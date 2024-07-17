Объявлен список обладателей грантов Академии государственного управления при Президенте РК

Всего в этом году на участие в конкурсном отборе для поступления в Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по программам магистратуры и докторантуры в информационную систему было подано 1053 заявок, из них 716 претендента соответствовали предъявляемым требованиям и были допущены к конкурсу

Фото: пресс-служба Академии государственного управления при Президенте РК

Все этапы отбора прошли 607 человек. Рекомендованы к предварительному зачислению 170 человек, из них 132 - на основе государственного образовательного заказа.

Государственный образовательный заказ в разрезе образовательных программ были распределены следующим образом:

программы магистратуры:

«Государственная политика» – 40;

«Региональное развитие» – 25;

«Управление человеческими ресурсами» – 20;

«Экономика» – 15;

«Государственное управление» – 4;

«Международные отношения» – 16.

программы докторантуры:

«Экономика» – 2;

«Международные отношения» – 4;

«Государственное управление» – 6.

Список лиц, рекомендованных к предварительному зачислению на обучение на основе государственного образования по программам магистратуры:

«Государственное управление – Master of Publiс Administration»

Болатұлы Сейдолла;

Жакитов Серик Мурзавалиевич;

Садвакасова Кымбат Кабакбайкызы;

Саринова Айдана Айбековна;

«Международные отношения– Master of International Relations»

Абишев Ерлан Тлемисович;

Арғынбай Қанат Мұхтарұлы;

Асылбеков Дастан Ауелханович;

Әбдіманап Дәурен Арғынқазыұлы;

Бультриков Руслан Искандерович;

Болат Нұрәлі Елеусізұлы;

Баталов Марат Куанышевич;

Естлеу Аят Ғабитұлы;

Касымханов Асылбек Азатбекулы;

Қамзин Саят Қанатұлы;

Қаратай Азат Айболатұлы;

Музатова Меруерт Амангельдиевна;

Мадиев Сапар Асембекович;

Нұркен Қазына Алтайқызы;

Сайлауұлы Темирлан;

Саменкулов Айдын Мухамеджанович;

«Экономика – Master of Economics»

Алпыспаева Ляйла Канатовна;

Апиев Дархан Абдумажитович;

Бакешов Даурен Еркінұлы;

Жунусов Габдолла Кабиболлаевич;

Капаев Сержан Елеубекович;

Кенжебеков Жандаулет Несипбекович;

Керимханов Туран Нурланулы;

Меңлібек Ақмарал Жұмабекқызы;

Мукушев Медет Еламанович;

Сагандыкова Лилия Досболовна;

Садвокасов Жанат Габбасович;

Сайраубек Ықылас;

Сарсембаев Жаксылык Еркинович;

Шарипов Сержан Серикович;

Шатенова Тогжан Сансызбаевна.

«Государственная политика – Master of Public Policy»

Айтмахан Бекбатыр Жанатұлы;

Ажикенов Арман Бауржанович;

Азбаев Олжас Оразкельдыевич;

Аметов Илхам Бахтибаевич;

Абланова Любовь Александровна;

Абай Нариман Жетпісбайұлы

Апахаев Азамат Асылбекович;

Абсиметов Арман Болатович;

Абдырахманова Айнур Абдыгакаровна;

Боранқұл Дархан Ержігітұлы;

Бельская Индира Юрьевна;

Бейсенов Аян Конысбаевич;

Булеков Ринат Куандыкович;

Бекжанова Алия Маратовна;

Ғани Абай Алмасұлы;

Габдушев Тлеккабыл Александрович;

Губашев Арсен Зиннатович;

Дюсекина Меруерт Сагатовна;

Елеубекова Ботагөз Елеубекқызы;

Елеусіз Біржан Шынғысбекұлы;

Жұбаныш Аманқос Сағынұлы;

Исмагулов Меирбек Раимбекович;

Иманбаев Данияр Исламович;

