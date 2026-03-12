Концепция была разработана Министерством экологии и природных ресурсов РК при участии национального экспертного сообщества и поддержке ПРООН в Казахстане в рамках проекта, осуществляемого Глобальным экологическим фондом.

Документ направлен на выполнение обязательств респуб­лики в рамках Конвенции о биологическом разнообразии, ратифицированной в 1994 году, которая обязывает страны-участницы разрабатывать национальные стратегии, а также служит основой для реализации Куньмин-Монреальской глобальной программы по сохранению био­разнообразия.

По мнению заместителя Постоянного представителя ПРООН в Казахстане Сухроба Ходжиматова, принятая концепция позволит повысить устойчивость экосистем и сохранить природное богатство страны для будущих поколений.

Ее реализация предусматривает восемь ключевых направлений и 13 целевых индикаторов. Первое – это развитие единой экологической сети и системы особо охраняемых природных территорий. Их создание выступает наиболее действенным механизмом в общемировой практике сохранения объектов растительного и животного мира. Как планируется, к 2035 году площадь особо охраняемых природных территорий увеличится с 31 млн до 33,2 млн гектаров.

Далее в приоритете – повышение эффективности охраны воспроизводства лесов и развитие устойчивого лесопользования. Сохраняя имеющиеся леса и увеличивая объемы посадок лесных культур, намечено довести покрытую лесом площадь рес­публики до 14,7 млн гектаров. В настоящее время она составляет 13,9 млн гектаров.

Также важным направлением выступает рациональное использование древесных ресурсов. Концепцией предусматривается внедрение углубленной переработки отечественной древесины с увеличением выпуска продукции деревообрабатывающей отрасли к 2035 году в пять раз.

Будут совершенствоваться системы мониторинга, охраны и использования животного мира. Также определен ряд мероприятий, направленных на сохранение и устойчивый рост краснокнижных животных. Под особый контроль надлежит взять ихтиофауну и естественные рыбные ресурсы.

Пятое и шестое направление включают в себя большой блок работы по растительному миру, а также по решению острой проблемы деградации пастбищ. Сюда входит мониторинг, инвентаризация и применение передовых научно обоснованных решений. Последние два направления следует считать фундаментом и каркасом всей системы сохранения биологического разнообразия, включая сбор и систематизацию данных о животном и растительном мире.

– В ходе разработки концепции была проделана масштабная работа по определению ключевых национальных приоритетов с учетом международных подходов и рекомендаций. Поздравляю природоохранное сообщество Казахстана с принятием этого важного стратегического документа, – отметила директор Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана Вера Воронова.

Наиболее важная тенденция в принятой концепции, по словам заведующего лабораторией териологии РГП на ПХВ «Институт зоологии» Алексея Грачева, состоит в увеличении площади охраняемых природных территорий.

– Благодаря созданию новых и расширению имеющихся нацио­нальных парков, заповедников и других видов охраняемых природных территорий численность животных и ареал их обитания начал заметно увеличиваться. В частности, создан Иле-Балхашский резерват, который направлен на сохранение уникальных экосистем региона, а также на перспективу восстановления популяции крупного хищника – тигра. В горных районах также появились новые особо охраняе­мые территории – это Тарбагатайский национальный парк и недавно созданный региональный природный парк «Мерке», где уделяется особое внимание сохранению снежного барса, – подчеркнул Алексей Грачев.

Таким образом в республике успешно формируется целостная сеть национальных парков и заповедников, позволяющая животным не только увеличивать численность, но и расширять ареал, формировать устойчивые популяции. И принятая Концепция призвана этому способствовать.