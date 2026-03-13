В условиях трансформации мировой геополитики
Кадиша Ныгмет
Современный мир переживает период глубокой трансформации. Усиление санкционных режимов, регионализация мировой экономики, обострение военных конфликтов, кризис универсалистских международных институтов, фрагментация информационного пространства – все это формирует новую реальность для средних держав, к числу которых относится Казахстан. В таких условиях устойчивость государственного устройства определяется не только экономическими показателями или внешнеполитическим балансом, но и качеством конституционного фундамента, ключевые процессы которого должны быть направлены на созидание и развитие, ставя во главу угла жизнь человека, его права и свободы.