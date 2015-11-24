​Обсуждены предварительные итоги

Как сообщила пресс-служба омбудсмена, на заседании обсужден ряд вопросов, касающихся операционной деятельности института по предупреждению жестокого обращения в закрытых учреждениях, в частности предварительные итоги работы в 2015 году, подготовка второго ежегодного консолидированного доклада НПМ, повышение профессионализма и эффективности работы.

«За первые 10 месяцев нынешнего года проведено 450 посещений, из них 17 специальных, – сообщил А. Шакиров. – Продолжаются тренинги по повышению потенциала участников НПМ».

В ходе заседания состоялось детальное обсуждение высказанных ранее предложений по улучшению ситуации в закрытых учреждениях и совершенствованию взаимодействия с госорганами.

По итогам мероприятия определены сроки подготовки ежегодного консолидированного доклада НПМ за 2015 год. Принято решение о доработке и соответствующем оформлении ряда рекомендаций, касающихся совершенствования деятельности участников НПМ в регионах, повышения качества мониторинга, а также поддержания эффективности сотрудничества с администрациями посещаемых учреждений и госорганами.