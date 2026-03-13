Обновление в эпоху глобальной турбулентности

Глава государства, обладая безусловным авторитетом среди мировых лидеров, прагматично продвигает национальные интересы Казахстана, транслируя политику мира и добрососедства, определяет ключевые ориентиры и принципы государственности с сохранением гарантированного обеспечения стабильного развития. Президент, будучи гарантом системы сдержек и противовесов властно-политической системы, продолжая заложенный курс экономических и политических реформ с учетом колоссального личного международного и внутреннего политического и практического опыта, в проекте новой Конституции закладывает фундамент состоявшегося государства, концентрируя фокус дальнейшего развития на единстве и реальном росте благосостояния народа.

Конституция – это не просто юридический акт высшей силы. Это институциональная матрица государственности, фиксирующая баланс суверенитета, прав и свобод, механизмов публичной власти и ценностных ориентиров. В условиях глобальной неопределенности конституционная реформа приоб­ретает стратегический характер – она становится инструментом укрепления суверенитета, внутренней консолидации и институциональной устойчивости.

Конституция – нормативно-ценностный акт зрелого государства

Современная теория конституционализма рассматривает преамбулу не как декларативное вступление, а как идеолого­правовой каркас всего текста документа. В конституциях многих государств закрепляются ценности социального государства, солидарности, верховенства права, устойчивого развития и национальной идентичности. Эти положения не создают прямых юридических обязанностей, но задают интерпретационные ориентиры для законодательства и правоприменения.

В проекте обновленной Конституции Казахстана преамбула существенно усиливается. В ней фиксируется субъектность единого народа Казахстана; национальные ценности и историческая преемственность; унитарный характер государства и территориальная целостность; приоритет прав и свобод человека, человеческого капитала, нау­ки, инноваций; ориентиры «Справедливого Казахстана» и принцип «Закон и Порядок»; экологическая ответственность.

Такой подход отражает переход от конституции периода становления независимости к конституции этапа институциональной зрелости. Если в 1990-е годы основным вызовом было закрепление самого факта государственности, то сегодня приоритетом становится укрепление внутренней целостности и ценностного единства ответственного общества в условиях внешних угроз и информационной фрагментации.

Принципиально важным является закрепление положения о том, что народ является не только источником государственной власти, но и носителем суверенитета.

В классической теории публичного права суверенитет – это первоначальное, учредительное свойство власти, которое не может быть производным. Государственные органы не обладают собственным суверенитетом – они реа­лизуют делегированные полномочия в пределах, установленных основным документом.

Разграничение понятий «источник власти» и «носитель суверенитета» усиливает логическую целостность конституционного строя. Оно предотвращает возможные интерпретации, при которых публичная власть могла бы отождествляться с самим суверенитетом. Таким образом закрепляется приоритет учредительной воли народа над любыми государственными институтами.

В условиях геополитической турбулентности это положение приобретает дополнительное значение. Различные спикеры часто используют дискурсы легитимности, прав человека или самоопределения для политического давления. Четкое закрепление народного суверенитета формирует устойчивую правовую позицию государства на меж­дународной арене.

Территориальная целостность и границы: институциональная устойчивость

В современных международных условиях вопросы территориальной целостности обрели повышенную чувствительность. Закрепление унитарного характера государства, неприкосновенности границ и территориальной целостности отражает приоритет национальной безопасности и институциональной стабильности.

Для нас, обладающих протяженной территорией и сложной исторической судьбой, эти положения имеют не декларативное, а стратегическое значение. Они формируют четкий конституционный барьер против любых форм сепаратизма, внешнего вмешательства или ревизии границ.

Унитарность при этом не исключает многообразия– она закрепляет единство правового пространства, равенство граж­дан перед законом.

Гарантии защиты прав человека

Центральным смысловым посылом проводимой реформы является последовательное укрепление системы защиты прав и свобод человека. Практически через весь текст Основного закона проходит идея приоритета личности как высшей ценности государства. Конституция закрепляет не только признание и гарантированность прав человека, но и усиливает институциональные механизмы их реализации через судебную защиту, конституционный контроль и равенство всех перед законом.