Ибрайханов Жасулан Максутханулы;

Қаратаев Азамат Берікұлы;

Қожаханов Аслан Алмасұлы;

Курбанбеков Сырым Жиенкулович;

Мәден Нурислам Нұрсұлтанұлы;

Мауадинов Кайрат Муратказенович;

Муканов Рашид Тасанович;

Мынбаев Исатай Бекесович;

Марат Ақшолпан Маратқызы;

Нургалиев Елеусиз Ондабергенович;

Оразова Канагат Таеровна;

Ражман Айтолқын Қуанышбекқызы;

Саиым Айнура Қайратқызы;

Сарманов Асет Абуталипович;

Сарсенбин Аскар Сарсенбиұлы;

Тулемисов Аслан Нурланович;

Тулегенов Жаксат Сандыбаевич.

«Управление человеческими ресурсами – Master of Human Resource Management»

Абдираманова Жазира Танирбергеновна;

Бөкен Әсел Қозықызы;

Бижигитова Арайлым Шамгановна;

Бейсембинова Гульсим Арыновна;

Дүйсенбекова Майра Тұрсынәліқызы;

Досжанова Айгуль Тулегеновна;

Еңсебаева Айгүл Серікқызы;

Жарасова Гауһар Қайратбергенқызы;

Құлшар Қалыбек Мнайдарұлы;

Майдина Нұргүл Бердібекқызы;

Мұратқызы Меруерт;

Оспанова Бахыткуль Балтабаевна;

Райымбек Әділет Сардарұлы;

Саутова Гульмира Богенбаевна;

Султангазиев Каиржан Калиевич;

Садыкбеков Асхат Турсынханович;

Сембаев Бакберген Бейбутжанович;

Сейтбек Индира Келесқызы;

Туртулова Карлыгаш Жумабаевна;

Шакаева Галия Кайниденовна.

«Региональное развитие– Master of Regional Development»

Ануарбек Асқат Орынбекұлы;

Бекбаева Карлыгаш Крыкбаевна;

Биарстанова Анель Дауленовна;

Булебаев Ербол;

Бекишбаев Ербол Дуйсенбекович;

Дауренова Айжан Кайратовна;

Ешекенова Раушан Черияздановна;

Ещанова Акмарал Нурашовна;

Иманпеисов Жанболат Жолдыбаевич;

Искакова Индира Ердановна;

Исрапулова Сымбат Бакытовна;

Қайратұлы Мақсат;

Кенесбаев Данияр Серикбаевич;

Кужумов Арыстан Баяхметович;

Култасова Динара Калымовна;

Мәлік Арман Сапарғалиұлы;

Мендіхан Мұратбек Есболатұлы;

Нұрлан Аяулым Талғатқызы;

Нұртай Әлия Бахытқызы;

Сыздыкова Сауле Шакимбаевна;

Сагиров Дастан Жарилкасинович;

Сериков Тимур Муратович;

Тлеумбетов Даурен Онгарбаевич;

Таскынбаев Арыстанбек Ерболович;

Тасбулатов Нариман Маликович;

Список лиц, рекомендованных к предварительному зачислению на обучение на основе государственного образования по программам докторантуры:

«Международные отношения – Doctor of International Relations»

Кайнарбеков Асхат Канатович;

Кенесов Нурлан Маратулы;

Рустамбеков Руслан Амангельдиевич;

Садыкова Асем Маликовна;

«Государственное управление – Doctor of Public Administration»

Қайратқызы Хадиша;

Кунтуов Нурлан Жеткергенович;

Турсынбеков Жандос Турсынбекович;

Садуакасова Жанат Жолдасовна;

Самарханов Алибек Курмашевич;

Халиуллин Жасулан Джулдыбаевич;

«Экономика – Doctor of Economics»

Абдрахманова Динара Шариповна;

Рамазанов Самат Маратович.

