Объявлен список обладателей грантов Академии государственного управления при Президенте РК

Всего в этом году на участие в конкурсном отборе для поступления в Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по программам магистратуры и докторантуры в информационную систему было подано 1053 заявок, из них 716 претендента соответствовали предъявляемым требованиям и были допущены к конкурсу
Все этапы отбора прошли 607 человек. Рекомендованы к предварительному зачислению 170 человек, из них 132 - на основе государственного образовательного заказа.
Государственный образовательный заказ в разрезе образовательных программ были распределены следующим образом:
программы магистратуры:
«Государственная политика» – 40;
«Региональное развитие» – 25;
«Управление человеческими ресурсами» – 20;
«Экономика» – 15;
«Государственное управление» – 4;
«Международные отношения» – 16.
программы докторантуры:
«Экономика» – 2;
«Международные отношения» – 4;
«Государственное управление» – 6.
Список лиц, рекомендованных к предварительному зачислению на обучение на основе государственного образования по программам магистратуры:
«Государственное управление – Master of Publiс Administration»
Болатұлы Сейдолла;
Жакитов Серик Мурзавалиевич;
Садвакасова Кымбат Кабакбайкызы;
Саринова Айдана Айбековна;
«Международные отношения– Master of International Relations»
Абишев Ерлан Тлемисович;
Арғынбай Қанат Мұхтарұлы;
Асылбеков Дастан Ауелханович;
Әбдіманап Дәурен Арғынқазыұлы;
Бультриков Руслан Искандерович;
Болат Нұрәлі Елеусізұлы;
Баталов Марат Куанышевич;
Естлеу Аят Ғабитұлы;
Касымханов Асылбек Азатбекулы;
Қамзин Саят Қанатұлы;
Қаратай Азат Айболатұлы;
Музатова Меруерт Амангельдиевна;
Мадиев Сапар Асембекович;
Нұркен Қазына Алтайқызы;
Сайлауұлы Темирлан;
Саменкулов Айдын Мухамеджанович;
«Экономика – Master of Economics»
Алпыспаева Ляйла Канатовна;
Апиев Дархан Абдумажитович;
Бакешов Даурен Еркінұлы;
Жунусов Габдолла Кабиболлаевич;
Капаев Сержан Елеубекович;
Кенжебеков Жандаулет Несипбекович;
Керимханов Туран Нурланулы;
Меңлібек Ақмарал Жұмабекқызы;
Мукушев Медет Еламанович;
Сагандыкова Лилия Досболовна;
Садвокасов Жанат Габбасович;
Сайраубек Ықылас;
Сарсембаев Жаксылык Еркинович;
Шарипов Сержан Серикович;
Шатенова Тогжан Сансызбаевна.
«Государственная политика – Master of Public Policy»
Айтмахан Бекбатыр Жанатұлы;
Ажикенов Арман Бауржанович;
Азбаев Олжас Оразкельдыевич;
Аметов Илхам Бахтибаевич;
Абланова Любовь Александровна;
Абай Нариман Жетпісбайұлы
Апахаев Азамат Асылбекович;
Абсиметов Арман Болатович;
Абдырахманова Айнур Абдыгакаровна;
Боранқұл Дархан Ержігітұлы;
Бельская Индира Юрьевна;
Бейсенов Аян Конысбаевич;
Булеков Ринат Куандыкович;
Бекжанова Алия Маратовна;
Ғани Абай Алмасұлы;
Габдушев Тлеккабыл Александрович;
Губашев Арсен Зиннатович;
Дюсекина Меруерт Сагатовна;
Елеубекова Ботагөз Елеубекқызы;
Елеусіз Біржан Шынғысбекұлы;
Жұбаныш Аманқос Сағынұлы;
Исмагулов Меирбек Раимбекович;
Иманбаев Данияр Исламович;
Ибрайханов Жасулан Максутханулы;
Қаратаев Азамат Берікұлы;
Қожаханов Аслан Алмасұлы;
Курбанбеков Сырым Жиенкулович;
Мәден Нурислам Нұрсұлтанұлы;
Мауадинов Кайрат Муратказенович;
Муканов Рашид Тасанович;
Мынбаев Исатай Бекесович;
Марат Ақшолпан Маратқызы;
Нургалиев Елеусиз Ондабергенович;
Оразова Канагат Таеровна;
Ражман Айтолқын Қуанышбекқызы;
Саиым Айнура Қайратқызы;
Сарманов Асет Абуталипович;
Сарсенбин Аскар Сарсенбиұлы;
Тулемисов Аслан Нурланович;
Тулегенов Жаксат Сандыбаевич.