Особое значение имеет закрепление положения о том, что права и свободы человека определяют содержание и применение действующего права, формируя правовую модель государства, в которой деятельность публичной власти подчинена задаче обеспечения достоинства, безо­пасности и свобод граждан. В условиях усложняющейся геополитической среды такой подход становится важным фактором внутренней устойчивости и общественного доверия к государственным институтам.

В этой логике особое значение приобретает развитие альтернативных механизмов разрешения споров, прежде всего института медиации. Расширение практики примирительных процедур способствует снижению социальной конфликтности, укреплению культуры общественного диалога и повышению доступности правовой защиты, что особенно важно для многонационального и многоконфессионального общества. Отдельного внимания заслуживает закрепление в Конституции права на получение квалифицированной юридической помощи и использование помощи адвоката с момента задержания. Это положение усиливает гарантии защиты прав человека на ранних стадиях уголовного процесса и подчеркивает сис­темную роль адвокатуры как одного из ключевых институтов правозащитной инфраструктуры государства.

Полиэтничность и многоконфессиональность – объективная социальная реальность

Исторически Казахстан выстраивал модель общественного согласия как основу стабильности. Закрепление принципов единства, солидарности общественного согласия полиэтнического и межконфессионального мира в преамбуле подчеркивает их конституционный статус. В условиях глобального роста идентичностных конфликтов, радикализации и политизации как этнических, так и религиозных факторов данное направление приобретает характер превентивной меры.

Четкое закрепление светского характера государства и образования отражает институциональную зрелость правовой системы. При этом конституционный текст предусматривает баланс: свобода вероисповедания сохраняется, но деятельность религиозных организаций осуществляется в рамках закона и может быть ограничена для защиты конституционного строя, национальной безопас­ности и прав граждан.

Светскость образования, за исключением специализированных духовных организаций, обеспечивает нейтральность публичной сферы и предотвращает идеологизацию системы воспитания. В геополитическом контексте это снижает риски внешнего влияния через религиоз­ные каналы и укрепляет суверенное правовое пространство.

Акцент на человеческом капитале, науке и инновациях

Закрепление этих приоритетов выводит социально-экономическую политику в конституционное поле.

Современная мировая конкуренция определяется не столько ресурсами, сколько качеством институтов и уровнем знаний. Для государства, интегрированного в глобальные цепочки поставок и находящегося между крупными геоэкономическими центрами, инвестиции в человеческий капитал становятся элементом суверенитета.

Конституционное закрепление таких ориентиров формирует нормативную основу для долгосрочной государственной политики, где главное богатство – это люди.

Введение обязанности граждан сохранять природу усиливает экологический компонент конституционного строя. В условиях глобального изменения климата и ресурсных ограничений экологическая устойчивость – фактор нацио­нальной безопасности. Такая норма формирует не только правовой, но и ценностный ориентир для законодательства и правоприменения.

Введение отдельного раздела о Қазақстан Халық кeңeci как высшем консультативном органе представляет собой институциональное нововведение. Данная новелла, с учетом права вносить проекты законов и инициировать референдум, направлена на обеспечение прямого участия народа и представителей гражданского общества в законодательном процессе.

Создание подобного института отражает тенденцию к расширению механизмов общественного участия без изменения унитарной структуры государства. Конкретная эффективность этого органа будет зависеть от конституционного закона, определяющего порядок его формирования и полномочия.

В целом конституционная реформа – закономерный стратегический ответ на вызовы времени. Проект новой Конституции отражает переход к этапу институциональной зрелости. Он усиливает ценностный фундамент государственности и природу суверенитета, закрепляет приоритет прав человека, определяет светский характер государства, формирует экологическую и образовательную повестку, а также вводит новые механизмы общественного участия.

В условиях глобальной турбулентности такая консолидация рассматривается как инструмент укрепления устойчивости, суверенитета и долгосрочной конкурентоспособности страны. Конституция в данном контексте выступает не только юридическим документом, но и стратегическим актом самоопределения государства в меняющемся мире.