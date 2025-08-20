Обсуждены вопросы гендерного равенства

По существу
1
Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

В Астане состоялась встреча представителей Сената Парламента РК и делегации из Узбекистана, посвященная вопросам гендерного равенства, женского лидерства и расширения экономических возможнос­тей женщин. Участники обсудили совместные инициа­тивы, законодательные реформы и пути углубления межгосударственного взаимодействия.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Выступая на встрече, заместитель председателя Сената РК, заместитель председателя Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Ольга Перепечина подчеркнула: вопросы равных прав и возможнос­тей женщин и мужчин сегодня находятся в центре государственной повестки Казахстана и Узбекистана.

По ее словам, политичес­кая воля глав двух государств позволила вывести тему гендерного равенства на уровень национальных приоритетов. Это обеспечило системный подход к реформам как в области законодательства, так и в развитии институтов, защищающих права граж­дан. В частности, в Казахстане после конституционной реформы 2022 года была восстановлена работа Конституционного суда, укреп­лен институт омбудсмена, в том числе на региональном уровне.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено роли женщин в политике и экономике. Как отметила Ольга Перепечина, в последние годы в Казахстане значительно вырос­ло количество женщин, вовлеченных в предпринимательскую деятельность. Сегодня они возглавляют почти половину субъектов малого и среднего бизнеса. Однако остаются и вызовы: доля женщин в Парламенте пока составляет 20%, тогда как в Узбекистане – уже 38%.

– Нам есть чему поучиться у наших коллег. Уверена, что опыт Узбекистана, особенно в час­ти вовлечения женщин в принятие политических решений, будет полезен для дальнейшего совершенствования нашего избирательного законодательства, – сказала она.

Также были подняты вопросы доступа женщин к финансированию, развития женского предпринимательства и преодоления социальных стереотипов. Участники встречи отметили важность создания условий для практической реализации тех возможностей, которые уже закреплены законодательно.

– Сегодня – время дейст­вия. Те законодательные гарантии, которые мы имеем, должны быть подкреп­лены реальной экономической и образовательной поддержкой женщин, – подчеркнула спикер.

Коснулся разговор и международных рейтингов, в которых страны региона пока не занимают высоких позиций по показателям экономичес­кого участия женщин. Этот факт, по мнению спикеров, указывает на необходимость дальнейшей совместной работы для реального повышения статуса женщин во всех сферах.

Завершая выступление, Ольга Перепечина выразила уверенность, что страны Центральной Азии смогут добиться прогресса, если объединят усилия.

#Узбекистан #Сенат Парламента #гендерное равенство

Популярное

Все
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Как Казахстан готовится к революции в производстве авиатоплива
Два жилых массива полностью обеспечены газом
В поселке открылась новая школа
Лучшие мергены континента собрались в Шымкенте
Нашим палуанам не было равных
Создано спецподразделение по внедрению ИИ
Завершается хлебоуборочная страда
Заблокировали 600 сайтов
При поддержке фонда
Отрасль нуждается в стратегии
В аэропорту Караганды построят заправочный комплекс
Новый рубеж развития
Киберпреступления – как вирус: меняют форму, но сохраняют суть
Казахстанцам вернут почти 1,6 млрд тенге за отопление
Важная часть жизни общества
За гибель шахтеров – реальные сроки
Мыслить смело, действовать достойно
Перспективы развития параспорта
Ботай покоряет мир
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
Карагандинский академический театр музкомедии приедет на гастроли в Астану
Среднемесячная зарплата выросла в Казахстане
Определены 100 популярных казахстанских книг
Как будет расти Караганда
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
День спорта отметят в Казахстане
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
Мертвые души и трудоустройство
Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже
И цвет окрашивает слово...
Условно-досрочное освобождение стало доступным для новой категории осужденных в РК
Достучаться до сердец
По принципу единой образовательной среды
EXPO-2025: туристический потенциал Астаны представили на всемирной выставке
Уборка началась на севере страны
В Семее состоялся айтыс «Адамзаттың Абайы»
Сегодня – День спорта
В Алматы отметили юбилей великого поэта и мыслителя
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]