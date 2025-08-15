В заседании также приняли участие премьер-министр Рес­публики Беларусь Александр Турчин, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адыл­бек Касымалиев, председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян.

Участники рассмотрели ход исполнения поручений Евразийского межправительственного совета, проведенного в Алматы 31 января текущего года, уделив внимание реализации стратегических направлений развития интеграции в области цифровизации таможенного и налогового администрирования, совершенствования обмена информацией с применением современных технологий.

В рамках рабочей поездки в Кыргызстан Олжас Бектенов также посетил строительную площадку нового корпуса санатория «Казахстан», где заслушал доклады вице-министров: науки и высшего образования РК Гульзат Кобеновой, туризма и спорта РК Серика Жарасбаева и руководителя Медицинского центра Управления делами Президента РК Алексея Цоя о состоянии четырех казахстанских объектов курортно-рекреационной зоны, расположенных на территории соседней республики, и планах по их поэтапной модернизации в партнерстве с инвесторами.

Премьер-министру было доложено, что строительство нового корпуса санатория «Казахстан» ведется в плановом режиме: завершены демонтажные и земляные работы, продолжается устройство фундамента и монолитного каркаса основных корпусов, коттеджей и хозблока.

Запланирована реновация дома отдыха «Самал» вместимостью до 500 мест. На сегодня определен инвестор, подготовлен проект инвестиционного соглашения, разрабатывается проектно-сметная документация для строительства современного 3–4-звездочного отеля с круглогодичным функ­ционированием.

По спортивно-оздоровительному лагерю «Университет» в селе Бостери (Иссык-Кульская область) разрабатывается концепция развития курортно-рекреационной зоны. Ведутся переговоры с инвесторами о реконструкции объекта, на базе которого будет создана спортивная инфраструктура для тренировок казахстанских спортсменов с тренажерными залами, бассейнами, сообщила пресс-служба Премьер-министра.

Совместно с казахстанским инвестором прорабатывается вопрос ремонта спортивно-оздоровительного центра «Олимп», реконструкции действующих объектов и строительства дополнительных спортивных сооружений.

По итогам встречи Премьер-министр поручил ответственным министерствам и заинтересованным государственным организациям ускорить процедуры и обеспечить своевременную реализацию проектов. Работа находится на контроле Правительства Казахстана.