Обувь в Казахстане подорожала на 13% за год

Наша страна входит в десятку стран с самыми дорогими брендовыми кроссовками, передает Kazpravda.kz

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За январь–октябрь 2023 года в стране произвели 1,4 млн пар обуви — на 5,5% больше, чем годом ранее, сообщает Energyprom.kz.

В региональном разрезе больше всего обуви выпустили в Алматы: 558,5 тыс. пар, годовой рост— на 6,4%. В тройке лидирующих регионов также оказались Алматинская (291,6 тыс. пар, плюс 20,6%) и Жамбылская (197,7 тыс. пар, минус 1,7%) области.

За полный 2022 год производство обуви в РК составило 1,8 млн пар — сразу на 40,4% больше, чем за 2021-й.

При этом рост производства — хотя и позитивный показатель, но всё ещё критически недостаточный. Так, по итогам января–сентября текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на обувь всего на 3,2%, и почти столько же было годом ранее (3,8%).

Импорт с начала года вырос сразу на 30,5% за год, до 36,9 млн пар. Доля импорта соответственно составила 96,8%.

На экспорт отправили 488,4 тыс. пар обуви, против 80,7 тыс. пар в 2022 году. Практически весь объём обуви реализовали на внутреннем рынке, а это 37,6 млн пар — на 28,3% больше, чем годом ранее. То есть рынком полностью «рулит» импорт.

Заметим: китайские компании готовы бесплатно маркировать обувь для Казахстана, сообщает Хабар24. Ранее об этом заявили и поставщики из Узбекистана и Турции. Эта мера позволит снизить объёмы серого импорта.

Что касается цен, по итогам ноября текущего года обувь в РК подорожала на 13,1% за год. В том числе мужская обувь выросла в цене на 12,4%, женская — на 12,8%, детская — сразу на 14,6%.

В региональном разрезе сильнее всего цены подскочили в Мангистауской области: сразу на 24,8%. Следом идут Туркестанская (на 19,4%), Жамбылская (на 15,8%), Карагандинская (на 15,3%) и Костанайская (на 15%) области.

Наименьшее годовое удорожание было зафиксировано в Жетысуской (на 5,6%), Алматинской (на 7%) и Улытауской (на 7,2%) областях.

На 13 декабря текущего года, по данным Numbeo, стоимость одной пары кроссовок для бега Nike среднего класса в Казахстане составила 110,7 долл. США. С такой ценой страна расположилась на 10-м месте по дороговизне в мире и на 3-м — среди стран СНГ.

Для сравнения: в Узбекистане цена этих кроссовок составляла 98,7 долл. США, в Беларуси — 83,3 долл. США, в Украине* — 81,4 долл. США, в России — 80,9 долл. США, в Армении — 121,7 долл. США, в Азербайджане — 112,8 долл. США.

Дороже всего знаменитые «найки» стоили в Швейцарии (133 долл. США), дешевле всего — в Кении (всего 34,7 долл. США).