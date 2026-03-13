От автошколы до спецЦОНа, или Как я получил водительские права
Любой казахстанец, желающий управлять автомобилем, обязан иметь водительское удостоверение. В октябре я вознамерился-таки получить этот документ. Мне 36 лет, до этого за рулем я не ездил, если не считать редкие попытки. Поэтому принципиально решил пройти весь официальный путь, начиная с обучения в автошколе, чтобы уверенно овладеть «железным конем», и заканчивая сдачей экзамена в столичном спецЦОНе. Возможно, кому-то мой опыт будет полезен.