Выступая на встрече, заместитель председателя Сената РК, заместитель председателя Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Ольга Перепечина подчеркнула: вопросы равных прав и возможнос­тей женщин и мужчин сегодня находятся в центре государственной повестки Казахстана и Узбекистана.

По ее словам, политичес­кая воля глав двух государств позволила вывести тему гендерного равенства на уровень национальных приоритетов. Это обеспечило системный подход к реформам как в области законодательства, так и в развитии институтов, защищающих права граж­дан. В частности, в Казахстане после конституционной реформы 2022 года была восстановлена работа Конституционного суда, укреп­лен институт омбудсмена, в том числе на региональном уровне.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено роли женщин в политике и экономике. Как отметила Ольга Перепечина, в последние годы в Казахстане значительно вырос­ло количество женщин, вовлеченных в предпринимательскую деятельность. Сегодня они возглавляют почти половину субъектов малого и среднего бизнеса. Однако остаются и вызовы: доля женщин в Парламенте пока составляет 20%, тогда как в Узбекистане – уже 38%.

– Нам есть чему поучиться у наших коллег. Уверена, что опыт Узбекистана, особенно в час­ти вовлечения женщин в принятие политических решений, будет полезен для дальнейшего совершенствования нашего избирательного законодательства, – сказала она.

Также были подняты вопросы доступа женщин к финансированию, развития женского предпринимательства и преодоления социальных стереотипов. Участники встречи отметили важность создания условий для практической реализации тех возможностей, которые уже закреплены законодательно.

– Сегодня – время дейст­вия. Те законодательные гарантии, которые мы имеем, должны быть подкреп­лены реальной экономической и образовательной поддержкой женщин, – подчеркнула спикер.

Коснулся разговор и международных рейтингов, в которых страны региона пока не занимают высоких позиций по показателям экономичес­кого участия женщин. Этот факт, по мнению спикеров, указывает на необходимость дальнейшей совместной работы для реального повышения статуса женщин во всех сферах.

Завершая выступление, Ольга Перепечина выразила уверенность, что страны Центральной Азии смогут добиться прогресса, если объединят усилия.