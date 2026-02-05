Обсуждены вопросы развития социальной сферы ВКО

Правительство
2
Маргулан Бейсекенов

Под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой в Правительстве прошло совещание по развитию социальной сферы Восточно-Казахстанской области, в котором приняли участие руководители и представители профильных министерств и аким области Нурымбет Сактаганов, сообщает пресс-служба Правительства РК.

фото пресс-службы Правительства Р

В сфере здравоохранения области отмечается положительная динамика отдельных показателей здоровья населения. Восточно-Казахстанская область – один из немногих регионов, где в 2025 году не допущена материнская смертность. Вместе с тем есть ряд системных проблем, связанных с дефицитом медицинских работников, в регионе также не достигнут показатель охвата вакцинацией среди детей в возрасте 1 года.

Отдельно участники говорили о развитии науки в области. В данной сфере результативность подтверждается конкретными показателями: 664 научные работы и 67 внед­рений. В регионе разрабатывают бескобальтовые твердые сплавы для обрабатывающей промышленности, создали более 20 видов медицинских имплантатов, уже применяемых в травматологии и ортопедии.

Отмечена необходимость усиления работы по повышению качества среднего образования. В регионе выявлены ключевые направления, требующие дополнительного внимания. В частности, нужны системные усилия по развитию читательской, математической и естественно-научной грамотнос­ти учащихся.

По линии Министерства труда и социаль­ной защиты населения в регионе отмечается увеличение числа безработных, в том числе молодежи. Отдельное внимание, по данным ведомства, следует уделить вопросам производственного травматизма. Дополнительного развития требуют туристическая инфраструктура, навигация и информационное сопровождение, а также инклюзивный спорт.

По итогам совещания Аида Балаева поручила принять меры по повышению качества предоставляемых услуг в социальной сфере, усилить информационно-разъяснительную работу среди населения и наладить межведомственное взаимодействие.

#Правительство #ВКО #Аида Балаева #МКИ

Популярное

Все
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
Креативный импульс для экономики
Высокая оценка курса реформ
Рассмотрены некоторые нормы налогообложения
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Притяжение Земли
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Самая большая ценность
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Ориентир для настоящего и будущего
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
В Казахстане модернизируют энергетическую инфраструктуру
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
С позиций демократического мышления
Продвигать главные ценности
Юные акмолинцы заявили о себе на JuniorSkills
Первое в 2026 году заседание Совета ЕЭК прошло в Москве
Казахстан и Грузия расширяют сотрудничество в туризме
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
В Нацгвардии провели турнир по бильярду

Читайте также

В Правительстве рассмотрели развитие социальной сферы Павло…
Болат Жамишев: Государство обеспечит инфраструктуру Алатау,…
Казахстан представил повестку председательства в ЕАЭС
Рассмотрены вопросы развития социальной сферы Северо-Казахс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]