Под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой в Правительстве прошло совещание по развитию социальной сферы Восточно-Казахстанской области, в котором приняли участие руководители и представители профильных министерств и аким области Нурымбет Сактаганов, сообщает пресс-служба Правительства РК.

фото пресс-службы Правительства Р

В сфере здравоохранения области отмечается положительная динамика отдельных показателей здоровья населения. Восточно-Казахстанская область – один из немногих регионов, где в 2025 году не допущена материнская смертность. Вместе с тем есть ряд системных проблем, связанных с дефицитом медицинских работников, в регионе также не достигнут показатель охвата вакцинацией среди детей в возрасте 1 года.

Отдельно участники говорили о развитии науки в области. В данной сфере результативность подтверждается конкретными показателями: 664 научные работы и 67 внед­рений. В регионе разрабатывают бескобальтовые твердые сплавы для обрабатывающей промышленности, создали более 20 видов медицинских имплантатов, уже применяемых в травматологии и ортопедии.

Отмечена необходимость усиления работы по повышению качества среднего образования. В регионе выявлены ключевые направления, требующие дополнительного внимания. В частности, нужны системные усилия по развитию читательской, математической и естественно-научной грамотнос­ти учащихся.

По линии Министерства труда и социаль­ной защиты населения в регионе отмечается увеличение числа безработных, в том числе молодежи. Отдельное внимание, по данным ведомства, следует уделить вопросам производственного травматизма. Дополнительного развития требуют туристическая инфраструктура, навигация и информационное сопровождение, а также инклюзивный спорт.

По итогам совещания Аида Балаева поручила принять меры по повышению качества предоставляемых услуг в социальной сфере, усилить информационно-разъяснительную работу среди населения и наладить межведомственное взаимодействие.