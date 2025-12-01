Аким Мангистауской области принял посла Грузии в Казахстане

Сотрудничество
2
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

Сегодня аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с делегацией, возглавляемой чрезвычайным и полномочным послом Грузии в РК Леваном Диасамидзе, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ЦОК Мангистауской области

Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества Мангистауской области с Грузией в экономической, транспортно-логистической, туристической и культурной сферах.

Аким области Нурдаулет Килыбай остановился на инвестиционных возможностях Мангистау, отметив, что географическое положение региона, транспортная инфраструктура и благоприятный инвестиционный климат являются важными факторами двустороннего партнерства.

- Мангистауская область – один из промышленных центров нашей страны. Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодных проектов в нефтегазовой, транспортно-логистической, туристической, перерабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе. Особенно мы открыты для совместных инициатив по расширению транзитных возможностей через Каспийское море, – сказал  глава региона.

На встрече был обсуждён проект по организации регулярного морского паромного сообщения через Каспийское море по направлению Курык – Алят (Азербайджан). В рамках проекта, реализуемого по инициативе «Georgian Industrial Group»,  планируется запустить два парома в первой половине 2026 года. К 2027 году паромный флот планируют увеличить до шести судов. Это позволит нарастить объёмы грузоперевозок по каспийскому направлению, развить портовую инфраструктуру и повысить эффективность «Транскаспийского международного транспортного маршрута». 

В свою очередь посол Леван Диасамидзе отметил, что Грузия заинтересована в укреплении сотрудничества с Казахстаном в сферах транспорта, логистики и туризма, в том числе с Мангистауской областью.

Стоит отметить, что внешнеторговый оборот Мангистауской области с Грузией за январь-октябрь 2025 года составил 1,9 млн долларов США. Сегодня в регионе действует 51 предприятие с участием грузинского капитала.

#аким #встреча #Мангистау #посол #Грузия