В соответствии с пунктом 24 Правил приема на обучение этим лицам до 18:30 часов 30 июля необходимо предоставить в приемную комиссию Академии оригиналы документов согласно нижеследующему списку:

1) Оригинал направления, выданного государственным органом по форме согласно Приложению 1 к Правилам;

2) медицинская справка по форме 075/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020;

3) оригинал документа о высшем или послевузовском образовании с приложением;

4) Оригинал послужного списка, оформленного не ранее 17 июля текущего года для государственных служащих, заверенного подписью ответственного сотрудника кадровой службы по месту работы и проставленного печатью, для иных претендентов — оригинал документа, подтверждающего трудовую деятельность;

5) подписанный сторонами договор по организации обучения:

- трехсторонний договор в 3-х экземплярах.

В случае непредставления документов до указанного срока Академия оставляет за собой право принять следующего претендента согласно списку в листе ожидания.

Список лиц, рекомендуемых к предварительному зачислению на обучение на платной основе по программам магистратуры:

«Государственное управление – Master of Publiс Administration»

Жусупов Ержигит Муратович;

Шалкарова Дамегул Исаевна.

«Международные отношения – Master of International Relations»

1) Амангелді Елнұр Айдосұлы;

2) Ескали Даурен Ердосулы.

«Региональное развитие – Master of Regional Development»

1) Ыдрышев Бауыржан Қанатұлы;

2) Шертай Сағадат Серікбайұлы.

«Магистр государственное управление – Executive Master of Public Administration» по принципу модульного обучения

Айманов Нурлан Багдаулетович;

Аббасов Эрлан Тажиханович;

Альтеев Дастан Балгынбекович;

Әбдірәш Абылайхан Әбдікерімұлы;

Бидайшиев Бахытжан Жолшыбекович;

Жумабаев Кайрат Саматович;

Игнатович Артём Александрович;

Қалибаев Абзал Бауржанұлы;

Кондыбаев Берекет Бердибекулы;

Кайржан Бердібек Бектасұлы;

Кушекова Бибигуль Куанышевна;

Куанышева Зарина Жумабеккызы;

Кусегенов Чингиз Умаргазиевич;

14.Макульбаева Айгуль Кудайбергеновна;

Макраев Нияз Кудайбергенович;

Мустафин Айдар Жантуреевич;

Мукашев Руслан Рахметоллаевич;

Мырзахмет Бекзат Әлімқұлұлы;

Сапарбек Асылбек Сапарбекұлы;

Сисембаева Гульбану Баянгалиевна;

Садвакасов Серик Тельманович;

Таганиязов Нуржан Миржанович;

Чамойев Руслан Ерболсынұлы.

«Региональное развитие – Master of Regional Development» по принципу модульного обучения

Зейнулла Жасұлан Сүйінішұлы;

Ешекенов Абзал Багитжанович;

Камбаров Канат Кайратович;

Омарбек Нұрхат Талғатұлы;

Танысбай Хайдар Қанатұлы;

Уайханов Бексұлтан Талғатбекұлы.

Список лиц, рекомендуемых к предварительному зачислению на обучение на платной основе по программам докторантуры:

«Международные отношения – Doctor of International Relations»

Мустафина Айгерим Толеубековна.

«Государственное управление – Doctor of Public Administration»

1) Бегалиева Жанель Бақдәулетқызы;

2)Ермекбаева Енлик Оразхановна.

Согласно пункту 24 Правил приема, указанные лица до 18:30 часов 30 июля должны представить в приемную комиссию Академии оригиналы документов согласно нижеследующему списку:

1) медицинская справка по форме 075/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020;

2) оригинал документа о высшем или послевузовском образовании с приложением;

3) оригинал документа, подтверждающего трудовую деятельность;

4) подписанный сторонами договор по организации обучения:

- Двусторонний договор в 2-х экземплярах (для поступающих за счет собственных средств);

- Трехсторонний договор в 3-х экземплярах (для поступающих за счет средств третьих лиц).