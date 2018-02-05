Свежий выпуск
​Обсуждены законодательные новеллы
Елена Левкович

О планирующихся законодательных новеллах шла речь на первом в нынешнем году заседании межведомственной комиссии под председательством министра юстиции Марата Бекетаева.

В частности, были рассмот­рены концепции проекта Административного процедурно-процессуального кодекса и сопутствующего законопроекта, разработанных МЮ РК в кооперации с Верховным судом страны. Предлагаемые документы, как уверяют разработчики, создадут новый вид судопроизводства, разрешающий споры между частными лицами и государственной властью.

Подобные споры рассматриваются в гражданских судах, а это зачастую приводит к процессуальному неравенству сторон. Предлагаемый же кодекс, который будет базовым законодательным документом для административных органов и судов, несет в себе принципы единообразной практики применения права, охраны доверия и соразмерности и, на что де­лается особый акцент, активной роли суда.

Как пояснила вице-министр юстиции Наталья Пан, административный судья – это судья нового формата, не отстраненный от рассматриваемого дела, а вольный запросить дополнительные доказательства и обязанный содействовать устранению допущенных в исках формальных ошибок. Также кодексом пре­дусматривается введение обязательного досудебного разбирательства внутри госоргана. Если же итоги внутреннего разбирательства не удовлетворили истца, то он может отправиться в административный суд.

В кодексе предусмотрены 2 раздела: первый содержит процедуры обжалования и обращения в госорганы, второй регламентирует процессуальную часть. Вместе с тем, как отметили разработчики, административное судопроизводство не станет полноценной формой отправления правосудия без кардинального пересмотра формы и значений административных процедур.

Отметим, что многих из присутствующих смутило название кодекса, вобравшее в себя и процедурную часть, и процессуальную. Еще одним спорным моментом участники МВК посчитали положение о введении «разумных сроков предварительного производства». По мнению комментаторов, не закрепленные кодексом сроки могут повлечь за собой волокиту. Однако все сошлись во мнении, что предлагаемый кодекс – серьез­ный шаг в реформировании судебной системы.

Еще один документ, представленный Министерством юстиции, – концепция проекта Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан» и сопутствующего законопроекта.

Он направлен на совершенствование выборного законодательства, в том числе путем введения новых институтов, устранения правовых пробелов и противоречий. Предлагается пересмотреть порядок составления списков избирателей, осуществляя его через интеграцию с государственной базой данных о физических лицах, что позволит обеспечить достоверность. Также предусматривается введение механизма сертификации кандидатов в состав избирательных комиссий и оценки их проф­подготовки.

Обсудили участники межведомственной комиссии и концепцию законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», разработчиком которой выступило Министерство по инвестициям и развитию. Вниманию были представлены различные аспекты, касающиеся деятельности органов управления кондоминиумов и эксплуатации опасных технических устройств. 

