Обучить и не потерять

Не случайно очередная конференция сообщества профессионалов, объединенных в ассоциацию, была посвящена вопросам подготовки кадров для озеленения. По мнению ее руководителя Татьяны Антоненко, тема конференции исходит из конкретных реалий, она близка коллективам отечественных питомников, садовых центров, ландшафтных компаний. Своими наработками поделились коллеги из Казахстана, России, Грузии, Узбекистана, Германии, Италии, Молдовы.

В текущем году профессиональному сообществу исполняется десять лет, и с первых дней его представители ставят кадровый вопрос во главу угла. За эти годы в специально организованной школе «Королевский садовник» подготовлены тысячи квалифицированных озеленителей, но растущая отрасль все время испытывает дефицит кадров, начиная от рабочих зеленого строительства и заканчивая агрономами лесного и паркового хозяйства. Также востребованы позиции продавцов в торговых центрах и питомниках, техников и инженеров питомников, парников.

Многие десятилетия работников для зеленой отрасли Алматы и всей страны готовят в Казахском национальном аграрном исследовательском университете и колледже при вузе, но их недостаточно для растущего рынка, поэтому очень востребованы средние учебные заведения и курсы.

К примеру, представитель питомника «Лорберг» из Германии Владимир Киселев рассказал, какие профессии включает в себя специализация «питомниководство». Садовник – 1-я ступень в профильном образовании и карьере. Техник садового и ландшафтного строи­тельства – 2-я. Мастер – 3-я ступень. Специалист с высшим образованием – 4-я, таков путь от садовника к ландшафт­ному архитектору, инженеру садового и ландшафтного строительства.

В промышленных масштабах

Если в прежние годы дефицит этих кадров покрывался за счет соседей из Кыргызстана и Таджикистана, то сегодня такой возможности нет. По словам Татьяны Антоненко, у компаний с большим опытом работы на рынке есть сложившийся костяк, но есть и позиции, которые подвергаются кадровой текучке. Известная картина для многих бизнесменов, когда компании вкладывают средства в обучение сотрудников, а они, набравшись опыта, уходят в поисках лучшей доли.

Сегодня сфера озеленения и ландшафт­ного дизайна одна из самых быстроразвивающихся в мире.

– Если мы хотим, чтобы наш мегаполис вернул себе звание города-сада, нам прежде всего нужны кадры, которые будут профессионально этим заниматься, работать в данной сфере много лет, набираясь опыта. Отрадно, что в Алматы и пригороде активно соз­даются питомники по выращиванию собственного посадочного материала, так как у нас не хватает не только специа­листов, но и растений на рынке. В этой сфере – непочатый край работы. Многие годы посадочный материал завозился из России и Европы, нам надо прекращать эту практику и выращивать его у себя в промышленных масштабах, – говорит эксперт.

Вложить энергию и душу

Надо признать, что специфика производства в озеленении нелегкая, требующая и физической отдачи, и души, поэтому персонал подобрать достаточно непросто. Многие руководители компаний сами деятельно участвуют в рабочем процессе, заражая подчиненных собственным примером, а заодно повышая их квалификацию. По мнению представителей отрасли, кадровая политика – довольно сложная тема, которая несет в себе даже философские нотки. Существует и такое мнение, что дефицит кадров не просто проблема номер один, но она уже уходит в минус.

Сам по себе труд на земле тяжелый, требующий физических сил, самоотдачи, в сезон приходится работать весь световой день, в выходные. Порой даже мотивационные стимулы не работают. У людей нет желания делать карьеру. В среднем возраст рабочих под 40 лет и выше. Распространена оговорка: «Учиться в моем возрасте? Зачем?» Многие компании предлагают весь соцпакет: отпускные, оплачиваемые больничные, премии, налоги, служебный автотранс­порт. Мимо!

Кадровая проблема – айсберг, под которым скрыты не менее острые углы: с земли уходит хозяин – возраст работаю­щих на ней стареет, а у молодежи на мотыгу и лопату – аллергическая реакция. За красотой на наших городских клумбах и узорах из цветов, за ландшафтным дизайном стоит кропотливый труд людей. Однако без любви к своему делу вряд ли можно задержаться в сфере озеленения.

– На личном опыте поняла, что с рабочими необходимо выстраивать особые, доверительные отношения, – говорит Татьяна Антоненко.

Одна из важных задач, которую поставила перед собой ассоциация, – сертификация специалистов, это пропуск для участия в тендерах по городскому озеленению. Этот документ подразумевает для рабочих и техников хотя бы обучение на полугодовых профильных курсах. Чтобы грамотно сажать растения, необходимы знания и навыки, а еще уход и санитарная обрезка и много других премудростей. Хорошей традицией стали мастер-классы.

Стоит отметить, что впервые в работе конференции принял участие руководитель управления экологии и окружающей среды акимата Алматы Серик Адилбаев. Озеленители возлагают большие надежды на конструктивное сотрудничество с этим ведомством.

– Руководитель управления начал свою работу с решения проблемы полива городской зелени. Наконец-то приняты Правила ухода за зелеными насаждениями в Алматы, которые четыре года «висели» в чиновничьих кабинетах без одобрения. Решено проводить мастер-классы в районных акиматах по санитарной обрезке, грамотным посадкам и уходу за насаждениями. Мы всегда предлагали городу помощь профессио­налов, и вот нас услышали, – говорит Татьяна Антоненко.

Действительно, программа озеленения мегаполиса должна основываться на профессиональном подходе. Алматы пережил разные волны непродуманных трат бюджетных средств, когда тысячи саженцев, включая дорогостоящие туи, засыхали на корню без должного полива и ухода, а также убогие ландшафтные работы, заполонившие Алматы, которые профессионалы окрестили не иначе как «могилками». Эх, сколько средств было выброшено на ветер!..