«Управление человеческими ресурсами – Master of Human Resource Management»
Абдираманова Жазира Танирбергеновна;
Бөкен Әсел Қозықызы;
Бижигитова Арайлым Шамгановна;
Бейсембинова Гульсим Арыновна;
Дүйсенбекова Майра Тұрсынәліқызы;
Досжанова Айгуль Тулегеновна;
Еңсебаева Айгүл Серікқызы;
Жарасова Гауһар Қайратбергенқызы;
Құлшар Қалыбек Мнайдарұлы;
Майдина Нұргүл Бердібекқызы;
Мұратқызы Меруерт;
Оспанова Бахыткуль Балтабаевна;
Райымбек Әділет Сардарұлы;
Саутова Гульмира Богенбаевна;
Султангазиев Каиржан Калиевич;
Садыкбеков Асхат Турсынханович;
Сембаев Бакберген Бейбутжанович;
Сейтбек Индира Келесқызы;
Туртулова Карлыгаш Жумабаевна;
Шакаева Галия Кайниденовна.
«Региональное развитие– Master of Regional Development»
Ануарбек Асқат Орынбекұлы;
Бекбаева Карлыгаш Крыкбаевна;
Биарстанова Анель Дауленовна;
Булебаев Ербол;
Бекишбаев Ербол Дуйсенбекович;
Дауренова Айжан Кайратовна;
Ешекенова Раушан Черияздановна;
Ещанова Акмарал Нурашовна;
Иманпеисов Жанболат Жолдыбаевич;
Искакова Индира Ердановна;
Исрапулова Сымбат Бакытовна;
Қайратұлы Мақсат;
Кенесбаев Данияр Серикбаевич;
Кужумов Арыстан Баяхметович;
Култасова Динара Калымовна;
Мәлік Арман Сапарғалиұлы;
Мендіхан Мұратбек Есболатұлы;
Нұрлан Аяулым Талғатқызы;
Нұртай Әлия Бахытқызы;
Сыздыкова Сауле Шакимбаевна;
Сагиров Дастан Жарилкасинович;
Сериков Тимур Муратович;
Тлеумбетов Даурен Онгарбаевич;
Таскынбаев Арыстанбек Ерболович;
Тасбулатов Нариман Маликович;
Список лиц, рекомендованных к предварительному зачислению на обучение на основе государственного образования по программам докторантуры:
«Международные отношения – Doctor of International Relations»
Кайнарбеков Асхат Канатович;
Кенесов Нурлан Маратулы;
Рустамбеков Руслан Амангельдиевич;
Садыкова Асем Маликовна;
«Государственное управление – Doctor of Public Administration»
Қайратқызы Хадиша;
Кунтуов Нурлан Жеткергенович;
Турсынбеков Жандос Турсынбекович;
Садуакасова Жанат Жолдасовна;
Самарханов Алибек Курмашевич;
Халиуллин Жасулан Джулдыбаевич;
«Экономика – Doctor of Economics»
Абдрахманова Динара Шариповна;
Рамазанов Самат Маратович.
