра РК

В заседании также приняли участие премьер-министр Рес­публики Беларусь Александр Турчин, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адыл­бек Касымалиев, председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян.

Участники рассмотрели ход исполнения поручений Евразийского межправительственного совета, проведенного в Алматы 31 января текущего года, уделив внимание реализации стратегических направлений развития интеграции в области цифровизации таможенного и налогового администрирования, совершенствования обмена информацией с применением современных технологий.

В рамках рабочей поездки в Кыргызстан Олжас Бектенов также посетил строительную площадку нового корпуса санатория «Казахстан», где заслушал доклады вице-министров: науки и высшего образования РК Гульзат Кобеновой, туризма и спорта РК Серика Жарасбаева и руководителя Медицинского центра Управления делами Президента РК Алексея Цоя о состоянии четырех казахстанских объектов курортно-рекреационной зоны, расположенных на территории соседней республики, и планах по их поэтапной модернизации в партнерстве с инвесторами.

Премьер-министру было доложено, что строительство нового корпуса санатория «Казахстан» ведется в плановом режиме: завершены демонтажные и земляные работы, продолжается устройство фундамента и монолитного каркаса основных корпусов, коттеджей и хозблока.

Запланирована реновация дома отдыха «Самал» вместимостью до 500 мест. На сегодня определен инвестор, подготовлен проект инвестиционного соглашения, разрабатывается проектно-сметная документация для строительства современного 3–4-звездочного отеля с круглогодичным функ­ционированием.

По спортивно-оздоровительному лагерю «Университет» в селе Бостери (Иссык-Кульская область) разрабатывается концепция развития курортно-рекреационной зоны. Ведутся переговоры с инвесторами о реконструкции объекта, на базе которого будет создана спортивная инфраструктура для тренировок казахстанских спортсменов с тренажерными залами, бассейнами, сообщила пресс-служба Премьер-министра.

Совместно с казахстанским инвестором прорабатывается вопрос ремонта спортивно-оздоровительного центра «Олимп», реконструкции действующих объектов и строительства дополнительных спортивных сооружений.

По итогам встречи Премьер-министр поручил ответственным министерствам и заинтересованным государственным организациям ускорить процедуры и обеспечить своевременную реализацию проектов. Работа находится на контроле Правительства Казахстана.

#Кыргызстан #Олжас Бектенов

Популярное

Все
В столице проходят мастер-классы по анимации
Казахстанцы сделали свой выбор
Награды паралимпийцам вручили в Астане
Над пончо – гордый боливар
Шоколадка для Дженнифер Лопес
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Здесь лечат птиц и животных и дают им приют
Встреча с жителями Жамбылской области
Очередники получили жилье
Сделан шаг к реализации глобального проекта
Как защититься от цифровых аферистов
Зато мой сын...
Астана – здоровый город
Для студентов колледжа построили общежитие
В поселке Карсакпай начиналась история меднорудного края
Быстрее реагировать на вызовы
Творчество во спасение
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
День строителя
Джей Ло в Алматы: что важно знать перед концертом
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Акчулаков доложил Президенту о работе и планах Ассоциации инвесторов
На побережье Алаколя появится оздоровительный комплекс
Путин рассказал Токаеву об итогах беседы со спецпосланником Президента США
Пять бронзовых медалей завоевали казахстанки на молодежном ЧА по боксу
В Актау возле ботанического сада высадили 250 деревьев
В Семее проходит международная конференция, посвященная юбилею Абая
Дружеский и доверительный разговор
Большие возможности для отечественного производства
Astana IT University объявляет набор на программу «Digital Public Administration»
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
Акция-конкурс по сбору мусора прошла в Кызылорде
Благодарность за профессионализм
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]