Популярное

Все
Сотрудников полиции задержал КНБ в Акмолинской области
Возврат государству акций "Казахтелекома" Кайратом Сатыбалды прокомментировал Минюст
Какие операции доступны клиентам дочерних российских банков в Казахстане
Токаев подписал Указ о дебюрократизации деятельности госаппарата
Оптовые и розничные цены на продукты питания абсолютно бесконтрольны
Вокруг водоснабжения Павлодара разгорается скандал
Аэропорт Алматы получил сообщение о заминированном самолете
В Семее учащихся и родителей возмутили планы забрать учебные здания под госорганы будущей Абайской области
Жидкость коричневого цвета вместо воды течет в домах жителей села в Алматинской области
Рядовые казахстанцы продолжают собирать помощь для украинцев, пострадавших от военных действий
Магзум Мирзагалиев освобожден от должности советника Президента Казахстана
Один "несведущий" чиновник может испортить имидж всей структуры. О доверии казахстанцев госорганам
Учитель скончался во время сдачи тестирования в Алматы
В чем причина снижения авторитета маслихатов, рассказал эксперт
Достижения казахстанских ученых представили на выставке в Нур-Султане
Сколько средств было выведено из Казахстана за 30 лет – ответ главы МНЭ
В Жамбылской области зарегистрированы случаи сибирской язвы
Первые 300 современных трансформаторов сошли с конвейера Петропавловского электротехнического завода
Новым главой нацкомпании "КазМунайГаз" стал Магзум Мирзагалиев
Сервис ряда поликлиник Жамбылской области не выдерживает никакой критики
13 апреля 2022
Вопросы взаимовыгодного сотрудничества с представителями бизнеса обсудили в акмолинском учреждении
КНБ задержал высокопоставленных полицейских в Кокшетау
"Пригрозили не заявлять в полицию": мошенники оформляли кредиты на пенсионеров и инвалидов в Алматы
Убили и подожгли "черные риелторы" алматинца из-за его квартиры
Автобус попал в аварию в Туркестанской области, есть погибшие и пострадавшие
Артистов, блогеров и вайнеров будут привлекать к ответственности за рекламу финпирамид
Школьник угрозами заставил подростка оформить кредит в Актюбинской области
Токаев поручил учитывать мнение общественности при развитии и благоустройстве Нур-Султана
Чиновники прокомментировали акцию протеста студентов в Семее
Тело туриста из Франции обнаружили в горах Алматы
"Не для отчетов и статистики": Центр аналитики создадут в полиции Казахстана
Главу миграционной полиции задержали в Уральске
"Износ оборудования на ТЭЦ превышает 80%" – Минэнерго готовит поправки в законодательство
Жаннат Дубирова: iKOMEK109 – реальный инструмент «слышащего государства» в столице
Весенний призыв: какое наказание ждёт уклонистов от армии
Достоверность статистики ввода нового жилья проверяют в Казахстане
Руслан Магзумов возглавил отдел регионального развития КПМ РК
Вузы Венгрии борются за казахстанских студентов – посол Венгрии в РК
Прошло 19-е заседание Комитета Парламентского Сотрудничества «Казахстан - ЕС»
Назначен гендиректор АО «КазТрансГаз Аймак»
13 апреля 2022
Основные причины роста цен на продукты питания озвучили в Минторговли РК
На виду у госхолдинга "Зерде" под видом стартапов майнил Astana HUB – депутат
Причину сбоя в работе интернета назвали в "Казахтелекоме"
Девять признаков финансовой пирамиды озвучили в МВД
Опасным селфи с моста решила отомстить парню жительница Костаная
Авария на КТК вскрыла слабость всей структуры "нефтянки" – Конуров
Более 54 млрд тенге потеряли на финпирамидах обманутые казахстанцы
Пересмотреть пропорции ввозных таможенных пошлин между странами ЕАЭС предлагает депутат
Поправками в законодательство по вопросам миграции устраняется правовой пробел
Токаев принял главу агентства "Хабар"
Военного парада в этом году не будет - Минобороны РК
Растет ли число россиян, желающих получить гражданство Казахстана – ответ МВД
Смогут ли вернуть свои деньги пострадавшие от финпирамиды Mudarabah Capital – ответ МВД
В Астрахани встретились парламентарии Казахстана и России
Границы и площади радиоактивности территорий определят на бывшем Семипалатинском полигоне
Правила регистрации и присвоения статуса беженца утвердили в Казахстане
Глава оператора по утильсбору "Жасыл даму" покинула свой пост
Жителей Шымкента напугали кружащие над городом самолеты (видео)
Напал на персонал и устроил погром в больнице мужчина в Акмолинской области
Moody’s подтвердило рейтинги Kaspi Bank Прогноз по рейтингам – «Стабильный»

Читайте также

Свежий выпуск
Вечер не предполагал быть дымным
Свежий выпуск
Угроза миновала
Свежий выпуск
​​​​​​​Нечем дышать!
Свежий выпуск
Детям оказана помощь
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021