Объявлены победители национального конкурса сериалов "Nauryz"

Победители стали обладателями статуэтки Премии «Nauryz» за высшие достижения в области создания телевезионных сериалов и денежного вознаграждения в размере одного миллиона тенге.

Фото пресс-службы МИОР РК

Пресс-служба Министерства информации и общественного развития РК опубликовала итоги национального конкурса сериалов «Nauryz», сообщает Kazpravda.kz.

В конкурсе, который проводился впервые, приняли участие исполняющий обязанности Министерства информации и общественного развития Дархан Кыдырали, исполняющий обязанности Министерства культуры и спорта Асхат Оралов, медиа менеджеры, а также представители медиасферы из Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Турции.

«Наурыз – символ обновления, омоложения и процветания. Мы считаем, что этот конкурс, традиционно проводящийся в начале года, поможет отечественным сериалам подняться на новую ступень. Как известно, в последние годы в стране процветает креативная индустрия и производство сериалов. Глава государства уделил особое внимание развитию этой сферы», - сказал в своем выступлении Дархан Кыдырали.

Победители национальной премии «Nauryz» - 2023:

Лучший исторический сериал - «Міржақып. Оян,Қазақ!». Телеканал «Qazaqstan»

Лучший драматический сериал - «Ақжауын». Телеканал «Qazaqstan»

Лучший комедийный сериал - «Келінжан». Телеканал «Хабар»

Лучший веб-сериал - «Serjan Bratan». Salem Social Media

Лучший актер - Дулыға Ақмолда. Сериал «Serjan Bratan»

Лучшая актриса - Жанель Сергазина. Сериал «Няня»

Лучший актер второго плана - Рүстем Жаныаманов. Телесериал «Келінжан»

Лучшая актриса второго плана - Камалия Байтелеуова. Телесериал «Ақ пен қара»

Лучший режиссер - Ерлан Нурмухамбетов. «Қаныш.Қазына». Телеканал «Qazaqstan»

Лучший сценарист - Бекзат Мырзахметова. «Mystan». Salem Social Media

Лучший оператор постановщик - Бағдат Арғынов. «SHEKER», «Serjan bratan», «5:32». Salem Social Media

Лучший монтаж - Рахимжан Яхьяров. «Ақ пен қара». Телеканал «Хабар»

Лучший саундтрек - «Sheker». Salem Social Media

По решению жюри специальный приз Национальной премии «Nauryz» присуждается за лучший коммерческий сериал «Патруль», проданный за границу.

Вторая специальная премия присуждена первому отечественному сериалу «Перекресток».

Победители стали обладателями статуэтки Премии «Nauryz» за высшие достижения в области создания телевезионных сериалов и денежного вознаграждения в размере одного миллиона тенге.