О планирующихся законодательных новеллах шла речь на первом в нынешнем году заседании межведомственной комиссии под председательством министра юстиции Марата Бекетаева.

В частности, были рассмот­рены концепции проекта Административного процедурно-процессуального кодекса и сопутствующего законопроекта, разработанных МЮ РК в кооперации с Верховным судом страны. Предлагаемые документы, как уверяют разработчики, создадут новый вид судопроизводства, разрешающий споры между частными лицами и государственной властью.

Подобные споры рассматриваются в гражданских судах, а это зачастую приводит к процессуальному неравенству сторон. Предлагаемый же кодекс, который будет базовым законодательным документом для административных органов и судов, несет в себе принципы единообразной практики применения права, охраны доверия и соразмерности и, на что де­лается особый акцент, активной роли суда.

Как пояснила вице-министр юстиции Наталья Пан, административный судья – это судья нового формата, не отстраненный от рассматриваемого дела, а вольный запросить дополнительные доказательства и обязанный содействовать устранению допущенных в исках формальных ошибок. Также кодексом пре­дусматривается введение обязательного досудебного разбирательства внутри госоргана. Если же итоги внутреннего разбирательства не удовлетворили истца, то он может отправиться в административный суд.

В кодексе предусмотрены 2 раздела: первый содержит процедуры обжалования и обращения в госорганы, второй регламентирует процессуальную часть. Вместе с тем, как отметили разработчики, административное судопроизводство не станет полноценной формой отправления правосудия без кардинального пересмотра формы и значений административных процедур.

Отметим, что многих из присутствующих смутило название кодекса, вобравшее в себя и процедурную часть, и процессуальную. Еще одним спорным моментом участники МВК посчитали положение о введении «разумных сроков предварительного производства». По мнению комментаторов, не закрепленные кодексом сроки могут повлечь за собой волокиту. Однако все сошлись во мнении, что предлагаемый кодекс – серьез­ный шаг в реформировании судебной системы.

Еще один документ, представленный Министерством юстиции, – концепция проекта Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан» и сопутствующего законопроекта.

Он направлен на совершенствование выборного законодательства, в том числе путем введения новых институтов, устранения правовых пробелов и противоречий. Предлагается пересмотреть порядок составления списков избирателей, осуществляя его через интеграцию с государственной базой данных о физических лицах, что позволит обеспечить достоверность. Также предусматривается введение механизма сертификации кандидатов в состав избирательных комиссий и оценки их проф­подготовки.

Обсудили участники межведомственной комиссии и концепцию законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», разработчиком которой выступило Министерство по инвестициям и развитию. Вниманию были представлены различные аспекты, касающиеся деятельности органов управления кондоминиумов и эксплуатации опасных технических устройств.