В соответствии с пунктом 24 Правил приема на обучение этим лицам до 18:30 часов 30 июля необходимо предоставить в приемную комиссию Академии оригиналы документов согласно нижеследующему списку:
1) Оригинал направления, выданного государственным органом по форме согласно Приложению 1 к Правилам;
2) медицинская справка по форме 075/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020;
3) оригинал документа о высшем или послевузовском образовании с приложением;
4) Оригинал послужного списка, оформленного не ранее 17 июля текущего года для государственных служащих, заверенного подписью ответственного сотрудника кадровой службы по месту работы и проставленного печатью, для иных претендентов — оригинал документа, подтверждающего трудовую деятельность;
5) подписанный сторонами договор по организации обучения:
- трехсторонний договор в 3-х экземплярах.
В случае непредставления документов до указанного срока Академия оставляет за собой право принять следующего претендента согласно списку в листе ожидания.
Список лиц, рекомендуемых к предварительному зачислению на обучение на платной основе по программам магистратуры:
«Государственное управление – Master of Publiс Administration»
Жусупов Ержигит Муратович;
Шалкарова Дамегул Исаевна.
«Международные отношения – Master of International Relations»
1) Амангелді Елнұр Айдосұлы;
2) Ескали Даурен Ердосулы.
«Региональное развитие – Master of Regional Development»
1) Ыдрышев Бауыржан Қанатұлы;
2) Шертай Сағадат Серікбайұлы.
«Магистр государственное управление – Executive Master of Public Administration» по принципу модульного обучения
Айманов Нурлан Багдаулетович;
Аббасов Эрлан Тажиханович;
Альтеев Дастан Балгынбекович;
Әбдірәш Абылайхан Әбдікерімұлы;
Бидайшиев Бахытжан Жолшыбекович;
Жумабаев Кайрат Саматович;
Игнатович Артём Александрович;
Қалибаев Абзал Бауржанұлы;
Кондыбаев Берекет Бердибекулы;
Кайржан Бердібек Бектасұлы;
Кушекова Бибигуль Куанышевна;
Куанышева Зарина Жумабеккызы;
Кусегенов Чингиз Умаргазиевич;
14.Макульбаева Айгуль Кудайбергеновна;
Макраев Нияз Кудайбергенович;
Мустафин Айдар Жантуреевич;
Мукашев Руслан Рахметоллаевич;
Мырзахмет Бекзат Әлімқұлұлы;
Сапарбек Асылбек Сапарбекұлы;
Сисембаева Гульбану Баянгалиевна;
Садвакасов Серик Тельманович;
Таганиязов Нуржан Миржанович;
Чамойев Руслан Ерболсынұлы.
«Региональное развитие – Master of Regional Development» по принципу модульного обучения
Зейнулла Жасұлан Сүйінішұлы;
Ешекенов Абзал Багитжанович;
Камбаров Канат Кайратович;
Омарбек Нұрхат Талғатұлы;
Танысбай Хайдар Қанатұлы;
Уайханов Бексұлтан Талғатбекұлы.
Список лиц, рекомендуемых к предварительному зачислению на обучение на платной основе по программам докторантуры:
«Международные отношения – Doctor of International Relations»
Мустафина Айгерим Толеубековна.
«Государственное управление – Doctor of Public Administration»
1) Бегалиева Жанель Бақдәулетқызы;
2)Ермекбаева Енлик Оразхановна.
Согласно пункту 24 Правил приема, указанные лица до 18:30 часов 30 июля должны представить в приемную комиссию Академии оригиналы документов согласно нижеследующему списку:
1) медицинская справка по форме 075/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020;
2) оригинал документа о высшем или послевузовском образовании с приложением;
3) оригинал документа, подтверждающего трудовую деятельность;
4) подписанный сторонами договор по организации обучения:
- Двусторонний договор в 2-х экземплярах (для поступающих за счет собственных средств);
- Трехсторонний договор в 3-х экземплярах (для поступающих за счет средств третьих лиц).