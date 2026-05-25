Гимнастка Эвелина Ежова выиграла этап Кубка вызова в Ташкенте

Спортсменка завоевала золотую медаль в упражнениях на бревне

Фото: пресс-служба НОК РК

Представительница команды Казахстана по спортивной гимнастике Эвелина Ежова стала победительницей этапа Кубка вызова в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Kazpravda.kz

В финале Эвелина Ежова набрала 12,850 балла, отметили в Национальном олимпийском комитете РК.

Второе место заняла Тина Зельчич (Хорватия) - 12,650. С "бронзой" завершила турнир Дилдора Арипова (Узбекистан) - 12,450.

Также серебряным призером стал Дияс Тойшыбек. Он показал второй результат в упражнениях на перекладине. В опорном прыжке третье место занял Алтынхан Темирбек.

В активе сборной Казахстана пять наград. Днём ранее Эмиль Ахмеджанов стал лучшим в вольных упражнениях, а Дияс Тойшыбек отметился бронзовой медалью в упражнениях на коне, напомнили в НОК.

 

