Как водится, начал с поиска автошколы. Важный момент: учебное заведение должно быть зарегистрировано на платформе Avtomektep.kz, которая относится­ к Информационной системе МВД РК. Мой выбор пал на сеть автошкол ProCar, поскольку ее филиал находился­ недалеко от дома. Обучение длилось 2,5 месяца, где месяц отводился на теоретическую подготовку, остальное время – на практическое вождение.

Я выбрал категорию «B» – легковой автомобиль. При этом необходимо сразу указать, на каком типе трансмиссии планируете­ обучаться – автоматическом или механическом, поскольку в водительском удостоверении будет сделана соответствующая отметка. Выбрал «автомат». К слову, обучение на «механике» дает право управлять автомобилями с обеими коробками передач.

Два раза в неделю по вечерам я посещал занятия в учебном классе: слушал лекции, разбирал задачи, полностью прошел курс Правил дорожного движения. Параллельно решал большое количество тестовых заданий от автошколы, которые затем встречаются на теоретическом экзамене.

В ноябре стартовала практическая часть из 12 уроков. Для допуска к вождению каждому курсанту необходимо пройти медосмотр и получить справку № 073⁄у. По графику я ездил на автодром в районе Центрального рынка, который является копией автодрома спецЦОНа. На каждом занятии по полтора часа, сидя за рулем рядом с инструктором, отрабатывал различные упражнения.

В первый день при поворотах наезжал на линии разметки, однако уже на третьем-четвертом занятии начал чувствовать габариты автомобиля и управлять им увереннее. Позже самостоятельно выполнял парковку, ускорение, заезд на подъем.

После завершения практики и успешной сдачи внутреннего экзамена в автошколе мне в электронном виде пришел сертификат об окончании курса. Примечательно, что распечатывать его и предъявлять не требуется: в базе спец­ЦОНа сертификат и медицинская справка уже отображаются.

С собой на экзамене необходимо иметь только удостоверение личности. Он состоит из двух этапов – теоретического и прак­тического. Дату, время и место прохождения я выбрал через мобильное приложение «ЦОН». Сервис удобный, однако есть и минус: если ошибся с датой или захотел перенести экзамен, сис­тема не позволит это сделать. Записался – и точка.

Теоретическую часть я сдавал накануне Нового года в специа­лизированном ЦОНе № 1 по ул. Сабита Муканова, 2. Экзамен проходил в теплом учебном кабинете, где одновременно за компьютерами находились 10–15 кандидатов. После ввода данных система выдала 40 вопросов с несколькими вариантами ответов. На выполнение отводится 40 минут. Для допуска к следующему этапу необходимо правильно ответить минимум на 32 вопроса.

Тесты касались Правил дорожного движения, проезда перекрестков, дорожных знаков и разметки, основ безопасности и оказания первой медицинской помощи. Мне, как человеку с развитым визуальным восприятием информации, легче всего давались задания с видеоанимацией. Например, приоритет проезда перекрестков, сигналы регулировщика, маневры в различных дорожных ситуациях. Наибольшее количество ошибок допустил по вопросам законодательства, где путался в размерах штрафов и статьях, а также в алгоритмах оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. В итоге я набрал 34 балла и получил допуск к практическому этапу.

Вождение сдавал через месяц, в конце января, поскольку очередь была значительной. Всего на экзамен дается 20 минут. За это время нужно выполнить на автодроме девять упражнений: «Старт», «Проезд пешеходного перехода», «Проезд регулируемого перекрестка», «Разворот и парковка», «Параллельная парковка», «Железнодорожный переезд», «Аварийная остановка», «Крутой подъем и спуск» и «Финиш».

При этом в экзаменационный автомобиль кандидат садится без инструктора. Машина оборудована камерами и датчиками, а в салоне установлен монитор, подключенный к системе спецЦОНа. Все действия водителя отслежи­ваются в режиме онлайн. За каждую ошибку начисляются штрафные баллы: не включил указатель поворота, аварийную сигнализацию, преждевременно начал движение или превысил допустимое время. При наборе 100 штрафных баллов экзамен считается несданным.

Признаюсь, несмотря на дос­таточную практику с инструктором, я волновался. Ведь даже незначительный наезд на линию разметки может привести к аннулированию результата.

В назначенное время я прибыл на автодром, расположенный на территории спецЦОНа. Дождавшись своей очереди, сел за руль учебного «Кобальта». Пристегнулся, отрегулировал сиденье и зеркала, чтобы хорошо видеть разметку.

По сигналу «Старт» тронулся и пересек линию. Скорость – не более 20 км в час. Маршрут знал наизусть. Внимательно контролировал положение автомобиля в зеркалах, следил за сигналами светофора, включал поворотники. На первом перекрестке на зеленый сигнал начал движение и слегка наехал колесом на «пешеходку». Робот тут же сообщил: «За нарушение проезда пешеходного перехода начислено 25 баллов». Внутри все сжалось, ведь экзамен только начался. В следующую секунду успокаивал себя, что в запасе еще 75 баллов.

Далее предстояла парковка «Заезд в гараж», которую я выполнил хладнокровно, без сучка и задоринки, что придало большей уверенности. Последующие упражнения были несложными, проходил я их быстро и без серьезных ошибок.

Самый неожиданный момент произошел ближе к концу, во время параллельной парковки. Следуя инструкции, я поставил автомобиль по линии, выровнял руль и выдохнул. Только собирался­ трогаться, как вдруг машина заглохла. Позже инструктор скажет, что на автомате такого не должно было случиться.

Первая мысль: «Провалил экзамен!» Поворачиваю ключ зажигания, но «Кобальт» не заводится. Переключаю коробку передач – снова тишина. Голос робота раздражающе извещает о штрафе в 15 баллов за превышение времени остановки.

Несколько минут пытался «оживить» автомобиль. Уже потом узнал, что запуск возможен только в режимах P (Parking) или N (Neutral). Но кто мне тогда, неопытному, подсказал об этом?!

Наконец, двигатель завелся. Ринулся выполнять следующие элементы и в спешке понахватал штрафные баллы. Финишную линию пересек на отметке 19 минут 22 секунды. Если бы замешкался еще на 40 секунд, экзамен был бы не сдан.

Остановившись за линией финиша, я с волнением ждал итогов. Экзаменатор вскоре сообщил: «Кандидат Сыздыков, вы набрали 75 штрафных баллов. Поздравляем, экзамен сдан!» Пришло ощущение облегчения: все усилия оказались не напрасны. В тот же день в спецЦОНе мне выдали водительское удостоверение.

Сегодня я могу сказать: чтобы получить водительские права, требуются желание, усилие и время. И сделать это вполне реально без каких-либо дополнительных опций.

Причем за эти месяцы я приобрел не только документ, но и опыт, удовольствие от учебы, эмоции от общения с инструкторами и понимание ответственности на дороге. А главное – навыки, которые действительно пригодятся в реальной жизни.